«Концентрированное рисование» на сухумской выставке юных художников

В сухумском Центре детского творчества «Айнар» в прошлую среду, 22 января, состоялось открытие выставки работ арт-студии Mukhus. Выставка продлилась три дня, и на ней были показаны 150 работ юных художников в возрасте от шести и до 17 лет.

Арт-студия Mukhus была открыта в августе 2019 года тремя молодыми преподавателями кафедры изобразительного искусства Абхазского государственного университета: Мактиной Гогия, Оксаной Барзания и Аидой Ачба.

На сегодняшний день в арт-студии занимается 30 детей, которые разделены на три группы по возрасту: младшая – с шести до девяти лет, средняя – с девяти до 14 лет, и старшая – с 14 лет. И хотя самому взрослому ученику Mukhus 17 лет, преподаватели с улыбкой на лице говорят, что ограничений по годам у них нет, и что они с удовольствием научат рисовать любого желающего – хоть в 95 лет.

О том, каково это обучать студентов разных возрастов, рассказала преподаватель арт-студии Аида Ачба: «Разница между работой с детьми и подростками колоссальная. Подростки 13-14 лет более зажатые, и когда они начинают работать, например, в живописи, то они всегда спрашивают о том, какой им цвет взять, какую линию провести, как выбрать композицию. Они все это с нами обговаривают и советуются. У детей же совершенно другое отношение к изобразительному искусству, совсем другой подход. Их не удержать, они делают то, что хотят, и мы их можем только немножечко направить в то или иное русло, подсказать, как правильнее нарисовать то, что они задумали. Мы ведем занятия в игровой форме, и несмотря на то, что мы можем уставшие прийти с работы в университете, дети нас наполняют энергией и у нас всегда прекрасное настроение. Мы с нетерпением ждем этих занятий».