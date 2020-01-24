Советы по безопасности для брата Левана Изория

Секретарь Совета безопасности и глава Службы внешней разведки Леван Изория оказался в центре скандала. Телекомпания «Мтавари архи» обнародовала кадры шестилетней давности: на них майор патрульной полиции Георгий Двалишвили задерживает его брата Вахо Изория, но после вмешательства других полицейских его отпускают на свободу.

Видеокадры, о которых идет речь, предоставил телекомпании сам майор Георгий Двалишвили. На них видно, как полицейский задерживает брата Левана Изория в административном порядке: надевает на него наручники и сажает в патрульный экипаж. На это Вахо Изория начинает сыпать угрозами:

«Знаешь, кто я? Я с таких, как ты, форму снимаю. Ты должен дома сидеть. Я вас не пощажу, знаешь, что я с вами сделаю?»

В ответ Двалишвили говорит:

«Меня не интересует, кем бы ты ни был».

Вскоре после этого недалеко от станции метро Варкетили, где развиваются события, появляются другие представители правоохранительных органов. Они берут инициативу на себя – патрульную машину, судя по всему, отгоняют в менее оживленное место. Уже после этого с Вахо Изория снимают наручники, попутно принося ему извинения.

Как рассказывает телекомпании «Мтавари архи» Георгий Двалишвили, именно вслед за его попыткой задержать брата тогдашнего замглавы МВД за мелкое хулиганство началось его преследование. Сперва ему предложили перевестись в Самегрело, затем – в отделение кадров. Впрочем, на этом история не закончилась.

Этой осенью, как говорит майор, с ним связался глава патрульной полиции Каха Бухрадзе и потребовал передать ему видеокадры произошедшего в 2014-м. После этого Георгий Двалишвили обратился в прокуратуру, которая, как он говорит, просто положила это дело на полку. В ведомстве, между тем, сегодня подтвердили, что на основании заявления Двалишвили 7 ноября 2019 года было начато следствие по части первой статьи 333 – о превышении служебных полномочий.

«В рамках следствия проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. В том числе, на основании судебного распоряжения назначены экспертизы видеоматериалов, изъятых у свидетеля Георгия Двалишвили. Когда следственные мероприятия будут завершены, с принятым решением общественность будет ознакомлена», – заявляет прокуратура.

Член «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе заявляет, что накануне вечером лично встретилась с семьей Двалишвили. Она утверждает, что, уходя, около подъезда она увидела представителя СГБ, который на телефон снимал людей, которые приходили к Двалишвили:

«У них малолетние дети. Я пообещала им свою поддержку. В сокрытии того преступления были замешаны все – министр, два его зама, Леван Изория и Вахтанг Гомелаури, который сейчас сам является министром внутренних дел. Об этом преступлении знает и премьер-министр Георгий Гахария. В нем также замешаны высокопоставленные чиновники МВД», – заявила сегодня в ходе брифинга Деканоидзе.

Сами братья Изория пока происходящее не комментировали. В социальной сети Facebook распространяется пост их матери – Гулико Квирквелия, которая утверждает, что ее сын – Вахо Изория имеет проблемы с психическим здоровьем.

«Грязнейшая пропаганда против моих детей и семьи перешла уже все возможные моральные и человеческие границы. «Националы» и каждый создатель грязнейшей пропаганды, осуществленной их партийным телевидением, знает, что у моего сына – брата Левана Изория – проблемы со здоровьем. Он был переведен в психиатрическое учреждение и по сегодняшний день продолжает там лечение. Во время того конкретного инцидента у него было довольно тяжелое состояние, и только по этой причине он проявлял (тогда) определенную агрессию».

Гига Бокерия из «Европейской Грузии» настаивает: в этой истории речь идет об изъянах системы в целом.

«В любой семье могут быть люди с различными проблемами. Я вообще не касаюсь членов семьи. Здесь речь идет о действии политической системы. Это такие правила игры: если ты состоишь в окружении Иванишвили, о самом Иванишвили я вообще не говорю, – тебе все должно сходить с рук».

В «Мечте» все происходящее склонны рассматривать под несколько другим углом:

«Здесь дело обстоит очень просто. По этому делу ведется следствие. Меня очень удивляет, где был этот человек (Георгий Двалишвили) все это время? Почему эти кадры распространили именно сейчас? И еще один аспект, очень важный: господин Изория, к сожалению, очень часто становится объектом ударов со стороны «Нацдвижения», и у этого есть свои причины», – сказала София Киладзе, глава парламентского комитета по защите прав человека.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария подтверждает, что Георгий Двалишвили обратился в офис омбудсмена этой осенью. Впрочем, аппарат занимался изучением этого дела только с целью выяснения обстоятельств возможной дискриминации на рабочем месте. О существовании видеоматериалов Народному защитнику известно не было. По словам Нино Ломджария, распространенные кадры станут дополнительным весомым доказательством. Она не исключает, что дело может принять более серьезный характер, ввиду того, что, возможно, имели место беззаконие, совершенное в отношении полицейского, и определенные проступки со стороны правоохранителей.