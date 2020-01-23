Радио Свобода получила приз Евросоюза в четырёх номинациях

Объявлены результаты конкурса «Приз Евросоюза по журналистике 2019». Радио Свобода победила в четырёх номинациях, в том числе за журналистское расследование проекта «Монитор Свободы».

За лучшую статью в печатных и электронных СМИ приз получила журналист Радио Свобода Нино Тархнишвили за статью «Уступил бы ли ты свои органы после смерти?»

За лучший сюжет в печатных и электронных СМИ приз получил Бесо Гвенетадзе (издательство «Индиго»).

За лучшую исследовательскую работу в печатных и электронных СМИ приз достался Георгию Мгеладзе – проект «Монитор Свободы» (Радио Свобода) за журналистское расследование «Привилегированные воры нефти BP».

За лучший блог в печатных и онлайн средствах массовой информации, размышление на тему в печатных, вещательных и электронных СМИ приз достался Джимшеру Рехвиашвили (Радио Свобода) за блог – «Как продать Сталина?».

За лучшую инновационную и оригинальную работу в печатных, вещательных и электронных СМИ приз получил Лаша Церцвадзе из издательства «Индиго».

За лучшее документальное фото, которое отражает ценности Евросоюза приз получил фотограф Радио Свобода Дато Коридзе – «Чиатура. 9-й день голодовки».

Специальный приз наблюдательной миссии Евросоюза в мирной журналистике за лучшую журналистскую работу, выражающую сенситивный подход к конфликтам, которая нацелена на восстановление доверия и мира между военно-конфликтующими сторонами в Грузии и выявляет высокие стандарты журналисткой этики и профессионализма приз получил Мамука Купарадзе – Студиа «Рэ».

Победители получат денежные призы (около 3900 лари), обладатель приза наблюдательной миссии ЕС также пройдет месячный курс в Лондоне, в Институте освещения войны и мира.