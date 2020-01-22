Абхазский парламент не обратился к народу

В парламенте Абхазии сегодня обсуждали общественно-политическую ситуацию в стране. Спикер Валерий Кварчия заявил, что на и.о. президента Валерия Бганба оказывают давление. Чтобы как-то стабилизировать обстановку, он предложил коллегам подготовить обращение к народу. Однако представленный им проект документа не был одобрен.

Спикер Валерий Кварчия, открывая совещание, отметил, что не будет комментировать события, в результате которых президент Рауль Хаджимба подал в отставку. Председатель парламента лишь отметил, что некоторые представители из окружения бывшего президента написали заявления об уходе. Это произошло после того, как 18 января в парламенте на закрытом совещании с участием и.о. президента Валерий Бганба было принято решение, что до новых президентских выборов (которые состоятся 22 марта) никаких назначений не будет.

Эта договоренность была нарушена, констатировал Валерий Кварчия: «Есть какие-то группы, ходят, оставляют письма с требованием освободить того или иного чиновника, предлагают свои кандидатуры. Оказывается давление на и.о. президента, он нервничает, со здоровьем у него сейчас проблемы. Накалять ситуацию, для чего это нужно и кому это нужно? Эти вопросы волнуют многих депутатов и журналистов, весь наш народ. Давайте, если возможно, успокоимся, будем готовиться к нашим предстоящим повторным выборам, создадим для этого нормальные условия».

Депутат Дмитрий Дбар спросил, с какой целью собрали сегодня депутатов – чтобы поругать?

– Управлять государством тяжело, Валерий Рамшухович должен был это понимать, – заметил Дмитрий Дбар.

– Старается, – ответил Валерий Кварчия.

– Кто-то понервничает. Мы тоже, депутаты, нервничаем, ничего страшного. Все нервничают, народ тоже нервничает, что пенсия 500 рублей. Я не был у Рамшуховича, никакое место не просил. Если даже кто-то пошел, в этом ничего такого нет, – продолжил Дмитрий Дбар.

Депутат Лаша Ашуба сказал, что если есть опасения по поводу давления на и.о. президента, то нужно было его пригласить на совещание, задать все интересующие вопросы.

«Если проводить параллели с новейшей историей, с 2014 годом, – тогда было реальное давление. Людей вынуждали уйти в отставку», – напомнил он.

И.о. президента Валерий Бганба был приглашен, но не пришел на совещание в парламент по состоянию здоровью. Между тем сегодня утром он назначил секретарем Совбеза Беслана Квициния.

Илья Гуния прокомментировал это назначение: «Состояние здоровья ему не помешало сегодня утром сделать назначение, секретаря Совбеза, насколько я знаю. Нам надо найти согласие для того, чтобы провести выборы. Сегодняшнее назначение или продавливание и.о. президента, или приход к нему со списками тех, кого надо назначить. Такие списки может составить каждый из нас здесь в полной мере. 18 января парламент принял решение, давайте не будем людей дразнить, давайте никого назначать не будем».

Он предложил обратиться к политическим партиям, к людям, но Дмитрий Дбар сказал, что лучше пригласить и.о. президента и обсудить вопросы еще раз. «Нам казалось, что тема закрыта 18 января», – заметил Илья Гуния.

Кроме и.о. президента, по его словам, под давлением оказалось и руководство Абхазского телевидения. Гуния предложил сформировать общественный совет при телевидении из представителей политических партий и т.д., чтобы во время выборов не было перекосов.

Для стабилизации ситуации в стране спикер Валерий Кварчия предложил принять обращение парламента – он представил соответствующий документ для обсуждения (прессе его не показали). Депутаты бурно отреагировали на текст.

Депутат Рауль Лолуа возмутился: «Вы хотите столкнуть дальше, еще хотите столкнуть наши страны с Российской Федерацией. Я вас прошу, давайте спокойно, успокоимся, подходить взвешенно ко всем вопросам, тем более, когда касается обращения от всего депутатского корпуса. Слишком много здесь происходит разных движений в разные стороны (в этот момент проект постановления порвал депутат Александр Анкваб). Такой документ надо рвать и выкидывать, иначе доведете страну до противостояния».

В итоге депутаты отказались принимать обращение к народу Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия