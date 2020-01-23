Все смешалось в доме Виндзоров

Принц Гарри (он же герцог Сассекский, граф Дамбартон, барон Килкил) и его супруга Меган Маркл отказались от обязанностей старших членов королевской семьи! Они лишатся титулов «королевское высочество» и начнут самостоятельную жизнь. Британцы в шутку окрестили эту историю «Мегзит».

Вот так.

Живешь себе, живешь, и вдруг – бац! – и вторая смена. Не ожидал я такого от принца... Да, кстати, вы ведь знаете, кто такой принц Гарри? Он внук королевы Елизаветы Второй и младший сынишка принца Чарльза, вечного претендента номер один на английский престол, который, по-моему, уже стал старше своей несменяемой матери (дай бог ей еще сто лет здравствовать и царствовать).

Говорят, принц Гарри взвесил все свои шансы на престол и понял, что ему ничего не светит в плане коронации; уж слишком длинная очередь до трона. Он шестой в порядке наследников престола Соединенного Королевства, так как стоит за принцем Луи, принцессой Шарлоттой, принцем Джорджем, своим братом Уильямом (он же герцог Кембриджский) и папашей Чарльзом, принцем Уэльским, который уже давно рукой махнул на свое монаршество и полностью занялся спасением окружающей среды, чтобы хоть чем-то занять руки. Принц же наш, Гарри, зная такой расклад, посоветовался с женой, свободолюбивой американкой Меган Маркл, и решил: а ну его к черту, эту полумонаршью жизнь со всеми ее дурацкими этикетами, расшаркиваниями и едой ножом и вилкой. И отказался от обязанностей старших членов королевской фамилии.

Очень многие мои сограждане, проводящие большую и лучшую половину жизни в соцсетях, с восхищением отозвались о поступке принца Гарри: молодец, мол, парень, что рубанул сплеча и отказался от всех привилегий. Вот бы нашим парламентариям и политикам так поступать, которые все никак не могут оторвать себя от государственной кормушки. И жена его, Меган, тоже молодец, и теперь они засучив рукава будут в поте своего лица трудиться и добывать хлеб свой насущный. Принц, наверное, пойдет читать лекции «как я был принцем», а жена Меган, бывшая актриса, вернется на большую сцену, где она играла в третьем составе на утренниках. И по улицам они будут ходить без всякой свиты, и простые горожане, встречаясь с ними, не должны будут ломать шапки и приседать до упаду. И никто им больше не скажет «Приветики, ваши королевские высочества». Скажут просто, «Hello, Гарри, а не пойти ль нам дерябнуть пивка, а?» И Гарри, этот рыжевласый симпатичный парень, сбросив с плеч весь свой многовековой этикет, скажет «Why not?»

Красота!

Лично я уверен, что на этом настояла Меган, жена Гарри. Наверное, ей жутко, до чертиков надоела царедворская жизнь со всеми ее ветхозаветными этикетами и строгим распорядком существования. Ни тебе мини-юбку надеть, ни закурить на балконе, ни на сейлы прошвырнутся, ни поплясать в клубе, где собираются рыбаки и рыбки. Тем более что чопорность королевы Елизаветы известна всем, и не привыкшему человеку, родившемуся в Калифорнии от белого голландца и афроамериканки, привыкнуть ко всем королевским канонам очень проблематично. И свободолюбивая душа актрисы не смогла вынести такого давления. Я ее очень хорошо понимаю, так как я бы тоже не смог этого перенести, несмотря на мой довольно миролюбивый и приспособленческий характер. Помню, в далекой молодости я ухаживал за одной девушкой, дочерью высокого административного чина. В те времена высокий административный чин приравнивался у нас к членам королевской фамилии типа герцога или барона, так что я, можно сказать, хотел объять необъятное. Когда девушка наконец решилась и повела меня знакомиться со своими высокопоставленными родителями, ейная мамаша начала выспрашивать мою родословную, начиная от Каина, а потом стала выяснять, а знаком ли я с тем, с другим, с третьим (имена назывались все очень знаковые). На этом мои притязания закончилось. Я бежал, и до сих пор об это не жалею. Слава богу, та девушка потом весьма удачно вышла замуж за высокогорного князька, родила пятерых детей, и теперь они в Германии, в небольшом городке держат табачную лавку Ministri.

Опять я занялся саморекламой, а это плохо. Возвращаюсь в виндзорскую семейку.

Меган Маркл настояла на своем, принц Гарри пошел к бабушке, поговорил с ней как мужчина с... бабушкой, и был отпущен на все четыре стороны. Интересно, а если бы королева сказала «Нет!», то что бы принц Гарри сделал? Хотя нам не дано предугадать, что там произошло в закромах Букингемского дворца. Злые языки говорят, что Гарри вышел от бабушки, прикрывая ладонью вспухшее ухо, а королеву в тот вечер видели с красными глазами, и даже во время ужина она не допила свой любимый Дюбонне.

Молодец, принц Гарри. Несмотря на то, что я лично с ним не знаком, я его зауважал. Отказаться ради любимого человека от всех прелестей нетрудовой жизни, это надо иметь смелость. Почти аналогичная история произошла с его теткой Маргарет, которая в 50-х годах прошлого века имела большую любовь с полковником ВВС Великобритании Питером Таунсендом. Любовь любовью, но тетка Маргарет не смогла преодолеть шушуканье за спиной и королевские обычаи, отказалась от любимого человека и вышла замуж за члена своего круга. Правила игры не позволили принцессе Маргарет выйти замуж за простолюдина. К тому же он был в разводе и имел детей. А в те времена статус разведенного в монархических кругах Великобритании (кстати, так же, как в СССР) не поощрялся.

Да, дикие нравы царили в 50-х годах прошлого века. Надо отметить, что Меган Маркл тоже была в разводе, однако это не помешало принцу Гарри добиться того, чтобы сочетаться узами брака со своей возлюбленной. Молодец, принц!

Итак, наш Гарри потерял королевскую дотацию, которая ему положена по наследственным законам, и пустился в свободное плаванье. Вот такая история случилась в Великобритании, и весь мир, включая и мою родину, немного постоял на ушах, обсуждая ее.

Кто-то может меня упрекнуть в том, что у нас дом рушится, а я, бумагомаратель, копаюсь в английских королевских делах, и нет на мне креста! Так вот: во-первых, крест на мне есть, он даже вытатуирован у меня на груди рядом с фигуркой Мэрилин Монро. А во-вторых, парниша я любознательный и всегда интересуюсь, что творится на нашем шарике. Я за мир без границ, и мне все интересно – и ирригация Узбекистана, и народное просвещение и нравы королевских дворов. Тем паче, что разговоры про восстановление монархии у нас продолжаются, несмотря на весь мой протест. Потому и интересуюсь, а что там у них во дворцах творится?

Ну, а касаясь наших локальных, местных дел, спешу отметить, что внешний долг Грузии вырос на 5.740 миллиарда долларов и в общей сложности составляет около 19 миллиардов. Что занимательно, в этих миллиардах у нас наличествует и долг России, около 150 миллионов лари. Не знал, что мы еще одалживаемся у наших недружелюбных северных соседей, с которыми мы долго еще в разведку не пойдем. В разведку не пойдем, но деньги одалживаем. Интересно еще знать, под какой процент! Странно все это.

P.S. Через месяц будет вручение очередного Оскара, и я в срочном порядке начал смотреть фильмы-номинанты. Штук пять посмотрел, и могу сказать, что впечатление довольно хорошее. Это тебе не никакушный «Ла-Ла Лэнд», скучный «12 лет рабства» или отлакированный «Миллионер из трущоб». Думаю, на этот раз действительно хорошие фильмы отобрали киноакадемики. В следующий раз обязательно поделюсь впечатлениями.

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