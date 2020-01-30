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В Женеве продолжается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана
В Женеве продолжается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Как она напоминает, встреча проводится при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.
Встреча началась вчера, продлилась около 7 часов и завершилась поздно вечером. Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.
Переговорам предшествовала встреча Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Предыдущая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Братиславе 4 декабря. Перед встречей Азербайджан явился с пакетом предложений, а после встречи азербайджанский министр иностранных дел заявил о наличии «плана Лаврова».
Мамедъяров тогда сказал, что обмен мнениями на последних переговорах в Братиславе был достаточно «жестким», стороны представили свои «красные линии», и, тем не менее, по словам главы МИД Азербайджана, переговоры нужно продолжать. «Даже в случае возобновления войны все равно переговорный процесс должен иметь место, так как война не может быть вечной», - заявил он.
Другие новости дня
Пассажирка самолёта S7 пообещала его взорвать
Пассажирка самолёта авиакомпании S7, прилетевшего в Московский аэропорт Домодедово из аннексированного Крыма, заявила после посадки, что может взорвать лайнер. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По данным источника агентства, женщина ведёт себя неадекватно и заблокировала проход между рядами. Она не подпускает к себе членов экипажа и других пассажиров. При этом требований она не предъявляет.
По утверждению источника агентства, она пьяна. Самолёт отогнан на отдельную стоянку. Согласно данным трекера сервиса Flightradar, рейс выполнялся самолётом Аэробус-A321, на нём могут находиться до 220 пассажиров.
Георгий Гахария: кадры с участием брата Левана Изория омерзительны, этому нет никакого оправдания
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает омерзительными кадры с участием брата высокопоставленного силовика Левана Изория.
«Те кадры, которые я видел, просто омерзительны. Этому нет никакого оправдания. Если бы это был мой брат, а не Изория, оценка у меня была бы еще хуже. Полицейские - люди, которые носят форму и ежедневно, ценой своего здоровья и собственной жизни заботятся о безопасности членов наших семей и наших гражданах. Еще раз подчеркну - то, что я увидел на этих кадрах, крайне неприемлемо и просто омерзительно», - отметил Гахария.
Речь идёт о задержании в 2014-м году брата высокопоставленного силовика Левана Изория - Вахо Изория. Полицейский Георгий Двалишвили считает, что из-за этого инцидента его преследуют.
Скандальный инцидент прокомментировал и Леван Изория, который уже покинул должность главы Службы внешней разведки Грузии. Он считает, что распространение кадров связано с его назначением на пост посла Грузии в Германии.
Из Гудаури в Тбилиси на обследование перевезли 9 граждан Китая
Из Гудаури в Тбилиси на обследование перевезли 9 граждан Китая, в том числе двое детей. У нескольких из них – симптомы гриппа и высокая температура. Граждан Китая у клиники встретили врачи и журналисты.
В инфекционной больнице Тбилиси уже находится одна гражданка Китая. Но в клинике сообщили, что у неё, по предварительной информации, не коронавирус.
Сегодня же стало известно, что эвакуация граждан Грузии из китайского Уханя планируется на турецком самолёте. В МИД Грузии подтвердили, что с турецкой стороной ведется активная работа по данному вопросу.
По предварительной информации, в Ухане находятся пять граждан Грузии. Одна из них ранее заявила, что против эвакуации.
Новое заявление Сергея Гаврилова: Грузия на пороге превращения в страну-изгоя
Грузия может превратиться в страну-изгоя, считает Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
В интервью «Дума ТВ» он прокомментировал заявления грузинских властей по вопросу допуска российских делегатов на территорию страны.
«На публику для обеспечения своего имиджа президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила именно об отказе от преследования и тюремного заключения сроком до 4 лет для тех, кто приедет в Грузию, в том числе и российских делегаций. Она заявила о всех россиянах. И тут же ее опроверг премьер, который имеет больший силовой ресурс. Понятно, что премьер Гахария больше владеет ситуацией в стране», - сказал Гаврилов.
