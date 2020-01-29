Иван Тарба: «Мы за 15 лет прервали курс развития трижды»

Выборы через насилие и отсутствие лидеров, которые могли бы объединить нацию, – таковы основные проблемы политической системы, которая сложилась в Абхазии. Так считает доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Абхазии, заведующий кафедрой философии и культурологии Абхазского госуниверситета Иван Тарба.

Анаид Гогорян: Как бы вы оценили текущую политическую ситуацию в Абхазии в связи с грядущими выборами?

Иван Тарба: В философии есть такое понятие – «прерывание непрерывности». А мы за 15 лет прервали курс развития трижды! Естественно, в такой нестабильной стране вы видите инвестора? Инвестор, который был, ушел. Если инвесторы не приходят, то страна не развивается. За 15 лет мы трижды прерывали, только-только завязывается через пять лет в экономике, политике, – тут же мы разрываем заново и уходим назад. От этого никогда развития не будет. Поэтому мы топчемся 26 лет на месте, так и будем идти.

Что касается всех трех выборов, все они были через насилие. И в 2004 году, и в 2014 году, и в этом году. Там, где насилие, извините меня, там не может быть нормальной власти. А потом мы оформляем законно, мы в правовом поле выборы назначили. А ведь человек не свободно сложил свои полномочия. Каждый из лидеров, который уходил, уходил из администрации президента не с центрального входа. Это уже результат насилия. Поэтому ничего у нас не продолжалось, все прерывалось, мы прерываем свое развитие постоянно. И будем топтаться на месте. Вот мое понимание.

А.Г.: Что вы думаете о следующих выборах? Видите ли вы политиков, которые могли бы получить уверенное большинство голосов?

И.Т.: Что касается будущих выборов, – у нас в Абхазии кадровый кризис, нет таких звезд, на которые сегодня народ единогласно мог бы сделать ставку, именно на этого человека. Как начнешь копать, на каждого что-то найдется. Я вам должен сказать, когда человек идет к власти управлять государством, народом, он, прежде всего, должен стать лидером нации. Или в процессе деятельности должен стать лидером нации. У нас всего лишь, даже не будучи президентом, Владислав Ардзинба после первого выступления был лидером нации, поэтому ему дали дорогу, и он вывел, он спас народ. Это реальный факт. Другое дело, ошибки у всех бывают. Он одновременно был и президентом, и лидером нации. А наши последующие президенты все были только президентами, но никто лидером нации одновременно не стал. Поэтому во главе государства человек должен выступать в двух ипостасях: в роли президента и в роли лидера нации.

В России долгое время Владимир Путин не был лидером нации. Но когда поднял, не поменял курс развития в течение 20 лет, простите меня, Россия стала развиваться, потому что это результат того, что не менялся курс. И этот курс продолжается. И мы надеемся на то, что этот курс еще будет продолжен. Продолжат его наследники, он вырастит кадры, которые продолжат. А если прервется в России развитие, курс поменяется, такая же анархия будет, как и в девяностые годы. Поэтому об этом надо думать. Для того чтобы знать эти вещи, надо быть немного образованным, грамотным человеком. Вот и все.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия