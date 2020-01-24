Свержение, ограбление, выборы. Хроника абхазской недели

Нынешняя неделя стала продолжением событий, произошедших в стране 9 января. Напомню, речь о государственном перевороте, следствием которого стала отставка Рауля Хаджимба с поста президента, а Центральная избирательная комиссия в очередной, третий, раз за последние пять месяцев объявила дату новых президентских выборов, назначив их на 22 марта. Теперь страна погружена в хаос. Главные действующие лица переворота – Ахра Авидзба и Аслан Бжания – после свержения президента отбыли из страны, оставив своих сторонников в полном неведении, о чем они договорились за спиной своих единомышленников с помощником президента России Владиславом Сурковым во время штурма резиденции президента Абхазии 13 января. Сугубо из чувства объективности добавлю, что в этих закулисных переговорах принял участие и депутат парламента Рауль Лолуа, сегодня демонстрирующий свою бурную деятельность как в стенах парламента, так и за его пределами.

Тем временем, пока Бжания и Авидзба из-за пределов Абхазии вещают о готовности вести диалог с Грузией, продавать недвижимость иностранцам и добывать нефть, их сторонники теряются в догадках, с какой целью был произведен переворот. Объяснить некому, так как из публичного пространства исчезли и другие акторы происходивших событий – Михал Логуа, Сергей Шамба и Алхас Квициниа. Последний даже дистанцируется от противоправных действий членов партии «Амцахара», к примеру, связанных с давлением на главу администрации Ткуарчалского района Аиду Чачхалия.

Да, члены ОНД (партии «Амцахара» и «Единая Абхазия») времени не теряют даром и пытаются взять под контроль информационное пространство и административный ресурс. На главном государственном канале установлена цензура. Цензор от партии «Амцахара» приходит перед эфиром, чтобы просмотреть материалы и внести в них свои коррективы. Он сам называет свое нахождение на главном канале страны безвозмездной помощью коллегам. Теперь среди слов, оказавшихся под запретом на телевидении, оказались «государственный переворот» и «массовые беспорядки». Сейчас ОНД бьется над назначением своего цензора на должность заместителя директора АГТРК. Кстати, сам директор находится в отпуске с того самого момента, как в Абхазии стартовал переворот. Тем временем из руководства последовательно выдавливаются члены правительства, главы муниципальных органов. Представители партии «Амцахара» вынудили уйти в отпуск главу администрации Ткуарчалского района Аиду Чачхалия, главу администрации президента Беслана Барциц, уйти в отставку первого вице-премьера правительства Даура Аршба и других членов правительства и администрации президента. На должность секретаря Совета безопасности под давлением ОНД назначен печально известный в стране Беслан Квициния, который был уволен из правоохранительных органов приказом министра ВД генерала Гиви Агрба в августе 1994 года по причине служебного несоответствия. Увольнение было связано с тем, что старший следователь следственного отдела УВД по городу Сухуму Беслан Квициниа дал ложные показания в суде. Надо сказать, что впоследствии это увольнение не помешало Беслану Квициниа занять пост заместителя прокурора. Однако и этой должности он лишился несколько лет назад в результате еще одной нелицеприятной истории. Видимо, в кадровом резерве ОНД не нашлось кандидата с не столь скандальной репутацией.

Еще одно возмущение недели – ограбление в Сухуме офиса общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны «Аруаа». Из офиса вынесены оргтехника и документация. Набег на ветеранскую организацию всколыхнул тему дезертирства.

