Обзор грузинской прессы

Представители наблюдательской миссии ЕС ознакомились с ситуацией в селе Гугутианткари, где накануне возобновился процесс установки металлических ограждений со стороны неподконтрольной центральным властям Грузии территории, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. Между тем местные жители утверждают, что сегодня российские военные на этой территории не появлялись. В интервью изданию один из сельчан, Григол Гугутишвили, заявил: «Эти столбы установлены по периметру приблизительно 100 метров. Сюда (вглубь села) пока не придвигали, но мы даже не знаем, в каком направлении продолжится монтаж ограждений».

Депутат от «Национального движения» Саломе Самадашвили утверждает, что к возобновлению установки ограждений привело бездействие властей Грузии:

«Когда летом в этом селе была напряженная обстановка, власти не дали никакого адекватного ответа на этот вызов. Переговоры с Россией продолжились в обычном режиме. Не было оказано никакого международного давления на Россию. Разумеется, синдром безнаказанности позволяет России фактически установить прочную границу. И, несмотря на то что наблюдательская миссия охватывает всю территорию Грузии, нынешнее правительство не предпринимало никаких шагов в течение последних восьми лет для повышения эффективности этой миссии ЕС и усиления ее в оккупированных регионах», – заявила Самадашвили.

Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе, напротив, обвинил во всем нынешнюю оппозицию. «Это итог неразумной политики, проводимой властями в 2008 году. А мы должны сделать все возможное с нашими международными партнерами, чтобы с их участием остановить этот процесс», – цитирует Каладзе interpressnews.

Возможные кадровые изменения в правительстве, о которых в последнее время активно говорят в экспертных кругах и СМИ, никак не смогут повлиять на имидж «Грузинской мечты», заявляют некоторые аналитики. Впрочем, в самой партии сегодня так не считают, говорит политолог Ника Читадзе в интервью газете «Резонанси»: «Само окружение Иванишвили убеждает его в том, что он их спаситель и ухудшение рейтингов связано с тем, что он не занимает государственную должность. Он даже однажды сказал, что в команде его называют Пеле. Соответственно, Иванишвили и сам глубоко уверен в том, что популярность партии повысится, если он станет премьером». Однако вероятность того, что Иванишвили пойдет на этот шаг, не так велика, продолжает Читадзе. Еще после президентских выборов 2013-го лидер «Грузинской мечты» решил снять с себя ответственность за социально-экономическое положение в стране. Во избежание прямых обвинений он и в этот раз может отказаться от кресла премьер-министра в случае отставки Георгия Гахария, говорит политолог.

Коллега Читадзе – Заал Анджапаридзе тем не менее допускает теоретическую возможность этого: «Один из вариантов: если на Иванишвили будет оказано давление в виде обвинений в неформальном правлении, возможно, он решит положить этому конец. В критический момент, в год выборов, этот фактор может обязать его принять решение, но вероятность того, что это произойдет, очень мала». Его возвращение в должность премьера может принести партии дополнительные политические очки, поскольку у общества могут вновь появиться позитивные ожидания, считает Анджапаридзе. С этим категорически не согласен Ника Читадзе: сегодня власти находятся в кризисе и доверие общества смогут вернуть лишь путем реальных экономических подвижек, считает он.

Неправительственная организация «Детектор растрат» проявила интерес к тому, какой оклад получает председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания. В НПО утверждают, что за шесть лет работы на этой должности в качестве оплаты труда она получила около 800 000 лари (откуда была получена эта информация, в статье не указано), 300 000 из этой суммы были премиальными надбавками, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Online».

«Надбавка и премия выдаются в определенных случаях, когда мы имеем дело со сверхурочной деятельностью и так далее. Кем бы ни был государственный служащий, ему нельзя по своему желанию выписывать себе то премию, то надбавку или и то и другое вместе. Все государственные служащие должны чувствовать свою ответственность», – заявил исследователь НПО «Детектор растрат» Давид Мжаванадзе.

Представители ЦИК пытаются объяснить, что процедура выдачи премий председателю «является публичной и не противоречит Конституции», пишет «Грузия Online».