Один куратор на четырех

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин будет курировать развитие Крыма и Калининградской области, а также сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, координировать реализацию инфраструктурных проектов. Об этом говорится в документе о распределении обязанностей между заместителями председателя правительства, который был опубликован на сайте кабинета министров во вторник вечером.

Теоретически схема курирования выглядит следующим образом. Экономическим блоком Южной Осетии занимается правительство. Эта задача прямо указывается в функционале одного из вице-премьеров.

Политические взаимоотношения с республиками в ведении администрации президента. До недавнего времени политику Кремля в отношении Абхазии и Южной Осетии курировал помощник президента России Владислав Сурков, взаимодействие с республиками входит в функционал Управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. Но это все теоретически, согласно штатному расписанию. А по факту нередко возникает ощущение неразберихи. В самом деле, если АП курирует только политику, то почему Сурков обещал Южной Осетии дать деньги на развитие бизнеса, подключить российские банки и т.п.

Как говорят источники «Эха Кавказа», главным по направлению назначается человек, который, по мнению президента, может решить некую поставленную задачу. То есть сначала задача, потом человек, который подбирается под ее решение. Он и становится центром принятия решения. При этом непринципиально, где он сидит – в правительстве или АП, совпадает ли его должность, круг прописанных обязанностей с реальным влиянием.

Сначала главным по РЮО был Александр Хлопонин. Правда, он совмещал две должности – вице-премьера и полпреда президента в СКФО. После него куратором от правительства назначили вице-премьера по строительству и региональному развитию Виталия Мутко, но главным по направлению был уже не он, а Владислав Сурков. Кто будет теперь, говорят эксперты, станет окончательно ясно после назначения куратора от АП, но, судя по всему, это вице-премьер Марат Хуснуллин.

Российский экономист Александр Караваев считает, что с экономической точки зрения это кадровое решение необъяснимо:

«Он же ведь никогда не был связан с этой тематикой вообще. То есть это решение чисто управленческое, связанное с какими-то потоками денег. Если бы, допустим, сказали, что Дмитрий Козак берет на себя все функции, которые были у Суркова, это было бы в логике понятной. Иными словами, вот есть человек, его карьерный рост на протяжении двух десятилетий был связан с территориями спорно-конфликтными, где сложность управления и политическая, и экономическая, где мало денег и много проблем. Да, это Козак, понятно, что он на этом собаку съел. Но ведь этот же не Козак!

– Тогда зачем ставят Марата Хуснуллина?

– Я не знаю. Мне кажется, что логика здесь, прежде всего, в том, чтобы контролировать расходование средств.

– Еще один момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. РЮО почти всегда была как бы вшита в Северный Кавказ, я имею в виду и хлопонинский период, и во времена министерства по делам Северного Кавказа, и даже до признания республики помощь Москвы шла через Северную Осетию. Но теперь Южная Осетия оказались в одном портфеле с Калининградской областью и Крымом. Какая здесь может быть логика?

– Трудно сказать, насколько в каждый период времени видна линия взаимосвязей с регионом, даже не экономических, но управленческих. Конечно, в целом, геоэкономически Кавказ представляет собой единое целое, но подробить его по каким-то группам можно как угодно, лишь бы работало».

Новый куратор от правительства родился в Казани в 1966 году. С 2004 года был министром строительства, ЖКХ и архитектуры Татарстана. С 2010 года занимал должность заместителя мэра Москвы по вопросам строительства и строительной политики столицы, был членом городской комиссии по пресечению самостроев.

Понятно, что это должность, на которой необходим не экономист, а человек, способный урегулировать столкновения различных интересов, определять правила игры между девелоперскими компаниями, которые занимаются стройкой и развитием инфраструктуры в Москве, контролировать соблюдение ими этих правил. Возможно, эти качества были учтены при подборе кандидатуры на должность вице-премьера или, скажем так, для решения новых задач.

По публикациям в прессе его кураторство экспертиз по городским заказам сэкономило московскому бюджету почти 19 миллиардов рублей. Эта сумма стала больше на 8 миллиардов рублей после того, как на торгах по определению подрядчиков начальная стоимость городских объектов снизилась на 9%. К несомненным заслугам нового вице-премьера относится расторжение контрактов, заключенных на строительство объектов, не обеспеченных необходимой инфраструктурой.

Марат Хуснуллин женат, имеет двух дочерей и сына. Его теперь уже бывшая супруга Лилия Хуснуллина давно привлекала внимание журналистов своими высокими доходами. Как и жена премьер-министра России Михаила Мишустина, она входит в рейтинг богатейших жен чиновников, составленный журналом «Форбс». Мать двух дочерей и сына, домохозяйка, зарабатывает в год более 30 миллионов долларов, в то время как супруг приносил в семью в шесть раз меньше денег. Согласно сообщению российских СМИ, Хуснуллин развелся с ней в 2018-м году.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия