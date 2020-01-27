Кто придет на смену Суркову?

Помощник президента России Владислав Сурков уходит с госслужбы. Об этом в субботу, 25 января, сообщил в своем Telegram-канале приближенный к нему политолог Алексей Чеснаков. Сурков занимал должность помощника президента России с 2013 года и курировал в Кремле Украину, а также Южную Осетию и Абхазию. Кто придет ему на смену и как он будет выстраивать отношения с Цхинвалом и Сухумом?

24 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал топливно-энергетический комплекс и промышленность, а также осуществлял общее экономическое руководство республик Донбасса. Сурков занимался политическим кураторством Донецкой и Луганской народных республик, а также вопросами урегулирования конфликта на востоке Украины. Таким образом, они, по словам экспертов, сформировали два параллельных центра, отвечающих за украинское направление.

В субботу, 25 января, близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков сообщил, что Владислав Юрьевич уходит с государственной службы из-за «смены курса на украинском направлении»:

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», – сообщил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что «указа об отставке Суркова пока не было». Он также отметил, что информация о смене политического курса по Украине не соответствует действительности и является личным мнением того, кто об этом сообщил.

Это то, что прошло по российским информационным лентам.

При этом ни слова не было сказано о том, переходят ли от Владислава Суркова вместе с Украиной под кураторство Дмитрия Козака Абхазия и Южная Осетия. Вопрос логичный, потому что до сих пор они были в одном кураторском кейсе, в ведении Управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. Руководитель Центра политической информации политолог Алексей Мухин говорит, что об этом пока трудно говорить определенно:

«Кто будет курировать Абхазию и Южную Осетию мы, к сожалению, узнаем только тогда, когда будет официально опубликован функционал нового заместителя главы администрации президента. Я так понимаю, сейчас этот вопрос решается. Я не думаю, что господин Козак будет в большом восторге от этого функционала. Однако, учитывая его опыт работы над приднестровской проблемой, над украинской, было бы логично, если бы он включился и в решение этих проблем тоже. Правда, над этой проблемой доминируют и, можно сказать, окормляют это направление ФСБ и Генпрокуратура, но, насколько мне известно, у господина Козака настолько серьезный политический вес, что проблем не возникнет.

– Кураторство Суркова в Южной Осетии отличалось плотным администрированием внутриполитических процессов, в первую очередь избирательных. Наблюдатели в самой республике и за ее пределами его называли не иначе как чрезмерным администрированием. В случае если Дмитрий Козак станет куратором Южной Осетии, что-нибудь в этой части изменится?

– У меня такой информации нет, но, я думаю, это логично, потому что Россия тратит значительные средства на поддержание социального статуса жителей республики, и, я так понимаю, это связано с особенностью оказания финансовой помощи. Москва должна быть уверена в тех людях, которые занимаются деньгами в регионе или имеют отношение к распределению средств. Трудно сказать, но Козак зарекомендовал себя как хороший администратор, у него репутация очень решительного политика и организатора, поэтому, я думаю, что если он будет менять существующую методу, схему, то только в сторону ужесточения».

Ни и, конечно, второй, не менее важный вопрос в связи с предстоящей сменой куратора: как это отразится на финансировании?

Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что хуже не будет:

«Оскудеть рука не должна, ведь общий подход у нас, я имею в виду деятельность правительства, что деньги есть, денег достаточно. По итогам 2019 года три триллиона рублей – профицит федерального бюджета, почти восемь триллионов рублей в фонде национального благосостояния. То есть в умах власти есть убеждение, что денег достаточно, денег много. Когда есть такое убеждение, мне трудно представить, что может быть какой-то пересмотр в пользу того, чтобы уменьшить денежные потоки.

– Владислав Сурков ассоциируется в большей степени как политик, а Козак как хозяйственник. Можно ожидать, что он будет поприжимистей? Вы говорите, поток не уменьшится, а что будет с контролем?

– Одно не исключает другого. Можно и денег больше давать, и больше контроль обеспечивать, стараться повышать эффективность расходования средств. Я не сомневаюсь, что он постарается делать именно так», – говорит Игорь Николаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия