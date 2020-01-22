В абхазском парламенте отвергли инициативу спикера обратиться к народу

Жительница Грозного, 22-летняя Аминат Лорсанова, пожаловалась в Следственный комитет России на пытки со стороны "близких родственников" за её гомосексуальность, сообщает издание "Кавказский узел".

В заявлении Лорсановой, которая требует возбудить уголовное дело, сказано, что в 2018 году родственники дважды насильно помещали её в психиатрические стационары в Грозном, в которых она провела в общей сложности пять месяцев. Несколько раз к ней в больницу приходил знакомый семьи, который избивал её палкой, одновременно читая ей Коран. По словам Лорсановой, знакомый говорил, что таким образом он изгоняет из неё "джинна".

Заявительница также утверждает, что всё это происходило на глазах у её родных, которые спокойно наблюдали за процессом и не реагировали на то, что Лорсанова кричала "от адской боли" и умоляла прекратить пытки.

Кроме того, в конце 2018 года один из родственников не менее шести раз насильно вкалывал Лорсановой аминазин. Перед этим, по заявлению жертвы, он надевал на неё наручники, связывал ноги скотчем и заклеивал рот.

В апреле 2019 года Аминат Лорсановой удалось покинуть Чечню. Позже "Российская ЛГБТ-сеть" помогла ей уехать и из России. При этом, по словам заявительницы, всё это время её искали люди из Чечни. В мае 2019 года семеро неизвестных ворвались в квартиру одного из волонтеров "Российской ЛГБТ-сети" и угрожали ему убийством в том случае, если он не выдаст местонахождение Лорсановой, а также местонахождение координатора программы экстренной помощи представителям ЛГБТ Давида Истеева.