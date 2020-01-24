Общественная палата в поиске новых кандидатов

В Абхазии впервые сложилась ситуация, когда формирование очередного состава Общественной палаты совпало по времени с разворачивающейся президентской кампанией.

«Прошло два дня, как ЦИК Абхазии открыл регистрацию партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. А желающих все нет», – написал сегодня утром один из пользователей абхазского сегмента «Фейсбука». А другой разместил на своей страничке другой, шутливый пост на ту же тему: «Говорят, что представители ЦИК вышли на улицу и приглашают всех желающих зарегистрироваться кандидатами. Говорят, что акция пройдет по всем городам и селам. На сегодняшний день пока нет желающих». Правда, во второй половине дня в СМИ появилась информация, что Центризбирком зарегистрировал партию «Акзаара» («Единство»), которая затем на съезде выдвинет своего кандидата (никто не сомневается, что это будет Леонид Дзапшба).

Что касается реакции общества на медлительность потенциальных претендентов на высший государственный пост, то она, думаю, связана с контрастом с выборами прошлого лета, когда в первые же дни регистрации заявления о выдвижении посыпались, как из рога изобилия. Но на сей раз наверняка такого количества претендентов не будет. А главное, как заметил сегодня во время нашей встречи гендиректор канала «Абаза-ТВ», член Общественной палаты республики Руслан Хашиг, если в прошлом году к выдвижению кандидатов инициативные группы готовились загодя, то теперь на подготовку всех необходимых документов, а главное – сбор подписей избирателей, у них очень ограниченное время. Так что «раскачаются» претенденты, по его мнению, только в феврале.

Ну, а вообще тема нашего разговора с Хашигом была другой. Как известно, формирование нового, пятого состав Общественной палаты, начатое в октябре прошлого года, затянулось, и я хотел уточнить у Руслана Мкановича, который заседает в ОП беспрерывно со времени ее создания, некоторые вопросы. Напомню, что формирование ОП – трехступенчатое: сперва 13 ее членов назначает президент страны, потом они выбирают тайным голосованием еще 11 из кандидатов, представленных руководством регионов, а потом вместе с отобранными также тайным голосованием – еще 11 из представленных политическими партиями и общественными организациями. И вот перед третьим этапом процесс застопорился, так как пополнивший ряды палаты известный в Абхазии специалист по юриспруденции Сергей Смыр обратил внимание на серьезное упущение в законе об ОП, принятом в 2007 году: выдвигать свои кандидатуры могут только партии и ОО, зарегистрированные в Минюсте не менее чем за год до принятия данного закона. Но таким образом отсекаются многие партии и организации. Представители уже сформированной части палаты обратились в парламент, и 26 декабря прошлого года депутатами была внесена в закон соответствующая поправка. Хашиг зачитал:

«11 представителей политических партий и общественных организаций, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Абхазия, не менее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий членов Общественной палаты (предыдущего состава)».

Я поинтересовался у собеседника, как члены ОП попытались участвовать в урегулировании недавнего острого политического кризиса в Абхазии, о чем сообщали многие СМИ. Он сказал:

«Действительно, несмотря на то, что Общественная палата не была сформирована до конца, все организационные вопросы еще не были решены, мы не могли сидеть и ждать, не могли не участвовать в общественно-политической жизни страны. Поэтому состав, который был уже сформирован, обсудил ситуацию, и было принято решение собрать такую посредническую группу в составе Сократа Рачевича Джинджолия, Альберта Гаспаровича Топольяна, Леонида Осия и меня, и мы в течение 10 января успели дважды встретиться с президентом и один раз – с оппозицией, очень таким широким составом руководства оппозиции.

– Насколько я знаю, вы предлагали такой вариант, что Рауль Хаджимба уходит в отставку, но остается исполняющим обязанности президента до повторных выборов. А оппозиция была на это согласна?

– Наша главная задача была посадить их за стол переговоров, и чтобы посредником на этих переговорах выступала абхазская организация, Общественная палата Абхазии. И мы открыто не говорили ни одной, ни другой стороне, просто сами для себя после консультаций выработали эти позиции. Мы еще тогда не знали, какое решение примет Верховный суд».

Вернувшись к вопросу о формировании ОП, Руслан Хашиг зачитал объявление, которое со вчерашнего дня размещено в СМИ республики:

«Общественная палата объявляет о начале приема ходатайств от политических партий и общественных организаций для избрания в состав ОП». И аппарат Общественной палаты принимает эти документы до 31 января».

В прошлый раз, по его словам, на одно место от партий и ОО претендовало три-четыре человека. Трудно пока сказать: идущий ныне параллельно процесс выдвижения кандидатов в президенты ослабит или, наоборот, усилит ажиотаж, но уже успело поступить более десятка предложений.

Я спросил, а не получится ли так, что на президентских выборах победит команда, оппонирующая четвертому президенту Абхазии, и она оспорит легитимность этого состава ОП, поскольку 13 человек в нее назначались Раулем Хаджимба, решение о победе которого на президентских выборах отменил Верховный суд? Руслан Хашиг выразил уверенность, что такое не может произойти, ибо противоречило бы закону об Общественной палате Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия