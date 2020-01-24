Морис Квителашвили стал бронзовым призёром чемпионата Европы по фигурному катанию

Пенсионерам впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из Ахалгори. Как передаёт корреспондент Радио Свобода, 10 пенсионеров уже перешли на территорию, подконтрольную грузинским властям.

Они говорят, что направляются в село Церовани и у них есть 10 дней, чтобы вернуться в Ахалгори. Пенсионеров у села Одзиси встретили наблюдатели миссии мониторинга Евросоюза и глава Ахалгорского муниципалитета Нугзар Тиникашвили.

Об открытии де-факто границы в социальной сети пишет гражданский активист Тамара Меаракишвили. «Аллилуйя! Открыли дорогу для пенсионеров, которые не имеют югоосетинского гражданства и пенсий. Через несколько дней они должны обратно вернуться. Дорогу в следующий раз для них откроют через 2 месяца. Жаль, что не всем пенсионерам сделали пропуски - часть из этой категории людей уже 5 месяцев взаперти, без единого дохода», - пишет Меаракившили.

Таким образом, спустя полтора месяца выполнено решение Совбеза самопровозглашенной республики южная Осетия от 2 декабря прошлого года. Тогда было объявлено что для пенсионеров, получающих пенсию в Грузии, сделают исключение и пропустят через пункт пропуска.

Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста вблиз села Цнелиси.

При этом, российский МИД посчитал «чрезмерной» реакцию Цхинвали на обустройство грузинского поста в Цнелиси.