Обзор абхазской прессы

Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния в интервью «Нужной газете» рассказал о поправках, которые он предлагает внести в закон «О выборах Президента Республики Абхазия». «Был суд, который отменил решение ЦИК, фактически получается, что разночтений нет, хотя суд и не дал определения, как именно считать. Согласно поправкам, которые я предлагаю внести, избранным считается кандидат, получивший по результатам повторного голосования больше голосов по отношению к другому кандидату, при условии, что за него проголосовало более 50%, принявших участие в голосовании. Повторное голосование считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие 25% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования», – сказал Илья Гуния.

В действующем законе при повторных выборах, согласно 19-й статье, избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

Депутат предлагает не убирать из избирательного бюллетеня графу «против всех». По его словам, необходимо внести также изменения в 20-ю статью, если выборы не состоялись и кандидаты не прошли во второй тур, они не имеют право баллотироваться на следующих выборах, которые состоятся через три месяца.

Как не допустить торговлю просроченными продуктами питания в столице, в интервью газете «Акуа-Сухум» рассказал начальник Управления экономики и муниципального имущества администрации г. Сухума Аслан Бганба. «Выявив тот или иной вид нарушения, мы не можем ни оштрафовать, ни приостановить деятельность торгового объекта. Все, что мы можем, высказать нарекания руководителю объекта и известить соответствующие органы. Сегодня закон «О защите прав потребителей» ограничивает действия как санэпидстанции, так и наши. На жалобу потребителя я, как начальник управления, должен об этом письменно известить республиканский орган исполнительной власти (ОБЕП, Госстандарт). Для правонарушителей сумма в 1200 или самое большее 3000 рублей настолько незначительная, что не оказывает влияния на изменение ситуации. Если в законы будут внесены поправки, наделяющие местные органы власти правом применять санкции (отзыв разрешительных документов, закрытие объектов и т.д.) – это приведет к гораздо более позитивным изменениям», – заключил Бганба.

«Другой мир, который рядом» – под таким заголовком в газете «Республика Абхазия» опубликована статья редактора издания Юрия Кураскуа. По его словам, преступный мир Абхазии после недавних выстрелов у ресторана «Сан-Ремо» в Сухуме показал, что «он возмужал, многое может сделать – где надо, что надо и с кем надо». Он подчеркнул, что нерешительные действия, неприменение к ним законных мер со стороны властей, правоохранительных структур позволили им не бояться верховенства закона.

«Депутаты Народного Собрания, которые «правильно рассуждают» о сложившейся обстановке в стране, не спешат быть инициаторами принятия Закона о борьбе с организованной преступностью в Абхазии. А, между прочим, этот законопроект давно был вынесен в парламент на рассмотрение», – написал Кураскуа.

Редактор издания отметил, что поэтапное снижение преступности и растущая уверенность в обществе на начальном этапе развития молодых стран достигается собственными силами и при помощи стратегических партнеров.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия