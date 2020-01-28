«Концентрированное рисование» на сухумской выставке юных художников

В сухумском Центре детского творчества «Айнар» в прошлую среду, 22 января, состоялось открытие выставки работ арт-студии Mukhus. Выставка продлилась три дня, и на ней были показаны 150 работ юных художников в возрасте от шести и до 17 лет.
Арт-студия Mukhus была открыта в августе 2019 года тремя молодыми преподавателями кафедры изобразительного искусства Абхазского государственного университета: Мактиной Гогия, Оксаной Барзания и Аидой Ачба.
На сегодняшний день в арт-студии занимается 30 детей, которые разделены на три группы по возрасту: младшая – с шести до девяти лет, средняя – с девяти до 14 лет, и старшая – с 14 лет. И хотя самому взрослому ученику Mukhus 17 лет, преподаватели с улыбкой на лице говорят, что ограничений по годам у них нет, и что они с удовольствием научат рисовать любого желающего – хоть в 95 лет.
О том, каково это обучать студентов разных возрастов, рассказала преподаватель арт-студии Аида Ачба: «Разница между работой с детьми и подростками колоссальная. Подростки 13-14 лет более зажатые, и когда они начинают работать, например, в живописи, то они всегда спрашивают о том, какой им цвет взять, какую линию провести, как выбрать композицию. Они все это с нами обговаривают и советуются. У детей же совершенно другое отношение к изобразительному искусству, совсем другой подход. Их не удержать, они делают то, что хотят, и мы их можем только немножечко направить в то или иное русло, подсказать, как правильнее нарисовать то, что они задумали. Мы ведем занятия в игровой форме, и несмотря на то, что мы можем уставшие прийти с работы в университете, дети нас наполняют энергией и у нас всегда прекрасное настроение. Мы с нетерпением ждем этих занятий».
На выставке в Центре детского творчества «Айнар» было представлено более 150 работ. Каждый из 30 учеников Mukhus показал несколько своих лучших произведений, которые были созданы за время посещения занятий в арт-студии.
По словам педагогов, их главной целью было комплексное развитие детей в разных творческих направлениях, поэтому выставка оказалась очень яркой и насыщенной. Работы были созданы в таких техниках, как рисунок, живопись, композиция, концентрированное рисование, экопластика (вид творчества, в котором художественные образы создаются из разных природных материалов), вышивка лентами и папье-маше.
Одна из учениц Mukhus, десятилетняя Валерия Доценко, которая ходит в арт-студию с момента ее открытия, рассказала о том, что такое «концентрированное рисование» и об одной из своих работ с выставки, сделанной в этой технике: «Мне нравится рисовать натюрморты, живопись и работать с красками. Но самое любимое – это концентрированное рисование, когда рисуешь на черной бумаге. Это графика пастелью с фотографии. Сама фотография не древняя, стиль у нее древний. Нам приносят эти фотографии распечатанные. И с них уже рисуешь что-то подобное им. На столе несколько тканей лежит, миска, в которой яйцо, и там еще есть пирожки. Так как это пастель, там около 10 цветов и их смешивание. Сначала накладываешь какой-нибудь основной цвет, а потом уже к нему прилагаешь другие оттенки. И такое чувство, будто это что-то историческое».
Качество многих работ, показанных на выставке, не могло не удивить, и если не обращать внимания на маленькие бирочки в углу картинных рамок с указанием возраста автора, то можно с легкостью решить, что они принадлежат уже состоявшемуся мастеру.
На открытии было заметно, насколько важна эта выставка самим юным художникам: они перебегали от одной работы к другой, взволнованно рассказывали своим друзьям о том, что их вдохновляло, и с большим удовольствием обсуждали картины своих «коллег».
По признанию педагога Mukhus Аиды Ачба, результаты выставки только воодушевляют их работать больше и строить планы. В будущем арт-студия хочет расширяться, чтобы большее количество детей, подростков и взрослых имели возможность развивать свои творческие способности, и участвовать в проектах за рубежом.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия