Саломе Зурабишвили потребовала выплатить компенсации депортированным из России гражданам Грузии

Саломе Зурабишвили потребовала от Москвы выплатить компенсации депортированным в 2006 году из России гражданам Грузии. Об этом президент Грузии заявила во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

«Грузия выиграла это дело в 2014 году. Решение Верховной палаты о компенсации в размере 10 миллионов евро 1500 гражданам Грузии было принято только 31 января 2019 года. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека и не выполняет свое обязательство о выплате компенсаций. Я вынуждена повторить призыв нашего правительства к этой организации и её членам, и попросить вас оказать давление на российские органы власти для того, чтобы Россия выполнила свои обязательства и выплатила компенсации жертвам массовых депортаций без дальнейших проволочек», - заявила Зурабившили.

ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.