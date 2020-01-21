Сформировано новое правительство России. Кто в него вошел

Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре и составе нового правительства под председательством Михаила Мишустина.

Вице-премьеры

У премьера будет девять заместителей, один из них будет первым вице-премьером. Это Андрей Белоусов, ранее бывший помощником президента России.

Существенно обновился список вице-премьеров. Ими стали Дмитрий Григоренко (он же стал главой аппарата правительства), Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Из состава прошлого правительства на постах вице-премьеров остались Юрий Трутнев (полпред на Дальнем Востоке), Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Пост первого вице-премьера покинул Антон Силуанов, он остался министром финансов. Правительство покинули бывшие вице-премьеры Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Ольга Голодец, Максим Акимов и Алексей Гордеев.

Министры

Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили свои посты во главе МИД и Минобороны, как и главы МВД Владимир Колокольцев и МЧС Евгений Зиничев. Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко, бывший вице-премьер.

Министром экономики стал Максим Решетников, бывший губернатором Пермского края. Сменились министры культуры, просвещения и здравоохранения. Ими стали соответственно Ольга Любимова, Сергей Кравцов и Михаил Мурашко. Они сменили Владимира Мединского, Ольгу Васильеву и Веронику Скворцову. Новым министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин. Сменились также министры труда (новый министр - Антон Котяков), науки (Валерий Фальков) и связи (Максут Шадаев). Остальные министры сохранили свои посты. Упразднено министерство по делам Северного Кавказа.

Первое заседание кабинета

В Доме правительства России прошло первое заседание нового кабинета. Выступая на нём, Путин назвал его состав «сбалансированным», отметив, что в нем остался ряд министров из прежнего кабинета Дмитрия Медведева, но пришло и много новых министров. Главными задачами нового кабинета Путин назвал реализацию национальных проектов и повышение уровня жизни.