Две общественные организации ветеранов войны «Абаш» и «Аруаа» обратились в парламент с призывом внести поправки в закон о выборах и законодательно запретить дезертирам выдвигаться на пост главы государства. Ветеранов войны поддержала молодежная организация «Справедливая Абхазия», в обращении которой говорится, что граждане, «проигнорировавшие мобилизацию» в период грузино-абхазской войны, не могут претендовать на пост Верховного главнокомандующего, главы государства. Без сомнения, все эти призывы касаются, прежде всего, потенциального кандидата в президенты, идейного вдохновителя переворота Аслана Бжания. Белое пятно в биографии этого абхазского чекиста совпадает с периодом грузино-абхазской войны и вызывает вопросы в течение долгого времени, как, впрочем, и непонятное для «бизнесмена» повышение по службе – председатель СГБ Абхазии, одновременно получивший звание генерала. К сожалению, политик игнорирует эти вопросы, вызывающие интерес у общества. Даже на прямое обвинение в дезертирстве со стороны действующего министра обороны Мераба Кишмария во время выборов 2014 года – «когда тот заяц убегал, волчары тут находились», – Бжания предпочел отмолчаться.

На этой неделе жители села Пакуаш обратились к парламенту с наивным призывом лишить депутатов ряда привилегий. В ответ на это партией «Амцахара» было собрано другое собрание жителей села, которые заявили, что не надо лишать народных избранников привилегий. В общем, получилось наглядное пособие о том, как можно манипулировать людьми.

Но главной сенсацией недели все же стало заседание парламента от 22 января. Конечно, «заседанием» действо, происходившее в здании парламента, можно назвать с большой натяжкой. Обсудить факты давления, которые оказывает ОНД на и.о. президента Валерия Бганба в кадровых вопросах, так и не получилось. Часть депутатов парламента попытались напомнить своим коллегам, входящим в состав ОНД, что во время закрытой встречи депутатов парламента от 18 января с и.о. президента Валерием Бганба было достигнуто согласие о том, что до инаугурации избранного президента никаких кадровых назначений в стране происходить не будет. Спикер предложил депутатам подтвердить эту позицию и принять обращение к народу. Он представил на обсуждение несколько вариантов обращения. После того как состав комиссии был утвержден и появилась вероятность принятия обращения, на «амбразуру бросился» Александр Анкваб. Он мужественно разорвал один из вариантов обращения, не дав народным избранникам даже ознакомиться с ним, за что заслужил похвалу своего коллеги Рауля Лолуа.

Выяснилось, что последний возмущался текстом обращения, которое к тому времени еще не прочитал. После этого развалилась уже созданная комиссия, и депутаты, представляющие в парламенте ОНД, отказались от обсуждения обращения. А после того как общественности стало известно о событиях, происходивших в парламенте, у нее возник интерес к проектам обращений.

Должна сказать, что детальное изучение этих текстов не принесло результатов – они просто яйца выеденного не стоили. В них в очень деликатных формулировках подавалась хроника событий (которые, в соответствии с цензурными запретами, назывались «обострением», «напряжением», «кризисными событиями») и содержался призыв жить дружно. Я процитирую, чтобы не быть неправильно понятой. «В целях недопущения новых витков обострения общественно-политической ситуации депутаты обращаются к гражданам страны проявить выдержку, терпение и мудрость и не допускать давления на органы государственной власти, соблюдать законность и правопорядок». В конечном итоге собрание депутатов было сорвано, журналистов попросили на выход, а вскоре и народные избранники растеклись из зала заседаний по делам и кабинетам.

А сегодня в самом конце рабочей недели, 24 января, в Центризбиркоме зарегистрировалась партия «Акзаара», которая намерена выдвинуть на пост президента бывшего министра ВД Леонида Дзапшба. Министр покинул должность не по собственному желанию, а в результате штурма МВД силами, тогда еще не объединившимися в ОНД в июле 2016 года. Это третья попытка генерал-майора Дзапшба поучаствовать в конкурсе на главное кресло страны. Первые две попытки не принесли ему необходимого количества голосов. В заявлении, распространенном им сегодня, содержится обращение к депутатам парламента – дать трактовку статье 19 Закона о выборах, послужившей поводом для государственного переворота. Учитывая решение, принятое Верховным судом, отменившим результаты выборов, эта тема будет главной в ближайшее время. Депутатам придется решить, как подогнать статью 19 закона под свои личные интересы и при этом сделать так, чтобы эта подгонка не вступила в противоречие с решением, которое суд принял под давлением ОНД. Но об этом мы будем говорить по мере развития событий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия