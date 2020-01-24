В МВД Грузии заявили о раскрытии нападения на семью Додо Гугешашвили

В МВД Грузии заявили о раскрытии нападения на семью экс-замкомандира «Мхедриони» Додо Гугешашвили, в результате чего она была ранена, а её сын, Григол Гугешашвили, погиб.

Задержан гражданин Грузии З. М. 1975 года рождения. Ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет, или пожизненное заключение. Об этом заявил на специальном брифинге первый заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе.

По информации «Интерпрессньюс», задержан бывший лейтенант Заза Мурджикнели, который участвовал в военном мятеже 5 мая 2009 года в Мухровани и покинул тюрьму в 2012-м.

Нападение на семью Гугешашвили было совершено 7 февраля 2018 года. Её сын погиб на месте, а женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Додо Гугешашвили в 1992-1993 годах была заместителем командира военизированного формирования «Мхедриони» Джабы Иоселиани, участницей гражданской войны в Грузии в начале 90-х годов, а также грузино-абхазской войны 1992-93 гг.