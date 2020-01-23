Обзор абхазской прессы

В последнее время в абхазском обществе вновь стали обсуждать вопрос о целесообразности продажи недвижимости, включая жилой фонд, иностранным гражданам. Профессор, академик Академии наук Абхазии Теймураз Ачугба высказал свое мнение по данному вопросу на страницах газеты «Республика Абхазия»: «Видимо, кто-то задумал решить на законодательном уровне и вопрос о продаже иностранным гражданам жилья, чтобы окончательно расправиться с независимой Абхазией и ее гордым народом. Такие попытки были и раньше, а в конце 2015 года в парламент РА поступил законопроект «Об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия». Однако под давлением общественности тогда данный законопроект был временно отложен до «лучших» времен. Были отложены также законопроекты о двойном гражданстве, поступившие в парламент, направленные, в том числе, и на отчуждение жилого фонда».

Он подчеркнул, что преднамеренную пропаганду и лоббирование отдельными лицами или группой лиц вопроса открытия рынка жилого фонда для иностранцев следует расценивать как «деяние, направленное на преднамеренное этнокультурное и физическое уничтожение абхазского народа».

Теймураз Ачугба предложил: «Для того чтобы избавить абхазский народ от грядущей катастрофы, вызванной массовым заселением Абхазии иностранцами, считаю необходимым усовершенствовать действующее законодательство РА о запрете продажи иностранцам жилья. Кроме того, необходимо внести дополнение в Уголовный кодекс РА об ответственности лиц или группы лиц, пропагандирующих продажу жилья гражданам иностранного государства, и ввести санкции за фактическую продажу недвижимости».

Бывший лидер партии «Айнар» Тенгиз Джопуа критически отнесся к решению лингвистической комиссии ужесточить требования по знанию государственного языка для кандидатов в президенты Абхазии. Он прокомментировал это решение на своей странице в соцсети «Фейсбук»: «Наконец мы начали правильно отсеивать кандидатов. Однако считаю, что в этом, крайне полезном деле мы не должны оставаться в узких лингвистических рамках. Нужно мыслить шире! Поэтому я взял на себя смелость предложить дополнительно, так сказать, для чистоты «отбора», более ответственно подойти и провести еще генетическую экспертизу. Сказано в Конституции, что президентом может быть только абхазец? Так давайте искать чистых абхазцев, а не полукровок! А вдруг у него бабушка мегрелка? А если грузинка? Вдруг в его жилах течет русская, еврейская или бурятская кровь? Как он поведет нас к лучшему будущему? Никак».

Тенгиз Джопуа считает, что у кандидатов в президенты надо спрашивать элементарные вещи об устройстве государства, о внутренней и внешней политике, о налогах, о штрафах и т.д.

«А иначе мы получаем людей, превосходно говорящих на абхазском и не способных отличить НДС от земельного налога. Абхазский язык нужно знать, я не спорю. Это важно, но еще важнее человек, который способен сохранить это государство, придать поступательное движение вперед. Без сгинувшего в небытие государства, без исчезнувшего народа его язык никому кроме лингвистов уже не будет интересен», – заключил Джопуа.

Ситуацию перед выборами президента Абхазии, которые пройдут 22 марта, в интервью «Абаза-ТВ» прокомментировала политолог Лиана Кварчелия. Она заявила, что есть опасность того, что люди не пойдут на выборы, если не будет серьезных кандидатов, которые четко могут разложить по полочкам, с какой программой они идут.

«Скорее всего, люди уже не будут доверять популистским обещаниям, что завтра мы проснемся и все будет прекрасно. Нет, конечно. Поэтому я связываю активность избирателей с качеством избирательной кампании не с точки зрения подкупа избирателей, а с точки зрения идей и аргументаций», – отметила политолог.

Она считает, что наступило время, когда что-то нужно менять, в том числе и избирательное законодательство.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия