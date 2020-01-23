Грузия опустилась в индексе восприятия коррупции на 44-е место в мире

В Индексе восприятия коррупции, который составляет Международная неправительственная организация Transparency International, Грузия опустилась с 41-й позиции в мире на 44-ю.

Из 100 максимальных баллов у Грузии 56 баллов, а в прошлом году было 58. При этом, Грузия по-прежнему лидер среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Россия в рейтинге поднялась на одну строчку по сравнению с 2018 годом и заняла 137 место.

Как и в прошлом году, Россия набрала в Индексе восприятия коррупции 28 баллов из 100. Соседями России по рейтингу стали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

Из бывших советских республик ниже России находятся Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Украина улучшила свои показатели на 5 баллов по сравнению с 2018 годом, набрав 30 баллов. Меньше всего коррупции у Эстонии, она на 19-м месте с 74 баллами.

Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).