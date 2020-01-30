СБУ: главари грузинской преступной группировки планировали «устранить» конкурентов

Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о раскрытом совместно с грузинскими коллегами преступлении – предотвращении двойного заказного убийства.

В ведомстве отмечают, что организаторами преступления были трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали «устранить» двух своих грузинских конкурентов.

Через украинского сообщника заказчики подыскали киллера, который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов США. Киллеру передали 4 тысячи долларов в качестве аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления.

В СБУ заявляют, что в Харькове задержан один из организаторов убийства, представитель украинских криминальных кругов. Шевченковским районным судом города Киева ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят дней, без права внесения залога.

О предотвращении заказного убийства двух граждан Грузии сегодня сообщил Контртеррористический центр Службы госбезопасности Грузии. По информации ведомства, планировался взрыв автомобиля при помощи дистанционного устройства.

Грузинские СМИ уточнили, что убить планировали братьев Георгия и Давида Пеикришвили, которые известны в Тбилиси связями с резонансными криминальными инцидентами.