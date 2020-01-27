Время низкой воды и веерных отключений

С сегодняшнего дня в Абхазии начались веерные отключения потребителей электроэнергии. Руководитель РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария на пресс-конференции проинформировал население о ситуации в энергосистеме, причинах дефицита электроэнергии и перспективах перетока из Российской Федерации.

График веерных отключений разных регионов Абхазии и разных районов городов публикуется в СМИ и соцсетях уже несколько дней. Граждан оповещают о том, в какие часы подача энергии будет прекращаться. Веерные отключения будут по четыре часа в сутки: два часа ночью и два часа днем. Судя по реакции в соцсетях, население реагирует на веерные отключения весьма негативно. Один из пользователей в своем комментарии назвал их «испытанием тьмой».

Критическая ситуация возникла не сегодня, и на пресс-конференции 26 декабря Басария уже предупреждал, что если к 1 января Абхазия не получит электроэнергию из России, то начнутся веерные отключения. Вопрос перетока из России не решился, и веерные отключения начались.

Кризис в энергетике связан с падением уровня воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС и сокращением выработки электроэнергии. Предельный уровень воды, при котором должны быть остановлены агрегаты, составляет 442 метра над уровнем моря. В настоящее время уровень достиг показателя 420 метров. Переток энергии из России нужен для того, чтобы пережить время «низкой воды» и дотянуть до того момента, когда снег весной начнет таять, а уровень воды в водохранилище – подниматься.

Однако нынешний год, по словам Басария, в климатическом отношении оказался наиболее «жестоким» за последние сорок лет, так как уже два-три года осадки в горной местности зимой почти не выпадают. Вода, которая весной во время таяния снега должна была пополнять запасы Джварского водохранилища, поступала в него очень плохо.

При существующем уровне воды суммарная выработка ИнгурГЭС на 1 апреля 2020 года составит 246 млн киловатт/часов. Еще около 55 млн киловатт/часов вырабатывает Перепадная ГЭС-1. Общая выработка двух ГЭС дает 301 млн киловатт/часов. А потребление электроэнергии в Абхазии по март включительно достигнет показателя 533 млн киловатт/часов, и дефицит электроэнергии будет около 260 млн киловатт/часов.

Посуточное потребление Абхазии за последние три дня побило, по словам Басария, все рекорды, таких цифр ранее не было никогда: более 9 млн киловатт/часов в сутки.

Те веерные отключения, которые введены, не могут покрыть дефицит между выработкой и потреблением, считает Аслан Басария: «В такой вынужденной ситуации мы принимали решение по согласованию с руководством страны о введении веерных отключений. Но опять же при таком дефиците говорить о том, что тот веер, что мы сегодня ввели, его будет достаточно для прохождения зимнего периода, – это, наверное, не сказать ничего. Его совершенно не достаточно. Если у нас 533 млн, и из них порядка 260 млн – дефицит, то это более 40%. Для того чтобы пройти этот период времени без перетоков, без компенсации этого дефицита, вы сами можете взять сутки (24 часа), взять 40% от этих суток и понять какое количество времени каждый абонент должен быть обесточен. Это порядка 10 часов в сутки».

РУП «Черноморэнерго» ждет принятия решения на межправительственном уровне по вопросу перетока электроэнергии из Российской Федерации в Абхазию для компенсации дефицита: «Мы об этой ситуации знали уже 5-6 месяцев назад. Мы информировали всех, и работа фактически идет уже давно на межправительственном уровне. Тем не менее на данный момент вопрос еще не решен. Может быть, это связано с тем, что есть изменения в Российской Федерации, еще не перераспределили полномочия тех людей, которые курируют Абхазию, потому что там кто-то тоже должен принимать эти решения. Но мы очень надеемся на нашего партнера, на Российскую Федерацию, которая нас не оставляла без внимания все эти годы. Надеемся на то, что этот вопрос решится достаточно быстро. Говорить о том, когда он решится, в силу своей компетенции я не могу. Я этого не знаю. Но мы очень надеемся, что в ближайшие неделю-две это произойдет».

22 января в Абхазию приехали представители России, чтобы посетить Джварское водохранилище и подтвердить данные, представленные абхазской стороной. Российская сторона удостоверилась и понимает, что есть необходимость в перетоке.

Если решение о перетоке не будет принято в ближайшее время, то «Черноморэнерго» будет вынуждено пересмотреть график отключений в сторону увеличения.

Потребление электроэнергии в Абхазии растет быстрыми темпами, сказал Басария. Если три года тому назад в самую холодную зиму оно было 408 мегаватт, то на данный момент выросло до 420 мегаватт. А с 2014 года потребление увеличилось на 28%.

При этом около 70% абонентов не оплачивают потребление, приборы учета установлены только у 11 тысяч абонентов из 108 тысяч, у многих нет даже обычных счетчиков, и, следовательно, нет необходимости экономить энергию. Но там, где установлены приборы учета, собираемость платежей выросла с 30% до 92%.

Ко всем нашим бедам добавился еще и майнинг. Выявлять майнеров удается только при помощи «сарафанного радио», других возможностей у «Черноморэнерго» нет. Их отключают, но они практически тут же подключаются снова. В законодательстве не прописана ответственность майнеров, поэтому ничего им предъявить невозможно.

Аслан Басария подчеркнул, что надзор за потреблением и взыскивание долгов по оплате не входят в обязанности РУП «Черноморэнерго». Она является компанией, занимающейся исключительно эксплуатацией сетей, подстанций и доставкой энергии потребителю.

На вопрос о том, что делать и как выходить из энергетического кризиса, Басария ответил, что нужно разработать экономически обоснованный тариф, а потом правительство должно решать, для кого и как его вводить. Повышение тарифа даст средства для установки приборов учета и позволит поднять собираемость платежей.

При существующем тарифе 40 копеек за киловатт/час «Черноморэнерго» дотирует всю экономику, а сети перегружены настолько, что в любой момент любая подстанция может выйти из строя. Таких цен на электроэнергию, как в Абхазии, нет нигде. В соседних с нами России и Грузии тариф составляет примерно 5 рублей за киловатт/час.

Население Абхазии задолжало за потребленную электроэнергию около 1 млрд рублей. При этом стоимость приборов учета для всех абонентов – около 800 млн рублей. Если бы можно было взыскать долги, их бы хватило не только на приборы учета, осталось бы и на переоборудование подстанций.

Журналисты поинтересовались, кто будет платить за переток из России и из каких средств? Аслан Басария ответил, что по сложившейся традиции переток оплачивается по цене 2,5 рубля за киловатт/час из средств Инвестиционной программы помощи Российской Федерации Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия