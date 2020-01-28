Сезонная ОРВИ и страх перед «китайским вирусом»

В конференц-зале Республиканской больницы в Сухуме состоялась пресс-конференция пятерых руководителей и специалистов медицинской сферы Абхазии. Темой ее были сезонные грипп, ОРЗ (острое респираторное заболевание) и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) в республике. Была также затронута тема коронавируса из Китая.

Как рассказала начальник Управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Саида Делба, в республике приняты меры по профилактике сезонных заболеваний по эпидемическим показаниям на 2020 год. Руководство министерства издало приказ о введении ограничительных мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях до 27 марта включительно. Согласно ему, два месяца посетителей будут пускать к пациентам в больницы только при экстренной необходимости и по согласованию с лечащим врачом. Помимо этого, усиливается санитарный режим: весь медперсонал обязан работать в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках, в больницах будут проводить три раза в день влажную дезинфекционную уборку. Также во всех поликлиниках и на первичных приемах будут проводить постоянную дезинфекцию воздуха ультрафиолетовой обработкой. Все стационары, в частности Республиканская больница, детская Республиканская больница, обеспечены противовирусными препаратами, антибиотиками и растворами – всем необходимым для ведения больных с осложненными формами заболевания.

Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сказала, что эпидемиологическая обстановка в стране не носит критического характера. За последние два дня в медучреждения республики обратилось 250 пациентов, из них 201 – дети. Это сезонный подъем острых респираторных заболеваний, когда в связи с погодными условиями дети чаще переохлаждаются. Но в больницы попадают и взрослые, порой с запущенной формой бактериальной пневмонии. Такие больные самостоятельно лечатся дома, а потом обращаются в медучреждения с осложнениями. Врачи не всегда в таких случаях могут помочь. По этой причине нынче имеются два случая с летальным исходом у взрослых: один пациент умер, когда его вывезли в Сочи, другой – в Республиканской больнице.

Эпидемиологическая ситуация в стране годом ранее была намного сложнее, тогда пришлось вводить карантин, временно закрывать границу с Грузией, где прошлой зимой от вируса гриппа штамма «А» умерло 22 человека. По словам Скорик, нынче в Грузии за два последних месяца погибло три человека от штамма вируса гриппа «Б». По приказу министра здравоохранения и соцобеспечения Абхазии Тамаза Цахнакия 27 января к государственной границе по реке Ингур отправили передвижную флюорографию для обследования тех, кто пересекает границу с левого берега реки.

Врач-педиатр Республиканской детской больницы Диана Эмухвари отметила, что за последние три дня резко выросло количество обращений с ОРВИ, их было 139. Утром был первый положительный экспресс-тест на вирус штамма «А» (свиной грипп).

Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия, которая пришла на пресс-конференцию в белом медицинском халате, так как работает здесь же, в Республиканской больнице, завотделением, сделала прогноз, что пик острых респираторных заболеваний придется на февраль. Одной из главных проблем она считает отсутствие четкой лабораторной диагностики из-за недостатка оборудования. К понедельнику 27 января на стационаре находятся 25 пациентов с пневмонией, трое из которых в крайне тяжелом состоянии. Арчелия продолжила:

«У нас есть такая традиция – мы всей «породой» (родом) ходим проведывать больных. Причем с грудничками, без масок, всей толпой, в верхней одежде посещают палату. Мы понимаем любовь нашу к близким, но здоровье дороже, поэтому старайтесь не посещать больницы, так как у нас сейчас идет рост острых респираторных заболеваний».

Затем ожидаемо разговор зашел о вспышке коронавируса, которую обсуждает сейчас вся планета: можно ли ждать ее и в Абхазии? Согласно последним данным, общее число заразившихся новым типом вируса в Китае достигло трех тысяч человек, более ста скончались. Уже выявлено несколько случаев заболевания за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. Чтобы пресечь распространение болезни, власти КНР закрыли десять городов, где в общей сложности проживает более 29 миллионов человек. Интересно, что незадолго до этой пресс-конференции я видел по телевизору впечатляющие кадры, снятые с высоты птичьего полета: как в Ухане более десятка экскаваторов роют котлован под строительство новой больницы, которая там срочно оказалась востребованной. Людмила Скорик проинформировала:

«Штаммов коронавируса около 30, и только пять из них распространяются среди людей. То есть это заболевания животных. Ими болеют летучие мыши, енотовидные собаки. В настоящее время Китай столкнулся с одним из коронавирусов, который приобрел измененные функции и начал передаться не от животных, а именно от человека к человеку. Сейчас в Китае проводят очень мощные ограничительные мероприятия. В городе Ухань, в котором первично было выявлено это заболевание, были мероприятия праздничные. И вирус мог попасть в организм человека, когда люди употребляли в пищу недостаточно термически обработанное мясо змей, которые питаются летучими мышами. Первое заболевание было зафиксировано 31 декабря. Ввиду того, что это густонаселенный город, около 12 миллионов человек, вирус стал быстро распространяться. Определенные меры защиты приняты и в России Роспотребнадзором, особенно в аэропортах, которые имеют прямое авиасообщение с городами Китая, в частности, в Сочи и Краснодаре. С помощью тепловизоров выявляются люди с повышенной температурой, затем они помещаются в карантин на две недели под надзор медиков. Информацией о подтвержденных случаях выявления коронавируса по Краснодарскому краю пока нет».

Скорик призвала жителей Абхазии отказаться от поездок в Китай хотя бы в период пика заболеваемости.

Анжела Арчелия рассказала о первичных симптомах при коронавирусе. В первую очередь это высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, диарея, конъюнктивит.

Затем разговор вернулся к ситуации в Абхазии, к тому, что медикам приходится постоянно убеждать родителей в необходимости вакцинации детей, но есть упорные противники этого, распространяющие не подтвержденные никакими доказательствами панические слухи. Главврач Сухумской детской больницы Ада Абухба сказала: «Опыт и жизнь показывают: за все те годы, пока мы здесь работаем, не было еще ни одного тяжелого осложнения после вакцинации. Однократное повышение температуры – это не считается осложнением».

После завершения пресс-конференции я подошел к Аде Фератовне и пожаловался на одну свою близкую родственницу – убежденную противницу прививок, которые у нас ежегодно в сентябре делают против ОРВИ. В этом месяце у нее заболел ребенок, уже больше недели не ходит в школу. Походы к врачам, сдача анализов, уколы… Когда я спросил ее, не изменила ли она свое отношение к вакцинации, она ответила: «Нет»… «Ну, пришлите ее ко мне, – сказала Ада Абухба, – будем беседовать, будем убеждать фактами».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия