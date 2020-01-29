По делу Ивана Голунова задержали бывших сотрудников УВД

Президент США Дональд Трамп представил свой давно ожидавшийся мирный план урегулирования на Ближнем Востоке. Он пообещал сохранить Иерусалим "неделимой" столицей Израиля, а Восточный Иерусалим, по замыслу Трампа, должен стать палестинской столицей. Он также предложил создание двух государств и заявил, что ни один израильтянин или палестинец не окажется оторванным от своего дома.

Выступая в Белом доме, в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президент США предупредил, что его мирный план может оказаться "последней возможностью" для палестинцев.

Как отмечает Би-би-си, проект плана разрабатывался в обстановке секретности и писался под присмотром Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп, дочери президента Трампа.

Трамп назвал свой 80-страничный план наиболее полным и детальным из всех когда-либо предложенных для урегулирования ближневосточного конфликта.

Сегодня Израиль делает "гигантский шаг к миру", заявил Трамп. "Иерусалим останется израильской – неделимой столицей", – заявил Трамп. "Мир нуждается в компромиссах, но мы никогда не будем просить Израиль идти на компромиссы в вопросах безопасности", заявил президент США.

Далее Трамп сказал: "Я послал сегодня письмо председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу. Я сказал ему, что территория, предназначенная для Палестинского государства, будет в течение четырёх лет оставаться в нынешнем состоянии, и это время можно будет использовать для подготовки созидательных перемен на этих территориях". По словам Трампа, "палестинцы достойны иметь свою собственную государственность".

"Ближний Восток быстро меняется, и мы должны заботиться о молодом поколении", – продолжил президент США. Он обратил внимание на то, что "Исламское государство" "на 100 процентов разгромлено", а его лидер аль-Багдади – убит.

"Пришло время исламскому миру исправить ошибку, сделанную в 1948 году и признать Израиль. Время для этого пришло", – сказал Трамп.

Трамп поблагодарил Оман, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты за их поддержку нового мирного плана.

С ответным словом выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он поблагодарил политиков, дипломатов и, в частности, Иванку Трамп и Джареда Кушнера.

Нетаньяху назвал 28 января "великим" днём и вспомнил 14 мая 1948 года – тоже как "великий день", когда президент США Гарри Трумэн первым признал новое Государство Израиль в день провозглашения его независимости.

Израильский премьер задал вопрос: почему все предыдущие соглашения о мирном урегулировании на Ближнем Востоке проваливались? По мнению Нетаньяху, они проваливались потому, что в них не соблюдался баланс интересов всех заинтересованных сторон. ​

Руководство радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в Израиле, США и Евросоюзе, немедленно после завершения выступлений Трампа и Нетаньяху в Белом доме, «отвергло» мирный план Трампа. Ранее во вторник тысячи палестинцев протестовали против этого плана. Израиль тем временем разместил свои войска на территории оккупированного Западного берега.