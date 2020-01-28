РБК: главу Чувашии отправят в отставку на фоне скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на этой или на следующей неделе. Об этом сообщили РБК источники, близкие к администрации президента. Решение принято на фоне скандала с вручением ключей от новой машины сотруднику пожарной части и резких высказываний в адрес журналистов.

О том, что скандал может завершиться досрочной отставкой Игнатьева, ранее предположили источники "Коммерсанта". Игнатьев руководит Чувашией с 2010 года. Второй срок его полномочий истекает в сентябре.

24 января глава Чувашии, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил офицера подпрыгивать за ними, как собаку. Видео с торжественного мероприятия на центральной площади в Чебоксарах опубликовано в интернете.

Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров сообщил, что эпизод был шутливо-дружеским жестом.

Вчера комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева из партии. В "Единой России" посчитали неуместной демонстрацию "чванства и барских замашек" Игнатьевым, который, по их мнению, унизил честь и достоинство офицера и оскорбил чувства миллионов человек.

Ранее глава Чувашии призывал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти. В результате их действий, сказал глава региона, "мы будем иметь митинги на улицах", из-за которых "некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства".

Позже глава Чувашии извинился за свои слова, отметив, что его неправильно поняли, когда он призывал раскрывать сведения о заказчиках "информационных войн".