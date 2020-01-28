– Уверены ли в том, что в Абхазии выборы проводятся честно?

Слава Амичба: Вы знаете, во всем мире никогда 100% честности в выборах не было и не будет. Это не связано ни с какой системой, ни с национальностью, ни с государством. Это просто нутро человека, потому что каждый, все что сможет сделать, сделает для того, чтобы его любимец, или за кого он болеет, стал победителем. Это естественно. Что касается наших выборов, дело в том, что тут еще национальный оттенок есть, потому что все, в принципе, до того, как начались выборы, знают, кто за кого болеет. Все мы родственники, все мы друзья, все мы соседи. Поэтому даже появление человека уже предрешает, еще до выборов, пока он зашел, уже все знают, за кого он болеет, в основном. Поэтому, может быть, какой-то процент неправды, а остальное – не потому, что это честно или нечестно, – у нас не получится. Какие-то вбросы были, комиссия будет, но нас так мало, что на каждого голосующего десять проверяющих. Так что я думаю, что это исключено.

Ирина: Нет, не уверена, абсолютно. Посмотрите по итогам выборов как получается. Это очень сложно. Я не знаю, я в это никогда не лезла. Но то, что я наблюдаю, это ненормально.

Тимур Цвижба: Я пошел выбирать и все, а как там происходило – до нас это не доводят. Сейчас тоже будут прогнозировать. Будут честные или нечестные, я не знаю. Мне непонятно, но я пойду голосовать. Кто-то говорит, что не пойдет голосовать. Я, как гражданин, пойду голосовать. А что касается того, будут ли выборы честными, я не могу ничего сказать.

– Выборы у нас проводятся честно? Предыдущие, последующие?

Галина: Думаю, что да. Меня никто не агитировал, приходили честно, приносили агитки, вносили в списки как надо, вот и все, как в старые советские времена.

Наталья: Именно на самих участках, я думаю, что все идет правильно. Агитация идет, это однозначно. Может, кому-то что-то обещают, тоже может быть. Все может быть, мы же люди!

Марина: Ждем одно, а получаем в результате совершенно другое.

– Вы имеете в виду процесс голосования?

Марина: Да, я даже не представляю, как можно что-то смудрить, даже не представляю. Хотя я никогда не принимала участия, я никогда не была в комиссии, никогда не занималась подсчетом голосов, я не представляю, как можно смухлевать, грубо говоря. А почему так происходит? Вроде смотришь, рейтинг за того, на кого ты рассчитываешь, а потом получается все иначе. С чем это связано, я не знаю. Поэтому я сомневаюсь вообще в этих выборах. Они нужны вообще? Может быть, люди не до конца правдивы, говорят одно, а на деле происходит другое.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия