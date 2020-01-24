"Новая газета" опубликовала манифест "против узурпации власти"

"Новая газета" опубликовала "манифест граждан России" против конституционной реформы, предложенной президентом Владимиром Путиным.
Авторы манифеста заявляют, что сегодня на глазах россиян происходит конституционный переворот, цель которого "пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима". Для этого "придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции", говорится в документе.
Поправки в Конституцию вносятся в спешке, "с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии". "Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума — нелегитимное "общероссийское голосование"", —отмечается в обращении.
По мнению авторов манифеста, в текст Конституции "намеренно закладываются серьезные противоречия, которые приведут к законодательному хаосу и попранию основ государственного строя".
Изменение текста основного закона "под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти", говорится в обращении.
Авторы манифеста призывают всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к этому заявлению, принять участие в массовой общественной кампании и сказать "нет" конституционному перевороту.
На данный момент манифест подписали по меньшей мере 20 человек, среди которых журналист и муниципальный депутат Илья Азар, экономист Сергей Гуриев, политики Юлия Галямина и Андрей Пивоваров, правозащитник Сергей Давидис, общественный деятель Марина Литвинович. Под манифестом могут подписаться все желающие.
Телекомпания «Мтавари архи» сообщила о предстоящей экстрадиции из Грузии в Россию дагестанского спортсмена, обладатель кубка мира по кикбоксингу Курбана Омарова. Решение принял судья Верховного суда Грузии, бывший генпрокурор страны Шалва Тадумадзе, который оставил в силе решения предыдущих инстанций.
По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, вердикт Верховного суда окончательный. Для экстрадиции теперь необходимо решение министра юстиции Грузии Теи Цулукиани.
Прокурор Нанико Зазунашвили заявляет, что уголовное дело против Омарова в России возбуждено по факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью. По её информации, из России поступило ходатайство об экстрадиции и Грузия руководствуется межгосударственным договором.
«Мтавари архи» сообщает, что Омаров приехал в Грузию несколько месяцев назад и тренировал грузинских спортсменов.
Управление МВД по Нижегородской области не нашло признаков правонарушения в призыве Рамзана Кадырова «убивать» за оскорбления чести в интернете.
Проверить высказывание главы Чечни просила редактор местного издания KozaPress Ирина Славина. В четверг на своей странице в Facebook она опубликовала официальный ответ из полиции, в конце которого сказано, что «рассмотрение обращения прекращено».
В ноябре 2019 года Рамзан Кадыров в одном из своих выступлений призвал «убивать», «сажать» и «пугать» тех, кто «оскорбляет честь в интернете, нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями и раздорами». Позже глава Чечни посоветовал не воспринимать его слова буквально, объяснив их «чеченской этикой».
Ирину Славину в конце октября оштрафовали на 70 тысяч рублей из-за поста о мемориальной доске Иосифу Сталину. Суд постановил, что в высказывании Славиной содержалось оскорбление власти.
Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза, принятый ранее парламентом. Документ приобрел силу закона. Он предусматривает, что Великобритания покинет Евросоюз 31 января в 23 часа по лондонскому времени (2 часа ночи 1 февраля по Москве).
Закон основан на соглашении, заключённом ранее премьер-министром Борисом Джонсоном и лидерами Евросоюза. Это соглашение еще должен одобрить Европарламент. Как ожидается, это произойдет 29 января. Хотя многие представители стран ЕС заявляют, что не рады Брекзиту, они, как ожидается, не будут чинить препятствий и одобрят согласованный документ.
Великобритания покидает ЕС спустя три с половиной года после референдума о Брекзите, на котором большинство избирателей неожиданно для многих высказались за выход из Евросоюза. Дату Брекзита трижды переносили, поскольку британский парламент отказывался одобрить заключенное с ЕС соглашение. Борис Джонсон, который стал премьером в прошлом году, заключил новую редакцию соглашения с ЕС, а затем добился досрочных выборов в британский парламент и одержал на них победу. В Палате общин теперь большинство у консерваторов, которые без проблем одобрили законопроект.
После выхода Британии из ЕС начнется переходный период, который истекает 31 декабря 2020 года. До этого срока должно быть заключено новое торговое соглашение.
РУП «Черноморэнерго» вводит график отключений электроэнергии по всей территории самопровозглашенной республики Абхазия.
«В связи возросшей нагрузкой на высоковольтные линии Ачгуара (номинал - 690А, фактическая нагрузка - 869А) и Шешелети-1 (номинал - 520А, фактическая нагрузка - 615А), а также на другие линии электропередач, во избежание выхода из строя данных высоковольтных линий, что повлечет за собой масштабные аварийные работы, по мере необходимости будут вводиться временные ограничения на срок до одного часа по всей территории республики», - говорится в сообщении «Черноморэнерго», передает «Апсадгьыл-инфо».
Мужчина, открывший стрельбу в ереванском бизнес-центре «Эребуни Плаза», обезврежен и доставлен в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Армении.
Отмечается, что переговоры с вооруженным мужчиной вел исполняющий обязанности начальника полиции Армении Арман Саргсяном, после чего человек сдал огнестрельное оружие.
«Мужчина в сопровождении и. о. начальника полиции на его служебной машине был доставлен в полицию. Пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.
В Израиле открылся Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Мероприятие проходит в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме. Форум посвящен 75-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти "Освенцим" на территории Польши.
На церемонию прибыли главы государств и правительств из десятков стран, в том числе президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский, французский президент Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии форума заявил, что в основе еврейского государства лежит необходимость предотвращения повторения ужасов Второй мировой войны. " Мы помним жертвы солдат и народов, принесенные ради победы над Гитлером", - сказал Нетаньяху. Он также назвал Иран "самым антисемитским режимом на планете" и призвал мировое сообщество противостоять Тегерану.
Президент России в своей речи назвал преступления нацистов против евреев одной из самых чёрных страниц истории. При этом Путин подчеркнул, что нацисты получали поддержку жителей оккупированных стран Европы.
Майк Пенс отметил, что мировые державы должны объединиться против антисемитизма и отметил вклад стран-союзников в победе над фашизмом. Вице-президент США так же призвал к объединению против Ирана, открыто угрожающему государству Израиль. "США никогда не оставят Израиль", - подчеркнул Пенс.
Киев отдаст государственную железнодорожную компанию в управление национальному оператору Германии - Deutsche Bahn. Об этом на экономическом форуме в Давосе сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По словам главы украинского правительства, срок управления составит 10 лет. Гончарук подчеркнул, что этот шаг покажет, что Украина открыта для мировых инвестиций.
Премьер-министр отметил, что Киев сохранит полный контроль над госконцерном. Ожидается, что договор о стратегическом партнёрстве будет подписан в феврале. Гончарук считает, что сотрудничество с Германией поможет Украине в борьбе с коррупцией.
Представитель Deutsche Bahn заявил украинским СМИ, что компания будет оказывать консультационные услуги, однако речи об управлении пока не идёт.
Государственную железнодорожная компания Украины управляет дорогами протяжённостью 22 тысячи километров. Штат компании составляет более 260 тысяч человек.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в открытии Всемирного форума памяти жертв Холокоста. Мероприятие проходит в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме.
До начала мероприятия президент пообщалась с вице-президентом США Майком Пенсом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и принцем Чарльзом. Фотографии Зурабишвили опубликовала в социальной сети «Твиттер».
В рамках визита Зурабишвили уже встретилась с президентом Израиля Реувеном Ривлином и обсудила с ним договор о трудовой миграции граждан Грузии. Президент получила высшую награду «Организации друзей Сиона» за поддержку евреев грузинским народом, а также осмотрела достопримечательности Иерусалима, в том числе Стену плача. Зурабишвили также открыла в Иерусалиме новое здание почетного консульства Грузии.
В Израиле открывается Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Мероприятие проходит в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме. Форум посвящен 75-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти "Освенцим" на территории Польши.
На церемонию прибыли главы государств и правительств из десятков стран. Среди участников - президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский, французский президент Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии форума заявил, что в основе еврейского государства лежит необходимость предотвращения повторения ужасов Второй мировой войны. " Мы помним жертвы солдат и народов, принесенные ради победы над Гитлером", - сказал Нетаньяху. Он также назвал Иран "самым антисемитским режимом на планете" и призвал мировое сообщество противостоять Тегерану.
Ранее стало известно, что от участия в мероприятии отказался президент Польши Анджей Дуда из-за того, что одним из главных гостей стал Путин. Как писали польские СМИ для Варшавы неприемлема ситуация, когда глава польского государства будет вынужден слушать, как российский лидер "продолжит высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне"
В высокогорном регионе Сванети изъяли 600 аппаратов для майнинга, необходимых для выработки криптовалюты. Об этом Первому каналу Грузии сообщил мэр муниципалитета Местиа Капитон Жоржолиани.
По его же информации, на прошлой неделе в регионе уже изъяли до двух тысяч т.н. майнеров. Кроме того, МВД начало расследование. Правда, по какой статье, пока не сообщается.
Известно, что население Сванети не платит за электроэнергию, из-за чего в регионе выгодно вырабатывать криптовалюту. В результате, значительно возросло энергопотребление и участились отключения электроэнергии. Местные жители устроили акцию протеста с требованием изъять майнеры.
Россия и Украина ведут переговоры об обмене заключёнными и задержанными гражданами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Израиль.
По словам украинского лидера, имеются два списка, над которыми работают в Киеве. В первом представлены лица, находящиеся в неподконтрольных Киеву самопровозглашённых республиках Донбасса. Во втором списке на обмен – украинцы, задержанные и отбывающие тюремные сроки в России, включая крымских татар.
29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. Сепаратисты освободили 76 человек, Украина отправила на неподконтрольную территорию 124 заключённых. Киев настаивает, что сепаратисты удерживают ещё около 300 человек.
В сентябре прошёл большой обмен заключёнными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Тогда Киев и Москва освободили по 35 человек с каждой стороны.
Как сообщал офис Зеленского, президенты России и Украины обсуждали новый обмен удерживаемых лиц накануне нового года.
Глава МИД Турции в интервью немецкому изданию Bild рассказал о поддержке Турцией вступления Грузии в НАТО. При этом, по словам Мевлюта Чавушоглу, этому противятся Германия и Франция.
«Германия и Франция в своем стремлении не ухудшить отношения с Россией выступают против принятия Грузии в НАТО. Однако Турция всегда поднимала тему интеграции Тбилиси в Североатлантический альянс», - заявил Чавушоглу.
Цитату министра приводит турецкое информационное агентство Anadolu.
Кроме того, турецкий политик поддержал амбиции Грузии на вступление в НАТО в ходе панельной дискуссии в Давосе.
«Нас критикуют за то, что у нас относительно хорошие отношения с Россией. Но наши западные друзья не приглашают Грузию в НАТО, потому что не хотят провоцировать Россию. Но мы нужны Грузии и Грузия как союзник нужна нам. Необходимо расширение НАТО и Грузия должна стать членом Альянса», - заявил Чавушоглу.
В Индексе восприятия коррупции, который составляет Международная неправительственная организация Transparency International, Грузия опустилась с 41-й позиции в мире на 44-ю.
Из 100 максимальных баллов у Грузии 56 баллов, а в прошлом году было 58. При этом, Грузия по-прежнему лидер среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Россия в рейтинге поднялась на одну строчку по сравнению с 2018 годом и заняла 137 место.
Как и в прошлом году, Россия набрала в Индексе восприятия коррупции 28 баллов из 100. Соседями России по рейтингу стали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.
Из бывших советских республик ниже России находятся Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Украина улучшила свои показатели на 5 баллов по сравнению с 2018 годом, набрав 30 баллов. Меньше всего коррупции у Эстонии, она на 19-м месте с 74 баллами.
Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).
Государственная дума России в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправках к Конституции.
Документ был принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата. Второе чтение законопроекта назначено на 11 февраля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
О плане изменить Конституцию Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Всенародное голосование, по данным РБК, может состояться 12 апреля.
В законопроекте, который был внесён в парламент уже 20 января, предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции. Они должны перераспределить полномочия между ветвями власти. В частности, президент предложил закрепить в основном законе страны статус и роль возрождённого им Госсовета. Предлагается также установить приоритет Конституции России над международным законодательством. Многие оппоненты Путина назвали целью предложенных поправок его стремление сохранить власть и после ухода с поста президента.
Экспорт вина из Грузии в прошлом году достиг рекордных 94 миллионов бутылок, что превышает показатель 2018 года на 9 процентов. Об этом сообщает Национальное агентство вина страны.
По информации ведомства, стоимость экспортированной продукции выросла на 17 процентов и составила 240 миллионов долларов.
Более 60 процентов экспорта приходится на Россию (58 384 540 бутылок, рост 9 процентов), на втором месте - Украина (10 272 315 бутылок, спад 4 процента), на третьем – Китай (7 089 259 бутылок, рост 2 процента).
Экспорт значительно вырос в ряд стран, в том числе в Израиль на 80 процентов, в Беларусь - на 74 процента, в Великобританию - на 60 процентов, в США - на 48 процентов,в Литву на 45 процентов, в Швецию на 636 процентов, в Молдову на 8738 процентов.
В Сухуми и Цхинвали поздравили Сергея Лаврова с переназначением на пост главы министерства иностранных дел России.
В поздравлении министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даура Кове говорится, что Лавров завоевал глубокое уважение и признательность абхазского народа.
«Под Вашим руководством, Министерство иностранных дел представляет собой сплоченную команду профессионалов, которые продолжают лучшие традиции дипломатической школы России. Во всем мире вас знают как целеустремленного и мудрого дипломата, с успехом защищающего интересы своей страны. Сергей Викторович, Вы завоевали глубокое уважение и признательность народа Республики Абхазия. Высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление абхазо-российского взаимодействия. Убежден, что позитивное сотрудничество между нашими странами будет и далее продолжено на благо наших народов», - сказано в поздравлении.
Глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев же считает, что назначение на столь ответственный государственный пост является очередным подтверждением безусловного доверия к Лаврову со стороны высшего руководства России.
«В Южной Осетии к Вам относятся с глубочайшим уважением за Ваш личный вклад в новейшую историю нашей страны, благодарны за Ваше искреннее отношение и заинтересованность в укреплении сложившихся двусторонних отношений между нашими странами. В этой связи выражаю уверенность в том, что при Вашем личном участии поступательное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами наших стран будет и дальше способствовать расширению и углублению двустороннего партнерства и интеграции, решению ключевых проблем обеспечения региональной безопасности и противодействия новым вызовам современного мира в интересах народов Республики Южная Осетия и Российской Федерации», - говорится в послании.
Президент России прибыл с визитом в Израиль. В Иерусалиме Владимир Путин встретится с израильским руководством. Российский лидер также примет участие в открытии памятника героям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" и выступит на форуме "Сохраняем память о Холокосте", посвященном 75-летию освобождения концлагеря "Освенцим" советскими войсками.
Сразу из после прилёта Путин направился в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Там они проведут переговоры.
В планах Путина – встреча с матерью осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар. В прошлом году её приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле прошлого года, когда израильтянка летела с пересадкой через Москву, у неё в багаже нашли девять граммов гашиша. Сама Иссахар отрицает, что везла его с целью контрабанды. Ряд СМИ отмечает, что во время своего визита Путин помилует заключённую.
Накануне визита российского президента, израильские СМИ сообщили о передаче права на Александровское подворье в Иерусалиме России в обмен на помилование Иссахар. Российские и израильские власти эти сообщения не прокомментировали.
Представители российского президента ранее заявили, что никаких двусторонних встреч с лидерами других государств не планируется из-за загруженного графика. Они допустили, что главы других государств, в том числе президент Украины Владимир Зеденский, и Путин смогут пообщаться в ходе официальных мероприятий "на ногах".
В Израиле с визитом находится и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Объявлены результаты конкурса «Приз Евросоюза по журналистике 2019». Радио Свобода победила в четырёх номинациях, в том числе за журналистское расследование проекта «Монитор Свободы».
За лучшую статью в печатных и электронных СМИ приз получила журналист Радио Свобода Нино Тархнишвили за статью «Уступил бы ли ты свои органы после смерти?»
За лучший сюжет в печатных и электронных СМИ приз получил Бесо Гвенетадзе (издательство «Индиго»).
За лучшую исследовательскую работу в печатных и электронных СМИ приз достался Георгию Мгеладзе – проект «Монитор Свободы» (Радио Свобода) за журналистское расследование «Привилегированные воры нефти BP».
За лучший блог в печатных и онлайн средствах массовой информации, размышление на тему в печатных, вещательных и электронных СМИ приз достался Джимшеру Рехвиашвили (Радио Свобода) за блог – «Как продать Сталина?».
За лучшую инновационную и оригинальную работу в печатных, вещательных и электронных СМИ приз получил Лаша Церцвадзе из издательства «Индиго».
За лучшее документальное фото, которое отражает ценности Евросоюза приз получил фотограф Радио Свобода Дато Коридзе – «Чиатура. 9-й день голодовки».
Специальный приз наблюдательной миссии Евросоюза в мирной журналистике за лучшую журналистскую работу, выражающую сенситивный подход к конфликтам, которая нацелена на восстановление доверия и мира между военно-конфликтующими сторонами в Грузии и выявляет высокие стандарты журналисткой этики и профессионализма приз получил Мамука Купарадзе – Студиа «Рэ».
Победители получат денежные призы (около 3900 лари), обладатель приза наблюдательной миссии ЕС также пройдет месячный курс в Лондоне, в Институте освещения войны и мира.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла в Иерусалиме новое здание почетного консульства Грузии. На церемонии также присутствовали министр диаспоры Израиля и мэр Иерусалима.
В рамках визита, Зурабишвили уже встретилась с президентом Израиля Реувеном Ривлином и обсудила с ним договор о трудовой миграции граждан Грузии.
Кроме того, президент получила высшую награду «Организации друзей Сиона» за поддержку евреев грузинским народом. Зурабишвили также осмотрела достопримечательности Иерусалима, в том числе Стену плача.
Сегодня глава государства примет участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.
Новый министр культуры Ольга Любимова удалила или скрыла свои старые посты в "Живом журнале", в которых называла себя "некультурным человеком" и признавалась, что не понимает, что такое гражданское общество. Первым об этом сообщил The Insider.
Судя по профилю, в блоге опубликовано 195 записей, но для большинства пользователей они недоступны.Некоторые записи сохранились в веб-архиве.
В блоге Любимова писала, что "ни хрена не культурный человек", поскольку "просто не переносит" оперу, балет, классическую музыку, музеи, ничего не понимает в артхаусном кино и с симпатией относится к Гришковцу. В другой публикации она рассказывала, как нашла свой старый личный дневник, который вела в 16 лет. В нем она описывает, как в юности попробовала наркотики . Ещё в одном удаленном посте автор пыталась разобраться, что такое гражданское общество.
Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя посты Любимовой в ЖЖ, написал в твиттере, что "никогда еще знаменитый анекдот про прачечную не был так близок к жизни".
Ольга Любимова заняла пост министра культуры в новом правительстве России 21 января. До этого она была главой департамента кино в Минкульте. Она автор сценария таких документальных фильмов, как "Путь Патриарха" и "Никита Михалков". Работала на Первом канале. Любимова из творческой семьи, окончила факультет журналистики МГУ, а затем факультет театроведения ГИТИСа .
Россия поднялась на одну строчку по сравнению с 2018 годом и заняла 137 место из 180 в Индексе восприятия коррупции, который составляет Международная неправительственная организация Transparency International.
В опубликованном сегодня исследовании страны мира ранжированы, исходя из оценок уровня коррупции в государственном секторе. Чем больше баллов набирает страна, тем выше её позиция в рейтинге.
Россия, как и в прошлом году, набрала в Индексе восприятия коррупции 28 баллов из 100. Соседями России по рейтингу стали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.
Из бывших советских республик ниже России находятся Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Украина улучшила свои показатели на 5 баллов по сравнению с 2018 годом, набрав 30 баллов. Меньше всего коррупции у Эстонии, она на 19-м месте с 74 баллами.
Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).
Как отмечают в Transparency International, в последние годы положение России в Индексе восприятия коррупции остается стабильным.
В отсутствие политической воли к реальным изменениям точечные меры, принимаемые властями, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в России, считает директор российского центра "Трансперенси Интернешнл" Антон Поминов.
По мнению экспертов, Россия должна усилить контроль финансирования политических партий, урегулировать лоббистскую деятельность и практику "вращающихся дверей", когда бизнесмены становятся чиновниками в своей отрасли и наоборот.
Отдельно эксперты советуют дать гражданам больше свободы, а также защищать активистов, журналистов и заявителей о коррупции.
На прошлой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей.
Правительство Грузии опубликовало полученное от конгрессменов США критическое письмо. Оно адресовано премьер-министру страны Георгию Гахария. Авторы письма - Адам Кинзингер, Джери Конноли, Эллиот Энджел и Майкл Маккаули.
В документе говорится о невыполнении обещания по демократическим реформам, закрытии проправительственных аккаунтов в социальной сети «Фейсбук», спаде прямых иностранных инвестиций и задержке строительства порта в Анаклиа.
«Мы, как члены Конгресса, давно поддерживаем демократические реформы в Грузии и интеграцию на Запад. Как и в письме от 13 декабря 2019 года, некоторые из нас выразили обеспокоенность по поводу невыполнения обещанных демократических реформ и фактов проявления насилия в отношении мирных демонстрантов. Мы также пишем касательно политизации проекта глубоководного порта Анаклиа.
Грузия готовится к парламентским выборам 2020 года в период руководства «Грузинской мечты». Мы еще раз призываем вас соблюдать легитимность выборов и убедиться, что они защищены от внутреннего и иностранного вмешательства. В направленном вами ответе от 17 декабря 2019 года вы заверяете, что выборы 2020 года пройдут по высочайшим стандартам (с соблюдением норм). Согласно последним сообщениям, Facebook закрыл аккаунты, созданные «Грузинской мечтой». Тот факт, что эти аккаунты распространяли идеологию, противоположную демократии и западным ценностям, просто недопустим», - отмечают конгрессмены.
Как передаёт «Интерпрессньюс», в письме также говорится о ситуации в судебной системе.
«Мы обеспокоены тем фактом, что назначенные «Грузинской мечтой» прокуроры заново открывают судебные дела, направленные против оппонентов партии. Правда, касательно некоторых дел есть основания для расследования, однако большинство направлены против лидеров оппозиционных партий, новостных агентств, международных корпораций и представителей гражданского общества. Уважение верховенства закона и беспристрастной судебной системы является важнейшей частью здоровой демократии. Мы призываем к свободным и справедливым выборам, которые будут гарантированы вашей партией», - отмечают представители Конгресса.
Значительная часть письма посвящена экономической тематике.
«После обретения Грузией независимости в 1991 году грузинский народ стремился к демократии и теному партнерству с Западом. Однако, несмотря на обещания, данные в течение последних трех десятилетий, демократические и экономические тенденции последнего времени негативно отражаются на имидже Грузии в глазах США. К сожалению, экономические показатели указывают на сокращение прямых иностранных американских и европейских инвестиций в Грузию, поскольку в отношении компаний имело место давление, что негативно отразилось на их бизнес-деятельности. Вместе с тем, политическое вмешательство «Грузинской мечты» в поддерживаемый США «Консорциум развития Анаклии» вызвало помехи включению в этот проект американских компаний. Эти события могут оказать нежелательное влияние на бизнес-среду и могут задержать будущие инвестиции США в Грузию. Сокращение иностранных инвестиций вредит не только грузинскому народу и его надеждам, но и мешает интеграции с западными институтами и усиливает влияние Владимира Путина в регионе. Грузия имеет возможность стать важным хабом доставки товаров из США и Европы в Центральную Азию и обратно, что повлечет бум (подъем) экономики Грузии», - говорится в письме.
Они надеются, что правительство Грузии будет работать с Конгрессом США, новым послом Келли Дегнан, Евросоюзом и неправительственными организациями для укрепления демократических институтов и повышения экономического благосостояния грузинского народа и Грузия будет оставаться стратегическим партнером США еще много лет.
«Мы с нетерпением ждем вашего ответа», - сказано в письме.
Метеорологическая служба американского штата Флорида предупредила местных жителей, что улицы городов могут быть усыпаны уснувшими игуанами. Причина – рекордно низкая температура.
Согласно прогнозу синоптиков, температура во Флориде опустится до минус одного градуса по Цельсию. При такой температуре игуаны, которых завезли сюда в 1960-х годах из Бразилии, Мексики и Парагвая, впадают в оцепенение. Причем это происходит уже при температуре чуть больше четырех градусов по Цельсию.
Таким образом, в ближайшее время на улицах можно будет найти большое количество игуан, упавших с деревьев, где они ночуют.
Владимир Путин провел сегодня, 22 января, встречу с представителями общественности Липецкой области, на которой сделал ряд эмоциональных заявлений.
Президент, в частности, высказался о так называемых «группах смерти» в социальных сетях, в которых подростки подталкивают друг друга к самоубийству. Он назвал создателей таких групп «уродами» и «мразями», отметив, что «не мог себе представить, что такие люди существуют». Также во время своей речи Путин произнес нецензурное слово из трех букв.
При этом президент заявил, что как только он поручил МВД заняться «группами смерти», их влияние на подростков значительно снизилось. В числе прочих мер по предотвращению подростковых самоубийств Путин пообещал поручить новому министру просвещения Сергею Кравцову «продумать введение предмета «Основы безопасности жизни» в младших классах школы».
Вместе с тем, обсуждая с липецкой общественностью предложенные им изменения в российскую Конституцию, Путин заявил, что не считает целесообразной парламентскую форму правления в России. По мнению президента, она вредна, поскольку в стране «отсутствуют партии, имеющие многолетний опыт» и поскольку имеющиеся партии «как правило связаны с конкретным человеком». В качестве примера Путин назвал ЛДПР. «Есть Жириновский – есть ЛДПР, нет Жириновского – нет...», – развел Путин руками, не докончив фразу.
Президент также сказал, что Россия «с ее огромной территорией и многоконфессиональностью нуждается в крепкой президентской власти» и что «с иными формами правления лучше не экспериментировать».
Ранее Путин объявил о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. В числе прочего он предложил закрепить в основном законе страны статус и роль возрожденного им Госсовета. Несистемная оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечет срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.
Сам Владимир Путин считает, что появление в России института, стоящего над главой государства, «создаст двоевластие и будет абсолютно губительным для страны». Об этом он заявил в среду на встрече со студентами в сочинском образовательном центре «Сириус», куда он отправился после посещения Липецкой области. Одна из студенток предложила Путину занять пост «наставника» нового главы государства по примеру Ли Куан Ю в Сингапуре.
Ли Куан Ю был первым премьер-министром Сингапура и занимал этот пост с 1959-го по 1990-й год, затем в течение 14 лет он был старшим министром, и еще 7 лет занимал должность «министра-наставника». Все это время Ли Куан Ю фактически руководил страной.
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