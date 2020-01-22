Загадка «китайского» вируса

Риск распространения «китайского» вируса в Грузии минимален, но теоретически оно возможно. Об этом сегодня заявил глава Национального центра общественного здоровья и контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

«Днем рождения» ранее неизвестного коронавируса считают 31 декабря 2019 года. «Местом рождения» – китайский город Ухань. На сегодняшний день известно, что случаи заражения вирусом, получившим аббревиатуру 2019-nCoV, были уже зафиксированы и за пределами Китая – в США, Тайланде, Японии и Южной Корее.

В СМИ мелькают разные цифры относительно общего количества заболевших, впрочем, глава Национального центра общественного здоровья и контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе предлагает ориентироваться на данные Всемирной организации здравоохранения:

«Зафиксировано около 300 случаев, из них шесть – летальных. Заболевание появилось в той части города Ухань, где расположены рынки, на которых торгуют рыбой. Установлено, что вирус передается от человека к человеку. Основные клинические проявления заболевания, вызванного этим вирусом, аналогичны проявлениям заболеваний, которые вызваны любой респираторной инфекцией: кашель, головная боль, жар, затрудненное дыхание. Кроме того, оно часто протекает с осложнениями, с воспалением легких. По сегодняшним данным, показатель смертности примерно 2%», – заявил Гамкрелидзе.

По его словам, за последние 20 лет произошли две крупные вспышки, вызванные вирусами этого семейства. Так, в начале нулевых тоже в Китае появился SARS – (абб. – тяжелый острый респираторный синдром), который «обошел» более двух десятков стран. Всего им заразилось более восьми тысяч человек, около 750 скончались. Купировать вирус удалось через полтора года. Третью крупную вспышку эпидемии, нынешнюю, полагает Амиран Гамкрелидзе, удастся потушить быстрее.

Грузия находится далеко от «места рождения» нового вируса, и прямого авиасообщения с китайской провинцией Хубэй у Грузии нет. Впрочем, возможно, определенные меры превентивного характера, по словам Амирана Гамкрелидзе, будут предприняты:

«(В тех городах), у которых есть прямые рейсы, уже приняли определенные меры в аэропортах. Мы этот вопрос решим завтра. Мы руководствуемся т.н. алгоритмом Центра по контролю заболеваний Европы, который предусматривает зеленую, желтую и красную зоны. Пока мы находимся в зеленой, т.е. риск минимален, но теоретически он существует. Мы приблизительно знаем, сколько китайцев и граждан Китая въезжают в Грузию, есть люди, которые работают на различных строительствах у нас. По этому и другим подобным вопросам ведутся консультации, план действий станет известен завтра, после согласования с министерством», – заявил глава Центра общественного здоровья и контроля над заболеваниями.

При этом, как отмечает еще одна представительница организации Хатуна Захашвили, на данном этапе нет никаких ограничений в плане посещения Китая или торговле с этой страной.

«Хочу добавить, что однозначная рекомендация ВОЗ (гласит): каких-либо предпосылок для прекращения международной торговли (с Китаем) и поездок – нет. Соответственно, ВОЗ не ограничивает передвижения такого типа. Разумеется, мы, как страна-член ВОЗ, полностью солидарны с этой рекомендацией и ожидаем последующих».

Они, между тем, станут известны сегодня, ближе к ночи. В 18.00 по тбилисскому времени началось чрезвычайное заседание комитета ВОЗ, где будут разработаны определенные рекомендации исходя из сложившейся эпидситуации.

Свои рекомендации для граждан Грузии, которые планируют посетить город Ухань, Центр по контролю заболеваний уже опубликовал: воздержаться от контакта с заразившимися людьми, отказаться от посещения рынков и ферм, часто мыть руки. Центр предупреждает, что для пожилых людей и людей с проблемами здоровья поездка в Ухань более рискованна.