Шесть человек погибли при стрельбе на юго-западе Германии

При стрельбе в городе Рот-ам-Зее на юго-западе Германии есть погибшие и раненые. Об этом сообщает местная полиция.

По данным СМИ, убиты не менее шести человек.

По сообщению полиции, стрелявший и жертвы предположительно были знакомы.

Стрелявший задержан, о его личности и мотивах пока ничего не сообщается.