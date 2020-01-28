Обзор грузинской прессы

22 неправительственные организации обращаются к властям с призывом вернуться к обсуждению изменений в избирательное законодательство. По мнению представителей этих НПО, отказ от проведения парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году является «шагом назад для демократии», пишет информационное интернет-агентство netgazeti:

«В последнее время шаги, приведшие к ухудшению демократического положения в Грузии, стали предметом беспрецедентного внимания со стороны представителей международных организаций и дружественных государств Грузии. Отказ от обещания перевести избирательную систему на пропорциональную, процесс назначения судей Верховного суда резко критикуют партнеры государства. Об этом свидетельствуют заявления, сделанные с трибуны Европарламента, и несколько писем сенаторов США, адресованных премьер-министру Грузии. Выходом из этой ситуации может стать выполнение обещаний и переход на пропорциональную избирательную систему. Этот шаг будет воспринят грузинским и международным сообществом как готовность правящей партии обеспечить демократическое развитие страны», говорится в заявлении НПО.

В правящей партии тем временем утверждают, что именно с целью вернуть политическую стабильность в государстве власти начали переговоры с оппозицией. В интервью телекомпании «Рустави 2» глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили заявил:

«Мы предлагаем оппозиции сократить количество мажоритариев с 73 до 50. Мы считаем – это правильный шаг с нашей стороны. Если эти люди не разделяют это мнение, значит, у них свои узкие партийные интересы. Все это указывает на то, что они не согласятся ни с чем, что бы мы им не предлагали».

В оппозиции между тем прогнозируют новую волну критики со стороны международных партнеров Грузии в случае отказа властей от исполнения обещаний. Говорит лидер «Национального движения» Григол Вашадзе:

«Будут санкции, очень жесткие заявления и категорическое требование провести нормальные выборы. Если власти не примут к сведению это требование, вы увидите, что будет», – заявил Вашадзе в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».

За последние три дня в Грузии в ходе ДТП погибли девять человек, среди них три ребенка. Количество аварий из года в год не уменьшается, а число летальных исходов даже растет, пишет информационное интернет-агентство ambebi. В 2018 году на дорогах страны погибли 459, а в 2019-м – 481 человек, а в целом за пять лет в ходе ДТП погибло около 2650. Многие эксперты в сфере дорожной безопасности считают, что высокий показатель смертности на дорогах – итог непоследовательной политики грузинских властей. Исполнительный директор Транспортной ассоциации HUB Georgia Васо Урушадзе считает неэффективными реформы, осуществленные властями в этом направлении:

«Мы помним реформу технического инспектирования, установку дополнительных видеокамер на дорогах, введение новой системы штрафов, ограничение на праворульные автомобили, однако, к сожалению, не пришли ни к какому итогу. Статистика ухудшается, растет число погибших. Это означает, что у властей неправильные приоритеты. Неизвестно, что именно становится причиной аварий. МВД просто ведет учет, но не изучает причины».

Власти должны тщательно расследовать каждый случай в отдельности – что именно спровоцировало аварию: инфраструктура, техническое состояние автомобилей, человеческий фактор. После чего провести мероприятия, направленные на устранение конкретных проблем, говорит респондент издания.

Житель Батуми 77-летний Валико Квачадзе из социально незащищенной семьи стал победителем Национальной лотереи Грузии, сообщает телекомпания «Имеди». Компания на протяжении нескольких дней разыскивала по всей Грузии победителя, выигравшего джекпот в 1 182 000 лари. Через три дня поисков Валико Квачадзе сам явился в офис компании. Как оказалось, он думал, что выиграл лишь 2400 лари, и сообщение о том, что он теперь миллионер, стало для него сюрпризом, рассказывает его жена Нази Квачадзе:

«Искал ручку и не успел записать все цифры (объявленные по телевидению), поэтому и опоздали с заявлением. Мой муж теперь миллионер. Нашей мечтой было вернуть свою квартиру. Сейчас уже можем себе позволить и в центре города купить, но продолжим жить здесь».

Оказалось, что квартиру, в которой с детства проживал Валико Квачадзе, ему пришлось сдать под залог восемь лет назад из-за финансовой нужды. До сих пор семья из шести человек снимала квартиру в поселении беженцев в Батуми, сообщает «Имеди».