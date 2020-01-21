Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Израиля

Сегодня, 21 января, в Брюсселе представители грузинской делегации предстали перед членами Европейского парламента. Европарламентарии высказались после выступления на заседании госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и заместителя председателя парламента Грузии Кахи Кучава, жестко раскритиковав грузинские власти. Они заострили внимание на существовании в стране политзаключенных, давления на СМИ, задержки в проведении избирательной реформы.

«Тот факт, что вы не смогли исполнить обещания в связи с пропорциональной системой, не говорит в пользу демократии Грузии», - заявила европарламентарий Сандра Калиенте на заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента, говоря о существующей в Грузии обстановке.

«Вы сейчас процитировали тот факт, что растет поддержка евроинтеграции Грузии, однако в тех же исследованиях общественного мнения вы можете также увидеть, что, по мнению грузинского народа, демократия в стране отступает назад и это весьма тревожно, поскольку Еврокомиссия и Европарламент всегда с большой поддержкой смотрит на Грузию, пытается помочь и продвинуть ее вперед, насколько это возможно. Существует заявление председателя «Грузинской мечты» Иванишвили, согласно которому, многие лидеры оппозиции проведут в будущем время в тюрьме, и это то, что очень трудно принять. Тот факт, что против лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия расследование начато после 5-летнего молчания, весьма символичен», - отметила Калиенте.

Член Европарламента Мария Григорова обратилась к заместителю председателя парламента Грузии Кахе Кучава: «Хочу спросить: когда вы говорите, что Грузия так близка к Европе и ЕС, как никогда, думаете ли, что существующие в стране политзаключенные согласны с этим?».

Еще одно замечание европарламентария касалось блокирования парламента Грузии: «Надеюсь, что мой вопрос и мои соображения вы оцените объективно потому, что я там была и говорила с проправительственной, неправительственной сторонами и лично с членами протеста, и у меня нет информации в связи с блокированием ими парламента. Парламент сам заблокировал себя своей позорной «тбилисской стеной», однако это лишь замечание».

Андрюс Кубилюс затронул тему избирательной системы в Грузии: «Лидеры ваших партий обещали мне, что в избирательной системе будет пропорциональный элемент, так что, передайте им мое желание – я вновь жду достижения этого результата, поскольку без него международное доверие к выборам будет весьма лимитированным».