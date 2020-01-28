За растрату ответит пациент

Правительство Грузии приостановило финансирование трех из семи функционирующих в Абхазии медучреждений до завершения расследования возможных финансовых нарушений. Между тем оппозиция и эксперты говорят, что следствие на протяжении года не продвинулось ни на шаг, а без первичной медицинской помощи остались тысячи людей.

Окуми, Квемо Баргеби, Мзиури – перечень снятых с довольствия амбулаторий. Бывший министр здравоохранения Абхазской автономной республики в изгнании, президент неправительственной организации «Грузия – за поддержку вынужденно перемещенных лиц» Далила Хорава в интервью «Эху Кавказа» рассказала, что гуманитарный проект по финансированию амбулаторий Гальского района была задействован в 1997 году и без проблем функционировал на протяжении 20 лет. В рамках программы местные жители могли рассчитывать на первичную амбулаторную помощь с выездом на место медицинских бригад.

«С 2017 года система сломалась – одна за другой закрылись три амбулатории, в результате чего без первичной медицинской помощи остались до 20 тысяч человек. И не только это: они остались без скорой помощи, особенно в ночные часы, когда не функционирует транспорт, когда в районе поблизости нет пунктов первичной помощи – министр здравоохранения оставляет этих людей на произвол судьбы. Допустим, если кто-то на месте работает неправильно, какой-то местный организатор и главврач, то зачем закрывать амбулатории? Можно заменить главврача, но при чем тут персонал? В итоге в Окуми 43 человека остались без работы, а всего по району – 72 человека. Это люди, которые на протяжении этих лет за мизерную зарплату оказывали помощь соотечественникам».

По словам специалиста, поводом для сворачивания финансирования стала растрата в одной из клиник, когда перечисленные из Тбилиси деньги попросту не дошли до медперсонала.

В оппозиции считают, что закрытие клиник усложняет и без того непростое положение жителей Гальского района. Председатель абхазского регионального комитета «Нацдвижения» Бесарион Шенгелия считает, что проблемы гальцев – результат непродуманных шагов властей:

«Главным для Грузии является наведение мостов для диалога с абхазами. В этом смысле лишение финансирования клиники поселка Окуми является шагом назад, так как ее услугами пользовались уроженцы Абхазии. Поэтому считаю, что закрытие медицинских учреждений является выпадающим из логики процессом, если учитывать тот факт, что лица, подозреваемые в растрате, были назначены Минздравом. Очень странно закрывать медицинские учреждения там, где, по идее, их необходимо усиливать», – подытожил Шенгелия.

В пресс-службе Минздрава Грузии отказались комментировать столь чувствительную тему. В свою очередь, глава Минздрава Абхазской автономной республики в изгнании Кетеван Бакарадзе говорит, что к теме финансирования клиник Абхазии необходимо относиться с предельной осторожностью, так как речь идет о безопасности врачей и жителей Гальского района.

Финансирование действующих четырех амбулаторий будет расширено, пообещала чиновник:

«Что касается действующих амбулаторий, нет и речи об их закрытии. Напротив – будет сделано все для улучшения материально-технической базы. Ведется работа по увеличению окладов медперсонала, однако реформа будет лишена смысла, если эти деньги не дойдут до конкретных адресатов – жителей района. Эти люди являются приоритетом нашей деятельности».

Как подчеркивают специалисты, медицина и энергетика – две темы, где абхазская и грузинская стороны плодотворно сотрудничают в условиях неурегулированного конфликта. Ни для кого не является секретом, что многие абхазы пользовались сервисами системы здравоохранения Грузии. В этом смысле финансирование сельских амбулаторий Гальского района со стороны Тбилиси является как бы результатом джентльменского соглашения, впрочем, как и устный договор по распределению электроэнергии с Ингурской ГЭС.