При этом парламентарий отметил, что не сомневается в желании премьера Грузии сохранить стабильность в стране, однако подчеркнул, что «нельзя удержать стабильность, все время потакая путчистам и заговорщикам, которые хотят сломать грузинскую государственность и разорвать добрые отношения с ее соседями».
«Грузия может превратиться в страну-изгоя, страну, которая не способна принять зарубежных гостей и обеспечить свои международные обязательства, обеспечить права человека и права туристов. Под угрозой также привлечение зарубежных инвестиций. Ни один нормальный бизнесмен не будет инвестировать в экономику Грузии при отсутствии гарантий безопасности для себя и своих инвестиций, потому что в любой момент экстремисты могут выйти на площадь и снести демократию, государство и все остатки суверенитета», - заявил глава думского комитета.
Ранее Гаврилов допустил, что в грузинской политике произошло эпохальное изменение.
«Мы допускаем возможность того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняя свои президентские полномочия, со всей ответственностью и серьезностью заявила о своей позиции. Если это так, это означает эпохальное изменение в грузинской политике, в российско-грузинских отношениях», - подчеркнул он.
Вопрос об участии российской делегации в министериале Совета Европы вновь взволновал грузинское общество после заявления президента Саломе Зурабишвили в ПАСЕ. Грузия обойдет закон об оккупированных территориях, сказала она, и разрешит россиянам приехать.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
СБУ: главари грузинской преступной группировки планировали «устранить» конкурентов
Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о раскрытом совместно с грузинскими коллегами преступлении – предотвращении двойного заказного убийства.
В ведомстве отмечают, что организаторами преступления были трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали «устранить» двух своих грузинских конкурентов.
Через украинского сообщника заказчики подыскали киллера, который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов США. Киллеру передали 4 тысячи долларов в качестве аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления.
В СБУ заявляют, что в Харькове задержан один из организаторов убийства, представитель украинских криминальных кругов. Шевченковским районным судом города Киева ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят дней, без права внесения залога.
О предотвращении заказного убийства двух граждан Грузии сегодня сообщил Контртеррористический центр Службы госбезопасности Грузии. По информации ведомства, планировался взрыв автомобиля при помощи дистанционного устройства.
Грузинские СМИ уточнили, что убить планировали братьев Георгия и Давида Пеикришвили, которые известны в Тбилиси связями с резонансными криминальными инцидентами.
Премьер Израиля встретился с Наамой Иссахар во Внукове
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в четверг в московском аэропорту Внуково с помилованной накануне президентом России Владимиром Путиным израильтянкой Наамой Иссахар. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.
Во встрече участвовали также жена Нетаньяху и мать Иссахар.
Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар 29 января вечером. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля. Сегодня ФСИН подтвердила её освобождении из колонии в Подмосковье.
Ранее адвокат Иссахар сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел лично забрать её из России. Нетаньяху прибыл в Москву в четверг с кратким визитом для переговоров с президентом России. На встрече в Кремле он лично поблагодарил Владимира Путина за быстрое решение о помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.
В октябре 2019 года российский суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле 25-летняя израильтянка летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В её багаже нашли почти 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинение в контрабанде. Она настаивала, что не пересекала границу России.
23 января Путин во время своего официального визита в Израиль встретился с матерью израильтянки. Он обещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения. В тот же день израильские СМИ сообщили о передаче России права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на помилование Иссахар. Официального подтверждения этой информации не последовало.
На гендиректора «Мтавари архи» Нику Гварамия напали в здании суда
Гендиректор грузинского телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия подвергся физической атаке в здании суда.
Гварамия в качестве адвоката присутствовал на процессе задержанного по делу приобретения, хранения и ношения оружия Георгия Руруа. Инцидент произошел во время перерыва, когда Гварамия покинул зал судебного заседания.
Полиция вывела с места участников инцидента. Один из них при этом выкрикнул: «Националы убивают».
Тбилисские «кувшины» продают с аукциона за 95 миллионов лари
Тбилисские «кувшины», расположенные в парке Рике, продают с аукциона. Об этом заявила министр экономического развития Грузии Натия Турнава.
Начальная стоимость объекта – 95 миллионов лари (32.8 миллионов долларов). Турнава говорит, что власти проверят, насколько адекватна эта цена.
«Кувшины» - замысел итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса. Построенный по инициативе Михаилу Саакашвили комплекс не раз критиковал Бидзина Иванишвили. Несмотря на это, «кувшины» стали одним из символов Тбилиси.
Строительство объекта было завершено в 2012 году, но он до сих пор не функционирует.
Патриарх Кирилл запретил епископам посещать похороны протоиерея Чаплина
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил своим викариям посещать отпевание протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом сообщил в своём фейсбуке бывший главный редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин. На отсутствие высокопоставленных церковников на службе обратило так же внимание издание "Ахилла".
Трансляцию похорон вёл интернет-канал "Царьград".
Чаплин был знаком с Кириллом с юности, был рукоположен им в священники в 1992 году и долгие годы был его заместителем в Отделе внешних церковных сношений и спичрайтером.
В 2015 году он был отправлен в отставку с поста председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества и отправлен настоятелем в менее престижный в церковной иерархии московский храм, чем тот, в котором он служил.
Сам он связывал отставку с тем, что считал себя единственным человеком в патриархате, способным открыто не соглашаться с предстоятелем РПЦ. После отставки он критиковал Русскую православную церковь за растущее влияние бюрократического аппарата патриарха Кирилла.
26 января кроме Чаплина умер влятельный московский священник протопресвитер Матфей Стаднюк, напоминает "Ахилла". Кирилл был на его похоронах вместе с несколькими епископами, не отправив ни одного к Чаплину. По словам Чапнина, предстоятель так же не захотел помочь с организацией похорон.
"Бояться мёртвых —это признак религиозного, но не христианского мировоззрения. ... [Патриарх Кирилл] человек религиозный, но не христианин", — резюмирует журналист.
Служба госбезопасности: Грузия и Украина предотвратили заказное убийство двух граждан
Контртеррористический центр Службы госбезопасности Грузии сообщает о предотвращении заказного убийства двух граждан Грузии. По информации ведомства, планировался взрыв автомобиля при помощи дистанционного устройства.
Как заявил представитель спецслужбы на брифинге, в Тбилиси и Батуми задержаны шесть человек. Двоих обвиняют в подготовке умышленного убийства, а четверых – в изготовлении взрывного устройства.
Параллельно, служба безопасности Украины в Харькове задержала гражданина Украины, связанного с преступлением.
Сообщается о том, что убийство было спланировало именно в Украине. В контексте изготовления взрывного устройства сообщается о связи с находящимися в Украине криминальными авторитетами.
В Службе госбезопасности Грузии сообщили лишь инициалы задержанных, а также лиц, против которых планировалось преступление. О мотивах преступников не сообщается.
Грузинские СМИ же уточнили, что убить планировали братьев - Георгия и Давида Пеикришвили, которые известны в Тбилиси связями с резонансными криминальными инцидентами.
Еще два влиятельных сенатора критикуют действия правительства Грузии
Еще два влиятельных сенатора критикуют действия правительства Грузии. Письмо премьер-министру Георгию Гахария на этот раз оправили руководитель комитета Сената по международным отношениям, республиканец Джим Риш и сенатор США от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин.
Сенаторы обеспокоены процессами, произошедшими в Грузии за последние месяцы и считают, что они ослабили демократию в стране. Политики делают акцент на провал реформы по переходу на пропорциональную избирательную систему.
