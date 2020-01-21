«Пока существует клановая система, никакие законы не помогут»

– Как, по каким правилам нужно провести президентские выборы, чтобы не повторить ситуацию прошлого года?

Бадра Авидзба: Я думаю, что выборы нужно провести так, чтобы по их итогам ни у одной их сторон не возникло споров, сомнений по поводу законности выборов. Речь идет о несовершенстве выборного законодательства. Я надеюсь, что за это время, которое остается до президентских выборов, парламентарии внесут соответствующие изменения. И в дальнейшем не будет никакой необходимости заключать между сторонами «джентльменские соглашения» и т.д., все будет в рамках действующего закона. Я думаю, что в этом случае удастся избежать каких-то кризисов, что касается выборного законодательства. Могут быть и другие споры, прогнозировать сейчас сложно.

Рауль: Надо принять такие законы, чтобы не возникали споры. Решить, как это делать. Был пробел, поэтому коллизия от этого возникла. Если бы не было пробела, то было бы все нормально. Я всегда против потрясений, я мечтаю, чтобы наступил тот день, когда людей перестанут называть «багапшистами», «хаджимбистами», «анквабистами» и т.д. Я хочу, чтобы это исчезло у нас, чтобы воцарился мир. Потрясение – это не мирное явление. Я хочу, чтобы президентом стал такой человек, который все это исправит.

Мужчина: Пока у нас существует клановая система, никакие законы не помогут.

Девушка: Президентские выборы в Республике Абхазия должны проводиться в русле законодательства Республики Абхазия. И, конечно, не преследовать чьи-либо конкретные интересы. Выборы должны представлять интересы народа, и результаты выборов непосредственно. Я думаю, что народ у нас активный, я думаю, что инициатива народа будет проявлена на 100%. Я советую всем, кто будет иметь отношение к этим выборам, отнестись с уважением к воле народа и принять то решение, которое будет объявлено по результатам выборов.

Аслан: Правила устанавливаются определенными людьми, это воспринимается как должное. Определенные люди, я имею в виду депутатов парламента. По свершении каких-то событий они начинают трактовать по-разному эти правила, поэтому сложно говорить о каких-то правилах. Не знаю, что еще сказать. Если правила, то их надо соблюдать. Правила для всех должны быть одинаковые, а не в чью-то пользу.

Игорь: В первую очередь надо работать над законодательной базой, раз такие ситуации присутствуют в нашем обществе, значит, законодательная база несовершенная. Над ней надо работать, значит, все силы бросить на доработку законов. И вторая очередь - требовать исполнения законов, просто требовать, не просить: давайте так сделаем, а именно требовать.

Георгий: Я считаю, что нужно больше дисциплины и порядка.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии