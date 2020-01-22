Грузинская эмиграция шлет западные ценности

Впервые в истории независимой Грузии объем переведенных в страну денежных средств достиг уровня пяти миллиардов лари, что превышает треть бюджета страны. Таковы данные Нацбанка за 2019 год.

В долларовом эквиваленте объем денежных переводов из-за рубежа в прошлом году превысил 1,7 миллиарда долларов, что почти на 10% больше показателя 2018 года. Основная тенденция прошлого года – постепенное сокращение транзакций из России (-6,2%) в счет роста переводов из государств ЕС (+9,7%), США (+11,8%) и Израиля (+7,3%). При этом впервые суммарный объем переводов из Греции и Италии превысил аналогичный показатель из России – 432 миллиона долларов против 429 миллионов.

По мнению экспертов, тенденция свидетельствует о росте миграции из Грузии в Европу на фоне уменьшения доходов соотечественников в России. По мнению экономиста, профессора Университета Европы Гочи Тутберидзе, у явления есть две стороны:

«К сожалению, люди продолжают покидать Грузию, отправляясь на заработки на Запад. При этом экономическая стагнация в РФ отпугивает их, и этим можно отчасти объяснить сокращение транзакций из России. С другой стороны, доходы эмигрировавших на Запад более 20 лет назад людей растут, они обустроились там, занялись бизнесом, поэтому и появились более широкие возможности помощи родным. Однако негатив преобладает – эти люди вносят свой вклад в укрепление других государств, отсылая на родину лишь малую часть средств. Это свидетельствует о плачевном состоянии системы распределения доходов в Грузии, где экономика не генерирует благосостояния для большинства граждан, множество из которых по факту ведут борьбу за выживание».

В свою очередь экономист, профессор университета «Кавкасия» Акакий Цомая считает, что массовая эмиграция – закономерный итог экономической политики, проводимой «Грузинской мечтой». В качестве примера специалист привел цитату лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, высказанную им в ноябре прошлого года:

«На сегодняшний день из Грузии в поисках заработков эмигрировали около 1,5 миллиона человек. Два миллиона безработных живут внутри страны. В условиях хорошей координации и хорошего роста мы ежегодно можем создавать около 50 тысяч рабочих мест. Понятно, что процесс может растянуться на десятилетия. Мы на протяжении последних месяцев активно работаем с ведущими европейскими странами о легальном трудоустройстве наших граждан за рубежом. Мы бесплатно переподготовим людей в училищах, обучим их языкам и направим их в Европу. Есть дешевые рейсы, они смогут прилетать и видеться с близкими. Такова реальность, и не стоит тешить себя иллюзиями».

По мнению Акакия Цомая, ситуация тревожна:

«Люди не видят в Грузии перспектив преодоления безработицы, пытаясь трудоустроиться за рубежом. По всей видимости, власти также не видят света в конце тоннеля и, судя по недавним высказываниям лидера «Грузинской мечты», будут только способствовать этому. И так как официальная статистка по миграции сильно расходится с реальностью, по переводам можно определить, куда мигрируют люди. Естественно, при сохранении тенденции люди преклонного возраста постепенно покинут нас, а дети перестанут высылать деньги. В условиях полностью открытых границ, думаю, это грозит вымиранием страны».

В целом, по словам экспертов, Грузия уже столкнулась с массовым дефицитом квалифицированных кадров, что еще более усугубляет положение. По сути, получается замкнутый круг – отсутствие квалифицированных работников во всех сферах замедляет развитие экономки, что создает дополнительные предпосылки для эмиграции.