«Акции протеста, которые последовали после этого решения, указывают на недовольство провалом этой реформы. Насильственное подавление этих протестов было нарушением демократических прав жителей Грузии и обязательств правительства по защите прав граждан», - сказано в письме.
Сенаторы возмущены политическим преследованием лидеров оппозиции и процессами в судебной системе Грузии.
«Недавнее заявление Иванишвили, что еще большему числу участников протеста придётся сесть в тюрьму - возмутительный сигнал. Мы надеемся, что это не означает, что правительство Грузии будет использовать суды и полицию для достижения своих политических целей», - говорится в письме.
Сенаторы считают, что замедление реформ в Грузии лишь усилит влияние России в стране и в регионе в целом, и надеются, что правительство Грузии всё же выполнит обещания, данные народу.
Начиная с конца прошлого года в адрес правительства Грузии обрушился шквал критики из Европы и США. Несколько конгрессменов и сенаторов направили премьер-министру Грузии критические письма.
ФСИН: израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии в Подмосковье
Израильтянку Нааму Иссахар, которую в России приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков и которую накануне помиловал президент Владимир Путин, освободили из колонии в Подмосковье. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, передает "Интерфакс".
Об освобождении Иссахар ранее сообщали источники. Когда именно это произошло, не уточнялось. По словам одного из них, вчера вечером Иссахар была отправлена из колонии в московский следственный изолятор.
Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар 29 января вечером. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел лично забрать из России помилованную израильтянку. Об этом сообщил её адвокат Алексей Добрынин, передаёт ТАСС. Сегодня Нетаньяху прибывает в Москву с кратким визитом для переговоров с президентом России.
В октябре 2019 года российский суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле 25-летняя израильтянка летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В её багаже нашли почти 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинение в контрабанде. Она настаивала, что не пересекала границу России.
23 января Путин во время своего официального визита в Израиль встретился с матерью израильтянки. Он обещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения. В тот же день израильские СМИ сообщили о передаче России права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на помилование Иссахар. Официального подтверждения этой информации не последовало.
Сергей Гаврилов допускает, что в грузинской политике произошло эпохальное изменение
Грузия готова перейти к активным шагам по восстановлению мирных отношений с Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя «Парламентской газете» слова президента Грузии о готовности Тбилиси принять российскую делегацию в Тбилиси.
По словам Гаврилова, православные депутаты, в том числе из России, готовы приехать в Грузию, если слова Саломе Зурабишвили окажутся правдой.
Гаврилов назвал серьёзным сигналом заявление президента Грузии о готовности страны обеспечить безопасность депутатов и отказаться от преследования нарушивших «Закон об оккупированных территориях» россиян. По мнению Гаврилова, это заявление означает, что Грузия следует демократическим принципам, и опасности со стороны экстремистов не будет.
«Очевидно, Грузия готова перейти к активным шагам по восстановлению мирных отношений с Россией во всем объеме, включая дипломатические отношения и обмен послами. Это важно, особенно в преддверии юбилея Победы. Мы готовы отдать память всем погибшим на территории Грузии в период Великой Отечественной войны. Грузия была многонациональной — русские, армяне, греки, курды, абхазы. Мы надеемся, что Грузия вновь станет многонациональной доброжелательной республикой», - сказал Гаврилов.
Еще одно интервью депутат дал телеканалу «Дума ТВ».
«Мы допускаем возможность того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняя свои президентские полномочия, со всей ответственностью и серьезностью заявила о своей позиции. Если это так, это означает эпохальное изменение в грузинской политике, в российско-грузинских отношениях», -подчеркнул Сергей Гаврилов.
Вопрос об участии российской делегации в министериале Совета Европы вновь взволновал грузинское общество после заявления президента Саломе Зурабишвили в ПАСЕ. Грузия обойдет закон об оккупированных территориях, сказала она, и разрешит россиянам приехать.
Россия ограничит наземное сообщение с Китаем из-за вируса
Россия с полуночи 31 января приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса. В расписании останутся только поезда Москва-Пекин и Пекин-Москва. Они ходят дважды в неделю. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает "Интерфакс".
Кроме того, в пяти регионах Дальнего Востока будет закрыта сухопутная граница. Соответствующие ограничения вводятся в Приморском крае, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Ранее стало известно о приостановке рейсов в Китай более десяти крупнейших международных авиакомпаний.
В частности, о прекращении полётов на материковый Китай до 9 февраля заявила Lufthansa. Ограничения также касаются дочерних компаний авиаперевозчика. Группа компаний Lufthansa осуществляет авиаперелёты в 73 китайских аэропорта, главным образом в Пекин и Шанхай.
О временном прекращении полётов объявили и другие крупные европейские перевозчики – Air France, British Airways и Finair, а также авиакомпании из Юго-Восточной Азии. С 9 февраля по 27 марта будут приостановлены полёты American Airlines.
Международные авиалинии Украины заявили о приостановке до 24 февраля полётов на китайский курорт Хайнань. Казахстан в первые три дня февраля намерен полностью прекратить транспортное сообщение с Китаем, включая наземное сообщение.
"Уральские авиалинии" прекратили популярные среди китайцев рейсы в Европу и Японию из Екатеринбурга и Владивостока.
Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря. За это время от воздействия вируса умерли 132 человека, около шести тысяч заражены.
По последним данным, сейчас вирус распространён в 15 странах, включая Сингапур, Японию, Германию, США и Францию. В России случаи заражения пока не выявлены.
Европарламент одобрил соглашение о Брекзите
Европарламент большинством голосов одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. За документ проголосовал 621 депутат, 49 были против и 13 воздержались. Окончательно соглашение должен утвердить совет ЕС. Ожидается, что это произойдет 30 января.
Сразу после голосования депутаты встали и, взявшись за руки, исполнили традиционную шотландскую песню Auld Lang Syne. Ее часто исполняют на собраниях и при встречах, когда приходит время расставаться. Некоторые члены парламента не могли сдержать своих эмоций.
Выход Великобритании из ЕС ожидается 31 января, в 24 часа по центральноевропейскому времени.
Лондон покидает Евросоюз спустя три с половиной года после референдума о Брекзите, на котором большинство избирателей высказались за выход из Евросоюза. Дату Брекзита трижды переносили, поскольку британский парламент отказывался одобрить заключённое с ЕС соглашение. Борис Джонсон, который стал премьером в прошлом году, заключил новую редакцию соглашения с Брюсселем, а затем добился досрочных выборов в британский парламент и одержал на них победу. В Палате общин теперь большинство у консерваторов, которые без проблем одобрили законопроект.
После выхода Британии из ЕС начнется переходный период, который истекает 31 декабря 2020 года. До этого срока должно быть заключено новое торговое соглашение.
Великобритания присоединилась к Евросоюз в 1973 году и стала первой страной, которая покинула его.
В Тбилиси прибыла новый посол США Келли Дегнан
Новый посол Соединенных Штатов Америки Келли Дегнан прибыла в Тбилиси, сообщает американское посольство. «Посольство США радо сообщить о прибытии посла Келли Дегнан в Тбилисский международный аэропорт. Добро пожаловать в Грузию, госпожа посол! Мы с нетерпением ожидаем совместной работы по укреплению партнерства между Соединенными Штатами и Грузией», - сказано в сообщении.
Место посла США в Грузии оставалось вакантным почти два года - с марта 2018 года, когда свою должность покинул дипломат Ян Келли. До недавнего времени обязанности посла США в Грузии исполняла его заместитель Элизабет Руд, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сенат США поддержал назначение Келли Дегнан в декабре 2019 года.
До назначения в Грузию Келли Дегнан была политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. До этого она возглавляла дипломатические представительства США в Косово и Италии. Дегнан также работала в дипломатических миссиях США в Афганистане, Турции, Ботсване и Пакистане. Она - доктор философии, имеет степень бакалавра журналистики, владеет несколькими языками, включая итальянский, французский, турецкий и урду.
Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. Наиболее активными они стали в начале 2000-х. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.
Путин уволил главу Чувашии после видео, где тот издевается над сотрудником МЧС
Президент России Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева после публикации видео, где тот издевается над сотрудником МЧС. Он руководил регионом с 2010 года.
Указ об увольнении чиновника опубликован на сайте Кремля. Он лишён должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
24 января чиновник, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил служащего подпрыгивать за ними, как собаку.
Публикация ролика вызвала широкий общественный резонанс, после неё Игнатьев был исключён из "Единой России".
Гахария о возможном визите российской делегации: всё будет в рамках закона
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
«Однозначно скажу вам, что все подобные решения принимаются в соответствии с законодательством Грузии. В любом случае, и в этом случае решение будет соответствовать закону. Никто не сможет обойти законодательство Грузии», - заявил глава грузинского кабмина.
При этом, Гахария напомнил, что Грузия – страна-председатель Совета Европы и выразил сожаление, что России восстановили право голоса в организации.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для российских депутатов, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в мае текущего года.
Два китайца, направлявшихся в Грузию, изолированы в инфекционной больнице в Ереване
Два китайца, направлявшихся из Армении в Грузию, на пограничном пункте «Баграташен» были отправлены обратно в Армению по подозрению в респираторном вирусе. В настоящее время они находятся в Норкской инфекционной больнице в Ереване.
По словам представителя Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Лианы Торосян, у одного из них вообще нет повышенной температуры, другой все еще обследуется с целью исключения наличия коронавируса.
«У одного практически нет жара, он находится под наблюдением врачей, у другого была температура 37 градусов, сейчас он проходит рентген-исследование легких, потому что в этом случае в первую очередь уязвимы легкие, возможна пневмония - инфильтративная пневмония, посмотрим, что покажет рентген легких. Но на данный момент самочувствие обоих удовлетворительное. Они, конечно, останутся пока под наблюдением, в отдельных изолированных боксах», - отметила Торосян.
Лиана Торосян считает риск коронавируса очень низким, поскольку оба китайца до приезда в Армению находились в Грузии. В течение 14-дневного инкубационного периода их не было в Китае и тем более в Ухане - в очаге вспышки нового коронавируса.
За двумя туристами из Китая наблюдают и в грузинском Батуми. У обоих отмечается температура 37 градусов.
Москва и Сухуми обсудили вопрос поставок электроэнергии в Абхазию
Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба по телефону обсудил вопрос поставок электроэнергии с министром энергетики России Александром Новаком.
«Стороны обсудили технические мероприятия подготовки поставки электроэнергии из энергосистемы Российской Федерации в Абхазию», - говорится в сообщении абхазского правительства.
Александр Новак сообщил о том, что российской стороной уже даны поручения соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии.
«На данный момент мы занимаемся реализацией технических мероприятий для скорейшего осуществления электроперетока из России в Абхазию», - добавил Новак.
В абхазском правительстве сообщают, что электроэнергия будет закуплена за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
«Сумма перетока в 2019 году составила 190 млн. рублей. Объем средств для компенсации затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,812 млн. рублей. Предполагаемый объём поставок электроэнергии в 2020 году составит около 200 млн кВт/ч.», - указано в информации, опубликованной на сайте абхазского кабмина.
По всей территории самопровозглашенной республики с 27 января введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС».
Два туриста из Китая, прибывших в Грузию, находятся под наблюдением медиков
Врачи наблюдают за двумя туристами из Китая, которые находятся в Батуми. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на главу Центра по контролю за заболеваниями Грузии Амирана Гамкрелидзе.
Дата прибытия граждан Китая в Грузию не называется. У обоих отмечается температура 37 градусов.
По словам Гамкрелидзе, сегодня у туристов были взяты анализы, которые направлены в лабораторию Лугара. Он добавил, что причина недомогания клинически не выражена.
Грузия временно прекратила авиасообщение с Китаем. Об этом сегодня заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
Марат Хуснуллин будет координировать сотрудничество правительства России с Абхазией и Южной Осетией
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин будет координировать социально-экономическое сотрудничество с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Об этом говорится в публикации на сайте правительства России.
В предыдущем кабмине сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией координировал Виталий Мутко, который не вошёл в состав нового правительства России и был назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ».
Ранее государственную службу покинул Владислав Сурков. Он курировал политику Кремля в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также занимался контролем Москвой ситуации на востоке Украины.
Кадыров призвал не обращать внимания на то, что пишут о Чечне "шайтаны"
Выступая на коллегии министерства внутренних дел по Чеченской республике, глава региона Рамзан Кадыров повторил, что "те, кто распространяет сплетни, он – враг номер один".
"Кто им помогает распространять сплетни? Чеченцы. Мы отвечаем за порядок, безопасность в нашем регионе. Надо выявлять тех шайтанов, которые распространяют слухи, сплетни", – сказал он, обращаясь к личному составу МВД по ЧР.
Кадыров посоветовал тем, кто поднимает шум из-за исчезновения людей "присматривать за своими наркоманами".
"Мы живем в правовом государстве – Российской Федерации, у нас есть законы, конституции, – напомнил он. – Мы не нарушаем закон. Пригласили человека, беседуешь с ним два часа, оказывается, его задержали. Человек поехал в Пятигорск, проглотил несколько таблеток, не приходит в себя, несколько дней там находился, приехал потом домой, но до этого все пишут, мол, похитили, убили, верните, где вы и что вы. Лучше бы присматривали за своими наркоманами, чем обвинять нас во всех грехах".
Делая подводку к следующему высказыванию Кадырова, сотрудница ЧГТРК "Грозный" отметила, что "особенно стараются так называемые правозащитники, либеральные СМИ, которые по указке своих хозяев строчат проплаченные статьи против Чеченской республики".
"Они будут говорить, писать будут, внимания не обращайте, не комментируйте их, оставьте. Я их не считаю людьми. Я их считаю шайтанами – без чести, без религии, без морали. Чего хочет наш народ и что мы должны делать ради народа, мы сами знаем. Это – благополучие, безопасность, процветание. Мы должны жить в дружбе, как одна не просто семья, а дружная семья, которая соблюдает все правила жизни", – заключил он.
Конгрессмен Пит Олсон: Путин контролирует грузинскую нефть, Иванишвили – его марионетка
Конгрессмен-республиканец Пит Олсон выступил с заявлением о Грузии в Палате представителей США. Олсон рассказал о компании Frontera, ведущей судебный процесс с правительством Грузии и назвал Бидзину Иванишвили марионеткой Владимира Путина. Видеозапись выступления он разместил в социальной сети Twitter.
«Марионетка Владимира Путина Бидзина Иванишвили атаковала иностранные инвестиции в Грузии и основные права человека. Техасская компания Frontera Resources много лет занималась буровыми работами в Грузии. Они создали рабочие места в Грузии и США. Они создали свободу. Так было до тех пор, пока правительство не прекратило их работу и не конфисковало оборудование. Теперь они больше не ведут буровые работы. Конечно, Владимир Путин счастлив, потому что он контролирует грузинскую нефть. Эта марионетка, олигарх Иванишвили обогащается за спиной грузинского народа. Сейчас самое время проснуться. Вот фото, которое показывает, что участники акции в Грузии нуждаются в нашей поддержке. Присоединяйтесь ко мне и поднимите свой голос за свободу в Грузии», — заявил конгрессмен.
Олсон не первый конгрессмен, который критикует правительство Грузии из-за отношений с компанией Frontera. В Тбилиси заявляют, что американские политики лоббируют компанию, официально получая за это деньги.
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