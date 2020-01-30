«Барометр» грузинских настроений

Насколько счастливы жители Грузии? С кем бы они не хотели жить по соседству и представителей какой национальности они с большей готовностью согласны видеть своими зятьями? Можно ли было избежать августовской войны 2008 года и в чем люди видят решение конфликтов? Ответы на эти и другие вопросы собрал Центр исследовательских ресурсов Кавказа – Грузия (CRRC).

«Многое в этом исследовании объяснить очень легко, многое – невозможно или же возможно, но требует проведения большой работы и дискуссий», – сказал глава Центра исследовательских ресурсов Кавказа – Грузия Коба Турманидзе перед началом презентации. «Барометр Кавказа» – это исследование, которое организация систематически проводит на Южном Кавказе более 10 лет. Изначально стран было три: Грузия, Армения и Азербайджан. Впрочем, последние несколько лет у представителей центра нет возможности проводить его в Азербайджане.

Итак, Грузия. В среднем, как выяснили авторы «Барометра», население Грузии считает себя в большей степени счастливым, чем несчастным. За последние 10 лет изменилось его отношение к окружающим: средний показатель за 2019-й показывает, что жители страны теперь склонны полагать, что следует с осторожностью относиться к людям. Авторы исследования также попробовали измерить отношение граждан Грузии к различным этническим группам:

«Население Грузии больше всего отождествляет себя с украинцами и русскими. А наиболее далеки они от арабов и иранцев. Следует отметить, что, скажем так, оценить это дали возможность два вопроса. Во-первых, мы спрашивали у людей, понравилось бы им, если бы представитель их национальности поддерживал деловые отношения с представителями других этносов?» – рассказывает директор исследования Давид Сичинава.

Второй вопрос, по его словам, звучал так: «Понравилось бы вам, если бы представительница вашей национальности вышла замуж за…» – и далее следовали различные варианты ответов.

С вариантом «грузин» согласно больше всего опрошенных (89%), далее следуют украинцы (51%), русские (47%), итальянцы и абхазы (по 45%), американцы (42%), осетины (41%), проживающие в Грузии армяне (39%) и местные азербайджанцы (38%).

Еще один вопрос, касающийся социальных норм и ценностей, поставлен так: «С кем бы вы меньше всего хотели жить по соседству?» В первую тройку, согласно анализу, вошли преступники (27%), наркоманы (25%) и гомосексуалы (24%). «Барометр» показал, что за последние 10 лет заметно изменились настроения граждан в вопросе «мужского» и «женского».

«Пусть внушительная часть населения Грузии и остается консервативно настроенной в этом вопросе, но определенные изменения есть. Например, по сравнению с 2010 годом, сократилось число людей, считающих неприемлемым для женщины любого возраста жить отдельно от родителей. Сократилось и количество людей, которые полагают, что для женщин неприемлемы сексуальные контакты до брака. И, наконец, меньше людей считают, что проживание с человеком противоположенного пола без регистрации брака – неприемлемо (…) За этот период (10 лет) стало вдвое больше людей, которые считают, что содержать семью и мужчина, и женщина должны в равной степени. Следует подчеркнуть и то, что большинство считает, что (в Грузии) чаще женщины содержат семьи, чем мужчины», – говорит Давид Сичинава.

Наряду с рядом других тем – таких как внутренняя политика, знания компьютера и языков, авторы исследования поднимают также тему конфликтов. В 2008 году 52% опрошенных считали, что августовской войны можно было избежать, спустя 11 лет их количество возросло на 11%.

«Довольно интересны настроения граждан по поводу сценариев разрешения различных конфликтов. Самое значительное изменение – это, что с 2013 года возросло количество людей, которые говорят, что для них в качестве решения конфликта с Абхазией приемлем вариант создания конфедерации с учетом соблюдении определенных условий. Вместе с тем абсолютное большинство (опрошенных) несогласно с мнением, что Абхазия может быть независимым государством или стать частью РФ. По поводу Цхинвальского региона мы этот вопрос ранее не задавали. Исследование 2019-го показывает, что и здесь внушительная часть опрошенных согласна с идеей предоставления ЮО широкой автономии или с ее включением в состав конфедерации».

Исследование было проведено осенью 2019-го. Всего в нем приняло участие более двух тысяч респондентов.