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Общество

Оправятся ли сухумские олеандры после обрезки «на пень»?

После работы, проведенной городским зеленым хозяйством, от роскошных, покрытых еще цветами кустов остались одни пни

В декабре и январе в центре Сухума городское зеленое хозяйство проводит обрезку растений. Она коснулась пока главным образом олеандров. От больших кустов остались пеньки. Экологи считают, что зеленое хозяйство все делает правильно и именно такая обрезка нужна. Специалисты не согласны и уверены в том, что обрезку проводят неправильно и она нанесет растениям вред: кусты олеандра смогут восстановить свой внешний вид и зацветут только через 4-5 лет.

В начале 1930-х годов прошлого века в Абхазии широко производились посадки декоративных деревьев и кустарников, тогда же вместе с кипарисами, эвкалиптами, магнолией, вечнозеленой акацией, благородным лавром и множеством других прекрасных растений в Абхазию были завезены олеандры. Сегодня они широко произрастают во всех уголках Абхазии наряду с пальмами, формируя и украшая облик абхазских городов и населенных пунктов, облагораживают центральную трассу и локальные дороги. Словом, олеандры есть везде. И несколько месяцев в году, а именно с начала лета до конца осени, они обильно цветут, радуя глаз.

Олеандры, как и любое растение, нуждаются в уходе. С этим никто не спорит. Но вот обрезка олеандров, которая началась в Сухуме в декабре, вызывает возмущение у жителей города и недоумение у специалистов.

После работы, проведенной городским зеленым хозяйством, от роскошных, покрытых еще цветами кустов на нескольких центральных улицах и набережной остались одни пни. Нередко при появлении людей с пилами и топорами из ближайших домов выходили жители, которые протестовали, спорили и гнали рабочих, считая своим долгом защитить растения.

На мое обращение в экологическое ведомство его руководитель Савелий Читанава ответил, что обрезка проводится правильно, именно так, как надо, и беспокоиться не о чем.

Однако оказалось, что специалисты-ботаники с экологами не согласны, они считают, что обрезка ведется неправильно, она слишком радикальная и после нее деревья смогут восстановить свой прежний вид и цветение не скоро, лет через пять. Так, Сергей Бебия, доктор биологических наук, видный ученый-ботаник, специалист по древесным растениям Абхазии и автор 135 научных работ считает, что «обрезку делают неправильно и неграмотно».

Более развернутый комментарий дала Вероника Лейба, кандидат биологических наук, инженер Лесного хозяйства. Темой ее научной диссертации были «Биологические особенности олеандра в Абхазии».

Вероника Лейба уверена, что такие взрослые кусты олеандра необходимо было подрезать в два-три этапа, по ее наблюдениям грамотно проводят обрезку олеандров в Абхазии только в Новом Афоне: «Они сделали обрезку деревьев, которым лет двадцать, обрезку не проводили. Я даже не знаю, обрезались ли когда-нибудь олеандры в Сухуме? Самая нормальная обрезка ведется только в Новом Афоне, они обрезали старые ветки, оставили более молодые для цветения. Когда пойдет возобновление и они увидят, что цветение пойдет на нижних молодых ветках, старые снова обрежут. И вот у вас возобновленный готовый кустарник. У меня самой была научная работа по олеандрам, мы сделали обрезку в Сочи, провели исследование по динамике роста, по возобновлению. Такие взрослые деревья обрезать было очень рискованно. Я и развернутое письмо написала по этой теме, но, если они на наших профессоров, таких как Бебия, внимания не обратили и так провели обрезку, то о чем уже говорить? Почему они решили именно вот так обрезать сразу «на пень» - непонятно. И непонятно даже, какой это пень… Если бы я там работала, я бы не позволила это сделать…»

Вероника Лейба рассказала о том, как проводила научную работу по обрезке олеандров в Сочи: «Мы обрезали растения, которым было лет 15, мы их резали «на пень». Возобновление было хорошее. На третий год они уже цвели. Но в данном случае у нас растения взрослые. Я бы их обрезала в два этапа. Я бы обрезала сначала самые взрослые, как дерево, ветви, которые на 3-4 метра выросли в высоту. На следующий год те ветви, которые дают возобновление и растут снизу, их надо оставить, они вырастут на 80-90 см. Если мы видим, что есть еще крупные ветви, мы их еще обрезаем, то есть не так рискованно, как они сделали: просто раз – и обрезали все. Притом что оставлять эти длинные пни тоже нежелательно было.

Е. З.: Их надо было еще ниже обрезать?

В. Л.: Да, если уж они резали под пень, то нужно было еще ниже. У нас холодно, влажно, это тоже может повлиять. Они же постоянно растут и дают ветви и листья. Это не такой кустарник, что листья сбросил и рост остановился. Я не вижу, чтобы где-то они веточку дали или листик выпустили пока».

По мнению Вероники Лейба, олеандры в целом неприхотливы, они дадут побеги и вырастут, но вопрос во времени: «Они вырастут, но сам куст, чтобы был нормальным кустарником, они пишут, что нужно два года, но я считаю, что года четыре надо ему, чтобы полноценно возобновиться и цвести. Олеандр ведь для чего нужен? Это вечнозеленый цветущий кустарник для курорта, правильно? Это же не просто зеленый куст, который стоял, надоел им, и они его обрезали? Обрабатывать надо было инструменты, которыми они обрезают. Он же может заболеть и погибнуть. Он возобновится, в принципе, он некапризный. Но ветки, которые вырастут, они будут мягкие, пока не одревеснеют… этот процесс немножко сложный».

Подтверждение уверенности Вероники Лейба в необходимости поэтапной обрезки олеандров я нашла в монографии «Декоративная дендрология» у известного советского ученого-дендролога Александра Ивановича Колесникова. Кстати, с 1960 по 1966 годы он был заместителем директора по научной работе Абхазской научно-исследовательской лесной станции в г. Очамчыра, а умер в Гагре в 1972 году.

Так вот Александр Колесников в своей монографии для обеспечения обильного цветения каждый год рекомендует в апреле удалять у олеандров старые и мало цветущие побеги, взамен которых вырастут молодые обильно цветущие. У слишком густых кустов удалять и часть молодых побегов для лучшего развития и цветения остающихся. Колесников подчеркивает, что особая ценность олеандра в том, что он обильно цветет в то время, когда других цветущих растений уже нет, поэтому именно сохранность этой его способности должна быть основной заботой специалистов.

В интернете есть научная статья под названием «Особенности омолаживающей обрезки сортов олеандра на Южном берегу Крыма». Ее автор – Елена Николаевна Спотарь, научный сотрудник Никитского ботанического сада, а статья опубликована в бюллетене ГНБС. Спотарь изучала восстановление крон олеандров после вынужденных омолаживающих обрезок. Выводы ее таковы: «Если вынужденную омолаживающую обрезку «на пень» рекомендуется проводить после сильных обмерзаний стволовых веток, то во влажных условиях Черноморского побережья Кавказа такая обрезка нецелесообразна из-за длительного (до 4-х лет) ожидания утраченной кроны и последующего цветения».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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