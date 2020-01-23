Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Израиль

Президент России прибыл с визитом в Израиль. В Иерусалиме Владимир Путин встретится с израильским руководством. Российский лидер также примет участие в открытии памятника героям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" и выступит на форуме "Сохраняем память о Холокосте", посвященном 75-летию освобождения концлагеря "Освенцим" советскими войсками.

Сразу из после прилёта Путин направился в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Там они проведут переговоры.

В планах Путина – встреча с матерью осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар. В прошлом году её приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле прошлого года, когда израильтянка летела с пересадкой через Москву, у неё в багаже нашли девять граммов гашиша. Сама Иссахар отрицает, что везла его с целью контрабанды. Ряд СМИ отмечает, что во время своего визита Путин помилует заключённую.

Накануне визита российского президента, израильские СМИ сообщили о передаче права на Александровское подворье в Иерусалиме России в обмен на помилование Иссахар. Российские и израильские власти эти сообщения не прокомментировали.

Представители российского президента ранее заявили, что никаких двусторонних встреч с лидерами других государств не планируется из-за загруженного графика. Они допустили, что главы других государств, в том числе президент Украины Владимир Зеденский, и Путин смогут пообщаться в ходе официальных мероприятий "на ногах".

В Израиле с визитом находится и президент Грузии Саломе Зурабишвили.