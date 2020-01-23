Министра и омбудсмена рассудит Госинспектор

Ряд грузинских НПО призывают власти поставить вопрос о политической ответственности министра юстиции. По их мнению, Тея Цулукиани незаконно обнародовала видеозаписи встречи представителя офиса Народного защитника с заключенным.

С просьбой изучить законность публикации видеокадров в Службу госинспектора уже обратились 10 неправительственных организаций, а вместе с ними и сама Народный защитник Нино Ломджария:

«Действительно, налицо два правонарушения. Первое – нарушение закона «О Народном защитнике», который запрещает наблюдение за представителями омбудсмена во время их встречи с заключенными. Второе – нарушение закона «О защите персональных данных», когда было абсолютно незаконно опубликовано видео, в котором не запечатлен ни один инцидент или правонарушение. Этот материал был заархивирован на долгий срок, но впоследствии обнародован. Они даже выложили его (видеоматериал) на официальную страницу в сети Facebook, не скрывая имен моих сотрудников. Тем самым были обнародованы их персональные данные», – сказала Ломджария в интервью грузинским СМИ.

Сегодня «Эху Кавказа» в Службе Госинспектора сообщили, что там уже начали проверку Министерства юстиции Грузии, чтобы изучить законность получения, хранения и публикации видеозаписей, обнародованных 21 января 2020 года. Закон «О Народном защитнике» гласит, что «встреча члена превентивной группы Народного защитника с заключенными конфиденциальна и любой вид наблюдения недопустим», отмечается в письменном заявлении неправительственного сектора.

Приводится в пример и статья Факультативного протокола к Конвенции против пыток ООН, в которой сказано, что «конфиденциальная информация, собранная национальным превентивным механизмом, не подлежит разглашению. Данные личного характера публикуются только с прямо выраженного согласия соответствующего лица». Исходя из этого, министр Цулукиани нарушила не только внутреннее законодательство, но и взятые на себя Грузией международные обязательства, отмечают НПО, обратившиеся к Государственному инспектору с просьбой расследовать законность действий главы Минюста. Сама министр тем временем в передаче Шалвы Рамишвили на «ПосТВ» заговорила о кампании, направленной против нее лично:

«Я боюсь, как бы у нее (у омбудсмена) не было такого задания или совета, я не знаю, от кого, и когда пойму, скажу об этом публично. Я должна думать, что она не придирается ко мне, поскольку это не должно быть ее целью или входить в ее функции, но у меня есть подозрения».

Сегодня противостояние министра юстиции и омбудсмена уже вышло за рамки обсуждения положения в тюрьмах, говорит председатель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе. По его словам, у заинтересованной общественности возник вопрос: могло ли это быть попыткой отвлечь внимание от основной темы?

«Это (обсуждение противостояния) заняло место темы номер один, в то время как разговор идет и об очень тяжелых фактах, упомянутых в отчете Народного защитника. То есть в СМИ оценка репутации офиса омбудсмена стала главной темой. Эти кадры (обнародованные министром юстиции) ни о чем не говорили и были предназначены для игры на эмоциях. Я не знаю, был ли это спланированный шаг, но в итоге так и получилось», – говорит Мшвениерадзе.

Схожего мнения придерживается и заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе:

«Описанные в отчете омбудсмена факты доказывают, что риск незаконных действий будет существовать, пока положение в тюрьмах не изменится – и это был наш главный посыл. К сожалению, на заседании комитета (по правам человека) нам не дали возможности сфокусироваться на этих проблемах, акценты были перенесены на другие вопросы. Проблемы остаются, и мы максимально постараемся использовать разные механизмы, чтобы продолжить диалог с властями о необходимости выполнения наших рекомендаций».

Между тем омбудсмен выступает с новой рекомендацией, но уже Службе государственного инспектора – изучить вопросы: где, когда и по каким причинам в тюрьмах ведется видеонаблюдение?