Абхазский ЦИК зарегистрировал первую партию для участия в президентских выборах

Партия «Акзаара» первой зарегистрировалась в ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия для участия в президентских выборах. Председателем партии является Леонид Дзапшба, который уже заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.

«Мною принято решение выдвигаться кандидатом на президентских выборах с главной целью – восстановить взаимопонимание народа и доверие народа к власти, укрепить все институты власти и направить их на служение народу и развитию страны, а не личным интересам», - заявил Дзапшба.

«Нужная газета» напоминает, что Дзапшба уже третий раз выдвигает свою кандидатуру на пост абхазского лидера.

Выдвижение кандидатов и регистрация инициативных групп и партий началась 22 января и продлится до 11 февраля. Досрочные выборы состоятся 22 марта.

