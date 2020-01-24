Спор о праве разрешили нокдауном

В тбилисском сакребуло полемика на тему урбанизации завершилась дракой представителей власти и оппозиции. Первые одержали и физическую победу, воспользовавшись большинством, и моральную – временно изгнав вторых с заседания.

Столкновение произошло на объединенном заседании нескольких комитетов, где обсуждался вопрос выделения служб урбанизации и транспорта в отдельные субъекты публичного права, неподконтрольных законодательной власти. Оппозиция выступила против законопроекта, после чего полемика перешла врукопашную. В прямом эфире можно было наблюдать, как в ходе стычки несколько депутатов правящей партии ударами в голову отправили оппозиционера в нокдаун.

Участники по-разному трактуют детали инцидента. Депутат «Грузинской мечты» Автандил Цинцадзе считает, что драку спровоцировал сам потерпевший:

«Когда он появился, я указал ему, что не потерплю замечаний от человека, который пальцем о палец не ударил для благополучия страны. Поэтому он сам виноват, не надо было доводить ситуации до противостояния».

Заявление другого представителя фракции Беки Давитулиани прозвучало в ходе пленарного заседания: «Поведение существа, о котором мы сейчас ведем речь, само спровоцировало инцидент. Несколько дней назад он в прямом эфире обозвал нас трусами, идиотами и негодяями. Я не сторонник физического сведения счетов, но он на протяжении двух лет сам напрашивается, чтобы ему надавали по шее. Предлагаю игнорировать его, для меня с сегодняшнего дня его заявления равнозначны лаю пса, хотя нет, приношу извинения моей собаке».

Сам Леван Хабеишвили говорит о целенаправленной акции по запугиванию оппозиции:

«Если кто-то считает, что мой подбитый глаз и рассеченный лоб заставят меня свернуть с пути, то очень заблуждается. Я положил свою жизнь на алтарь свержения воровского режима Иванишвили и Каладзе. Они стаей налетели на меня и избили меня из-за политического заявления, когда я сказал, что от их решений за версту несет коррупцией. Конечно же, они трусы, кто еще?»

По всей видимости, власти избрали тактику прямого запугивания оппозиции, считает конституционалист, руководитель Центра стратегических инициатив Леван Алапишвили. Произошедшее можно квалифицировать по статье «групповое хулиганство», на что необходима политическая воля власти, на что, исходя из реалий, рассчитывать не приходится, считает эксперт:

«Я вхожу в положение представителей большинства, в особенности после летних событий, что нашло продолжение в ноябре, когда правящая сила поставила себя в затруднительное положение, провалив обещанный переход на пропорциональную систему. Теперь они нападают на всех вокруг, один в один напоминая поведение «Нацдвижение» в канун выборов 2012 года. К сожалению, кроме старательного развития самых порочных проявлений прошлых властей «Грузинская мечта» обществу предложить ничего не сумела».

В этой ситуации, по словам эксперта, на авансцену выходит новое движение, порожденное летними протестами. Для молодежи в равной степени неприемлемы методы, применяемые грузинскими политиками последних поколений, считает Леван Алапишвили.

Между тем Народный защитник Нино Ломджария призвала правоохранительные органы к скорейшему расследованию инцидента. «По сути, это криминал, так как имело место физическое сведение счетов со стороны представителей власти по политическим мотивам, что является категорически неприемлемым, чем бы это не было мотивировано», – заявила омбудсмен.

После инцидента входной замок городского заседания был сменен, и, по словам председателя сакребуло Георгия Ткемаладзе, в целях безопасности «Нацдвижение» временно будет отстранено от участия в заседаниях.