Что за очередной «сменой власти» в госкомитете?

Указами о кадровых решениях, назначениях и освобождениях в Абхазии в последние годы никого не удивишь. Но когда нового руководителя снимают уже через две недели после назначения, это не может не вызвать пересудов в обществе.

Вчера ближе к вечеру управление пресс-службы и информации кабмина Абхазии распространило два указа – об освобождении от служебных обязанностей прежнего председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии и назначении на его место другого человека. Казалось бы, дело обыденное, рутинное. Да и малозначительное на фоне происходивших в этом месяце в Абхазии и продолжающих происходить пертурбаций на властном Олимпе республики. Но эта новость не могла не вызвать в обществе удивления и потока разнообразных предположений – с учетом того, что предыдущий руководитель был назначен всего за две недели до этого. «Что же он успел такого натворить?» – шутя ломали голову любители посудачить.

Чтобы как следует прочувствовать «текущий момент» в Абхазии, предлагаю не пожалеть времени на неизбежные повторы и познакомиться с официальной хроникой дословно. Итак… 16 января исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ об исполняющем обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту. В указе говорится: «Назначить Кара-Осман-оглы Идриса Омеровича на должность исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту». 30 января исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ об исполняющем обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту. В указе говорится: «Освободить Кара-Осман-оглы Идриса Омеровича от занимаемой должности исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту согласно поданному заявлению». 30 января исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал указ о назначении исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту. В Указе говорится: «Назначить исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Пиканина Михаила Геннадьевича».

В общем, все – и.о., все зыбко, неопределенно и временно. И неизвестно еще даже, сохранится ли после президентских выборов 22 марта принятая на данный момент структура кабинета министров.

При этом надо помнить, что экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба, решение ЦИКа о победе которого было отменено 10 января кассационной инстанцией Верховного суда, осенью прошлого года в рамках реорганизации правительства объединил в один госкомитет два прежних – по молодежной политике и по физкультуре и спорту. Кстати, территориально их помещения все время были расположены рядом – в единственном уцелевшем во время грузино-абхазской войны из трех зданий комплекса Совмина на сухумской площади Свободы. Председателем объединенного комитета был назначен проработавший немало лет главой Госкомспорта Баграт Хутаба, сын известного в прошлом абхазского борца-вольника Раша Хутаба.

И когда сегодня я побывал в госкомитете, чтобы попытаться разобраться в ситуации, первым делом выяснил, что вскоре после того, как Валерий Бганба стал исполняющим обязанности президента, Баграт Хутаба был назначен полномочным представителем Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. (О том, убыл ли он уже в Дамаск, узнать не удалось.)

Михаила Пиканина в комитете не застал – он был на заседании кабинета министров. Знаю, что с 2018 года он занимал должность главного специалиста по международным связям Госкомспорта Абхазии и был председателем Федерации дзюдо республики.

Впрочем, понятно, на причину столь быстрого ухода с должности по собственному желанию Идриса Кара-Осман-оглы мог пролить свет исключительно он сам. Но Идрис, также работавший ранее в Госкомспорта, отказался официально давать мне интервью, как, по его словам, и другим СМИ. Но «чисто по-человечески» мы все же поговорили.

Так вот, как я понял, ситуация, в которой оказался Идрис, «придя к власти в рамках отдельно взятого госкомитета», весьма характерна для того «переходного периода», который наступил во властных структурах Абхазии после 12 января 2020 года. Примерно такого же, который наступил после 27 мая 2014 года. То есть борьба за должности и так далее. Не знаю, о чем именно шла речь на уровне решений, принимаемых руководителем госкомитета, но Идрису Кара-осман-оглы, по его словам, тут же кем-то стали навязываться решения, на которые он не мог пойти. И оказался перед выбором: сохранить должность или сохранить «свое имя и достоинство». Естественно, Идрис не расшифровывал сказанное и тем более не называл имен.

Что касается Пиканина, то он, можно предположить, просто не имеет отношений с теми, кто продавливал решения, о которых шла речь.

В общем, одна из издержек очередного смутного времени.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия