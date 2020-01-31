Кабмин о главном

На заседании кабинета министров члены правительства отчитались о статистике простудных заболеваний, утвердили список профессий для трудовых мигрантов, удвоили квоту на вылов рыбы и выделили средства на ликвидацию последствий событий 9-12 января.

Премьер-министр и исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба проинформировал, что с российской стороной ведутся переговоры по перетоку электроэнергии для ликвидации дефицита. Он выразил надежду на скорейшее разрешение этого вопроса, но конкретных сроков не назвал.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия рассказал о том, что в Абхазии наблюдается обычная сезонная вспышка простудных заболеваний. В лечебные учреждения с симптомами острого респираторного заболевания госпитализировано более 180 человек. По поводу коронавируса министр заверил, что ни в России, ни в Абхазии его нет. Необходимости в вакцинации в данный момент он не видит, поэтому абхазский Минздрав сосредоточился на санитарно-гигиенических мероприятиях и профилактике.

Вице-премьер и министр финансов Джансух Нанба проинформировал о направлении остатка средств республиканского бюджета на 1 января 2020 года на покрытие дефицита бюджета и временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в текущем году за исключением целевых остатков средств. Нанба назвал общую сумму переходящего остатка и пояснил, почему ее не смогли израсходовать:

«Это чуть более одного миллиарда рублей. Такой большой остаток у нас связан с деньгами, которые мы получили фактически в последние дни отчетного финансового года по Инвестиционной программе. Это порядка 700 млн рублей, и остальные деньги, которые не были использованы в 2019 году в связи с отсутствием подписанных межправительственных соглашений».

Кабмин утвердил перенос остатка.

Следующим вопросом повестки рассмотрели и приняли перечень профессий и квалификаций, представляющих особый государственный интерес. Он касается иностранных граждан, приезжающих в Абхазию для трудовой деятельности, которым дается разрешение на временное проживание сроком до четырех лет. В перечне 22 профессии. Это врачи и инженеры определенных специальностей: врачи-реаниматологи, инфекционисты, анестезиологи, токсикологи, детские ортопеды и другие; инженеры-технологи, проектировщики, конструкторы, авиационные инженеры, а также пилоты и преподаватели. На реплику о том, зачем нам иностранные специалисты, когда у нас есть студенты, осваивающие эти профессии, премьер ответил, что выпускник вуза вряд ли сможет сразу после студенческой скамьи справиться с ответственной должностью, но попросил представить ему список будущих специалистов.

Кабмин удвоил квоту на вылов рыбы и увеличил на 35 тысяч тонн допустимый улов в осенне-зимнюю путину 2019/2020 года. Теперь квота составит 76 тысяч тонн при рекомендованных специалистами 27 тысячах тонн.

Председатель Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какалия сообщил, что предприятия, занимающиеся переработкой рыбы, должны будут внести в бюджет в ближайшее время 35 млн рублей налоговых выплат. Он сообщил о том, что рыбный промысел является бюджетообразующим.

Но министр по налогам и сборам Даур Курмазия отметил, что ряд перерабатывающих предприятий рыбной отрасли имеют низкую экономическую эффективность. Выход продукции совершенно разный, у некоторых предприятий нет ни прибыли, ни фонда заработной платы. Он предложил распределять квоту между ними в соответствии с экономическими показателями. Премьер-министр с этим предложением согласился.

Джансух Нанба напомнил об указе президента, который вышел в конце 2019 года, о проведении оптимизации штатной численности центральных органов госуправления и предупредил:

«В ближайшее время исполнительной властью будет представлен законопроект о корректировке бюджета 2020 года. Те министерства и ведомства, которые не выполнили указ президента в срок, а именно до 31 декабря 2019 года и не представили проекты постановлений об утверждении предельной численности, должны знать, что нами будут предлагаться кабинету министров следующие меры: простое сокращение сметы текущего года на 15%. Мы должны отчитаться как орган, контролирующий исполнение указа, в котором были четкие требования по проведению оптимизации. Если министерства и ведомства игнорируют сроки и не представляют проекты, то другого выхода не остается».

Давид Сангулия, руководитель аппарата кабмина, отчитался об использовании 5 млн рублей из средств резервного фонда кабинета министров на компенсацию ущерба, причиненного комплексу правительственных зданий во время январских событий: 3,3 млн рублей – на замену сломанных дверей, дверных проемов и закупку мебели; более 1 млн рублей – на закупку 12 компьютеров для администрации президента и четыре для Совбеза. Парламент будет восстанавливать нанесенный ущерб из своего бюджета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия