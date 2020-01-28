Зурабишвили заявила, что в Грузию пустят российских депутатов, нарушивших закон об оккупации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для российских депутатов, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в мае текущего года.

«Грузия в данном случае выйдет за рамки своего собственного законодательства, которое не даёт право посещать Грузию тем гражданам, которые ранее посетили оккупированные территории страны. Многие российские депутаты не смогли бы приехать в Тбилиси. Но мы [в отличие от России] страна, которая соблюдает свои международные обязательства. Мы примем парламентскую ассамблею согласно правилам и регламенту ПАСЕ, в соответствии с принципами этой организации. Для нас это нелегкий шаг. Население не одобрит это. Но мы это сделаем, потому что остаёмся верны своим принципам и руководящим указаниям этой организации», - заявила Зурабишвили в Страсбурге.

К президенту Грузии обратился член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Леонид Калашников. Он вспомнил визит в Тбилиси депутата Сергея Гаврилова в июне прошлого года. Калашников заявил, что Гаврилова избили и Грузия стала опасной страной дла парламентариев.