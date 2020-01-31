Обзор югоосетинской прессы

«Откуда на севере Алании такая непонятная любовь к Грузии?», задается вопросом газета «Республика». Поводом стала информация о том, что власти Северной Осетии предложили наладить авиасообщение с Грузией. О данной инициативе вновь говорил министр промышленности и транспорта РСО-А Хайдарбек Бутов. «Удивляет и даже беспокоит навязчивое стремление, в особенности на государственном уровне, наладить мосты в культурной, спортивной, а теперь и в транспортной сфере, что становится тенденцией. Что за неимоверное желание интегрироваться именно с Грузией? Ведь, заметьте, все инициативы в сфере образования и культуры самим Тбилиси также проводятся преимущественно в Северной Осетии. Не слышно о концертах грузинских коллективов в Магасе, Грозном, Майкопе, Нальчике. И это неудивительно, поскольку именно североосетинская общественность является целью грузинских идеологов. Нарушить общеосетинское единство – вот голубая мечта многих грузинских политиков», пишет «Республика». «Может, пора многим на севере наконец открыть глаза!.. На юге, например, даже никому в голову не придет пригласить с концертом ингушский ансамбль. Здесь, в сравнении, общенациональное мышление не может быть затуманено мнимыми ценностями. Поскольку в основе стоит такое понятие, как единство народа», считает автор «Республики».

Газета «Южная Осетия» пишет о совместной пресс-конференции руководителя представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергея Скворцова и представителя Министерства образования РЮО Азы Плиевой. Главная тема – количество и порядок предоставления целевых мест в вузах России выпускникам школ Южной Осетии в 2020 году. Ежегодно Россия предоставляет абитуриентам из других стран около 15 000 мест в российских высших учебных заведениях. Из них на Южную Осетию в прошлом году было выделено 18 мест. Количество квот для абитуриентов из Южной Осетии в этом году пока не определено. «Мы обратились в правительство республики, чтобы предоставили нам перечень специальностей, нужных Южной Осетии через 4-5 лет. На данном этапе список находится на согласовании в Министерстве образования России, и после его утверждения мы опубликуем его на сайте Россотрудничества. Такой метод направлен на получение необходимых для республики специалистов», – сказал Скворцов. После согласования также исключают специальности, которыми можно овладеть в ЮОГУ. Раньше процесс получения целевых мест проходил через Министерство образования Южной Осетии. С 2003 по 2019 год в российские вузы по квотам поступили около тысячи человек, сказала на пресс-конференции представитель Минобразования Аза Плиева.

На этой неделе резонансной стала тема нехватки лекарственных средств в Республиканском многопрофильном медицинском центре. В понедельник с руководством и работниками учреждения встретились депутаты парламента РЮО. Репортаж со встречи публикует ИА «Рес». Как сказал спикер парламента Алан Тадтаев, к ним обращается большое число возмущенных граждан, которые жалуются на нехватку или же полное отсутствие тех или иных препаратов. Кроме того, вице-спикер парламента Петр Гассиев выразил обеспокоенность информацией о том, что те лекарства, которые выдаются льготной категории граждан, собираются заменить дженериками. Депутаты отметили, что средства, выделяемые из бюджета на приобретение лекарств, ежегодно растут, а больных больше не становится. Однако именно сейчас возникают проблемы с обеспечением медикаментами. Министр здравоохранения и социального развития Георгий Тотчиев отметил на встрече, что у министерства нет постоянных, надежных поставщиков лекарственных препаратов, которые бы обеспечивали республику в полном объеме всем необходимым. По итогам встречи было принято решение создать парламентскую комиссию с участием представителей Минздрава Южной Осетии для изучения имеющихся на сегодняшний день проблем в сфере здравоохранения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия