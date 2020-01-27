«Если прибывающих из Китая будут хорошо проверять, нам ничего не будет угрожать»

– Что вы знаете о коронавирусе?

Изольда, 52 года: Я знаю то, что передают в новостях: что в основном это из-за того, что люди питаются сырыми продуктами, часто такими, которые не рекомендовано употреблять в пищу сырыми. Очень опасно, если этот вирус появится и в Грузии. В принципе, больше ничего не знаю.

– Вы боитесь, что такое может произойти?

Изольда: Конечно, боюсь. Как говорят, сейчас мы все беззащитны перед этим вирусом. Более того, говорят, что людей, приезжающих из Китая, не проверяют соответственно, поэтому заболевание может проникнуть в страну. Боюсь, правда боюсь.

– Считаете ли вы необходимым какие-либо превентивные меры?

Изольда: Можно носить маску в местах скопления людей, наверное, так и поступлю. Больше ничего не говорили, что можно сделать в качестве превентивных мер.

Нугзар, 76 лет: Здесь, в Грузии, его нет, пока не зафиксировали ни одного случая, а вообще, говорят, что это очень опасный вирус. Считаю, что и в Грузии должны начать серьезные эпидемиологические исследования. Каждый, кто побывал в Китае в последние месяцы, должен пройти такое обследование. В случае высокой температуры необходимо сразу госпитализировать человека. Впрочем, я не уверен, что диагностика у нас в стране так хорошо развита, да и вирус новый, не думаю, что наши медики способны его обнаружить. В превентивных мерах я не вижу смысла. В Китае уже погибли десятки человек, не думаю, что у них не было недостатка в витаминах.

Нанули, 68 лет: Все телевидение об этом говорит, конечно, я слышала о новом коронавирусе. Думаю, нам пока бояться нечего. Если прибывающих из Китая будут хорошо проверять, в случае необходимости оказывать им необходимую медицинскую помощь, нам ничего не будет угрожать. Если у нас будут случаи, может, начну носить маску и пить витамины для повышения иммунитета. Хотя я и так достаточно здоровый человек, во всяком случае, я так считаю.

Житель Тбилиси: Честно говоря, меня мало интересует эта тема. Панику считаю излишней, ведь в Грузии пока не зафиксировали ни одного случая. Во всяком случае, у меня нет такой информации.

Мзия, 56 лет: Да, конечно, я слышала о новом коронавирусе, возник он в Китае, но в Грузии пока не был зафиксирован. Думаю, бояться нечего, тем более если врачи будут проверять температуру всех прибывающих в страну людей. Мы живем в XXI веке, существуют тысячи возможностей справиться с такими вирусами. Пока ничего не стоит бояться, но нужно быть готовыми ко всему и ждать всего.

Георгий, 43 года: Знаю, что это очень опасный вирус, от которого погибло уже 80 человек. Меня беспокоит тот факт, что у нас в аэропорту проверяют лишь тех, кто прилетает из Китая, но ведь люди могут прилетать транзитом, например, полететь во Францию, остаться там на пару дней и прилететь в Грузию. Никто не обращает на это внимания. Кроме того, знаю, что многие врачи отказались от работы в аэропорту без необходимых средств защиты, которые им не выдают. Они боятся, а нам что делать?