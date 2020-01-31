Грузинская «Мечта» идет на израильские выборы

В Израиле готовятся к третьим парламентским выборам за последний год. Среди участников предвыборной гонки – новая партия «А-хазон», среди лидеров которой – выходцы из Грузии. Мы поговорили с ее лидером – Ционом Алоном.

Видение, цель, образ, мечта – так можно перевести с иврита название новой праволиберальной партии в Израиле – «А-хазон». Ее основатель и лидер Цион Алон – уроженец Тбилиси. И саму партию свободно можно назвать «грузинской». В десятке партийного списка пятеро тесно связаны с Грузией:

«Ну, во-первых, я выходец из Грузии. На третьем месте у нас находится Марина Хахвиашвили из Абхазии. У нас в списке также есть Лия Крихели – известный общественный деятель в Израиле. У нас также в списке есть человек, которого зовут Ави Хэн. Он уроженец Грузии, но буквально ему было два года, когда его привезли в Израиль. Несмотря на это, он отлично говорит на грузинском языке. И у нас в списке также находится Авигдор Ярдени – это экономист. Собственно, я перечислил пять человек, которые являются грузинскими евреями. Но все мы на разных этапах оказались в Израиле. Наше отношение к Грузии – это как отношение к части нашего сердца».

Парламентские выборы пройдут в Израиле второго марта. Они третьи за последний год. Противники пропорциональной системы в Грузии иногда приводят Израиль в пример – мол, вот к чему приводит такая система. Цион Алон с ними не согласен. Это не системный сбой, говорит он:

«В Израиле все свободно срабатывало до последнего периода. Дело в том, что правый и левый лагеря в Израиле более или менее перераспределились с одинаковым количеством голосов в Кнессете. И все бы ничего, если бы не непонятная политика одной секторальной партии, которая называется «Наш дом – Израиль», которую возглавляет Авигдор Либерман, которая, несмотря на обещания, выдержанные в правом духе, после выборов не согласилась создать ни правое правительство, и ни левое. Я и этот сбой не могу назвать системным. Я считаю, что речь идет, скорее всего, о каких-то личных непонятных приоритетах одного политика».

Алон рассказывает, что на выборах рассчитывает не только на выходцев из Грузии или русскоязычных избирателей. У партии либеральные взгляды на экономику и даже безопасность:

«Мы считаем, что армию можно реформировать. Мы сохраним принцип всеобщего призыва, но служба будет сокращена, например, от полугода до года, а дальше армия сама будет выбирать, кого сохранять на службе, а кого нет».

Не обошли вниманием мы и главную тему обсуждения в Израиле последних дней. «Сделка века», предложенная Дональдом Трампом. Алон считает, что палестинцы и арабские государства не готовы к реализации мирного плана:

«Несомненно, Трамп является самым дружественным президентом США, которые только бывали в Белом доме по отношению к Израилю и израильскому народу. С другой стороны, мое личное мнение, что историю еврейского народа надо решать не в Вашингтоне, а решать надо в Иерусалиме. План Трампа, с одной стороны, хорош для израильтян, да и для палестинцев тоже, но он малореализуем, потому что, на мой взгляд, вторая сторона для этого просто еще не созрела».

До выборов чуть больше месяца. Цион Алон уже ведет активную кампанию и надеется получить поддержку избирателей. «А-хазон», т.е. мечта, цель партии – светлое будущее Израиля.