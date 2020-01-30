Михаил Дорфман: «Это вполне может привести к интифаде»

ПРАГА---«Сделкой века» назвал Дональд Трамп план ближневосточного урегулирования, который обнародовал 28 января. В частности, по этому сценарию Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, на востоке от Иерусалима палестинцам смогут построить столицу своего, наконец, общепризнанного государства, и все это будет стоить около 50 миллиардов долларов. О том, почему эта идея была с восторгом принята израильской стороной и с порога отвергнута многими арабскими лидерами мы поговорим с американским и израильским писателем Михаилом Дорфманом.

Вадим Дубнов: Михаил, почему была сделана такая ставка на план, который, в общем, очень многими экспертами был воспринят довольно критически?

Михаил Дорфман: Трамп обещал эту сделку еще в своих предвыборных обещаниях и долго ждал, – на самом деле, больше года, – пока в Израиле были всякие политические пертурбации, которые до сих пор не закончились. По-видимому, ему это нужно из внутриполитических соображений. Когда-то (Генри) Киссинджер сказал про Израиль, что «у него нет внешней политики, вся политика – внутренняя». Это так же верно и про Америку. И, скорее всего, Трампу нужны голоса его евангелистских избирателей, которые поддерживают Израиль, видят в этом осуществление библейских пророчеств, не исключено, что он рассчитывает получить поддержку американских евреев, да и, в общем-то, в Америке в два раза больше симпатизируют Израилю, чем палестинцам, и это тоже, по-видимому, важные соображения. Хотя пока, сегодня, судя по реакции СМИ, не видно, чтобы – особенно с либеральной стороны – мейнстримные СМИ не уделяют большого внимания этой сделке века.

Вадим Дубнов: Может быть, это связано с тем, что план многим представляется не вполне реализуемым?

Михаил Дорфман: Ну, есть тут несколько вещей, которые выглядят нереально. План реализуем, когда есть согласие двух сторон. Если палестинцы отрицают, то, скорее всего, они и делать ничего не будут, даже если какие-то арабские страны будут на них давить, то они будут соглашаться, но не будут ничего делать, – это Ближний Восток. А с другой стороны, есть пункты, которые можно реализовать. В частности, в Израиле уже давно говорили об аннексии поселенческих блоков или вообще всего, что могут аннексировать – и это, в общем-то, величайшее достижение правого Израиля и вообще любого израильского премьер-министра, получить у Соединенных Штатов поддержку и лицензию на то, чтобы аннексировать то, что они могут или захотят аннексировать. Министр обороны Израиля Нафтали Бенет сказал, что «мы выиграли в лотерею». Вопрос другой – насколько Соединенные Штаты могут повлиять на процессы на Ближнем Востоке сегодня. Ирак, Афганистан, Йемен, Сирия – все это показывает, что Америка там не так уж всесильна. А палестинцы, на мой взгляд, получили худшее из всех предложений, которые они когда-либо получали.

Вадим Дубнов: Даже если план не очень реализуем, есть ли риски какой-то внутриполитической разбалансировки в Израиле и вообще процессе урегулирования? Ведь никогда, если я правильно понимаю, Израиль не получал такой мощной поддержки, впервые американцы официально признали аннексию территорий, которую раньше никогда не признавали. Насколько это рискованно?

Михаил Дорфман: Внутриполитическая ситуация в Израиле довольно неопределенная, уже больше года идет процесс выборов, которые идут уже в третий раз. Сохраняется некий баланс, который не дает сформировать коалиционное правительство, и как раз одновременно с провозглашением сделки века клерк от генерального прокурора занес в суд обвинительное заключение против (Биньямина) Нетаньяху, – и там еще предстоит принять какие-то юридические решения. Так что эта ситуация неопределенная, и насколько сделка может исправить ситуацию – непонятно. Но израильское общество, в общем, поддерживает оккупацию, поддерживает аннексию, и лидер оппозиции, которого тоже пригласили в Вашингтон, генерал (Бенни) Ганц, также поддержал эту сделку. Так что в Израиле к этому отнесутся, скорее, положительно, чем отрицательно. Вопрос сделки, на самом деле, не в этом. Вопрос сделки в том, сколько это может стоить – там, в экономическом разделе, есть цифра 50 миллиардов долларов, но она не выглядит реалистичной. Скажем, аннексия, – это не только поселенческие блоки, но и некоторые отдельные поселения и дороги, так вот, создание инфраструктуры отдельных дорог, которые ведут к этим поселениям, это уже где-то добрая половина этой суммы. Кроме того, Израиль имеет свою скрытую цену, и большой вопрос, готова ли Америка ее заплатить.

В 1998 году я интервьюировал замминистра обороны Израиля Эфраима Снэ. Он мне тогда рассказал, что цена Израиля за соглашение с палестинцами – это модернизация израильской армии. Последняя крупная модернизация израильской армии произошла на американские же деньги после «Войны Судного дня» 1973 года – там до сих пор разъезжают на джипах 70-х годов. И войны в Ливане и в Газе только вскрыли эту проблему: родители собирали деньги для солдат, для индивидуальных средств защиты для солдат. Там довольно устаревшая инфраструктура, которая стоит очень много денег. Тогда мне Снэ называл цифры от 300 до 500 миллиардов долларов, – это в десять раз больше, чем заложено в этом соглашении. Вопрос: может ли американский бюджет это выдержать? Наверное, может, но может ли Трамп получить такую поддержку в Конгрессе, который выделяет эти деньги? В нынешней напряженной обстановке демократы, похоже, не готовы поддержать Трампа. Хотя, за бюджеты на оборону они, в общем-то, голосовали.

Вадим Дубнов: Насколько серьезны заявления лидеров палестинцев о том, что это может быть повторение интифады?

Михаил Дорфман: Это вполне может вылиться в интифаду. Я думаю, что это может вылиться в развал Палестинской автономии.