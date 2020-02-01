Голосование по импичменту Трампа в Сенате пройдет 5 февраля

Сенат США проголосует по вопросу об отстранении президента Дональда Трампа от должности в среду, 5 февраля. Такое решение было принято после того, как накануне, 31 января, на процессе об импичменте Трампа Сенат отверг предложение стороны обвинения о вызове дополнительных свидетелей.

Республиканцам – именно от этой партии Трамп был избран президентом – удалось заблокировать предложение демократов о вызове свидетелей, одним из наиболее важных из которых называют бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Демократам для вызова свидетелей был необходим голос 51 сенатора, но у них только 47 сенаторов. Они рассчитывали на голоса четырех умеренных республиканцев, но только двое из них, Митт Ромни, давний оппонент Трампа, и Сьюзен Коллинз поддержали вызов свидетелей. В результате голосование завершилось со счётом 49:51.

В Палате представителей Трампу вынесли импичмент по двум обвинениям - в злоупотреблении властью и в воспрепятствовании расследованию Конгресса. Ожидается, что большинство сенаторов выскажется против отстранения президента от должности, отвергнув обвинения, выдвинутые против президента. Предположительно, за оправдание Трампа выскажутся все республиканцы, не исключено, что вторую статью импичмента - о воспрепятствовании расследованию Конгресса - отвергнут и несколько демократов.

Ожидалось, что голосование по вопросу об отстранении от должности могло пройти еще сегодня. Однако Сенат - с согласия Трампа - перенес его на среду, чтобы дать возможность сенаторам выступить в заключительных дебатах, которые начнутся 3 февраля. Кроме того, 3 февраля пройдут предварительные выборы - кокусы - в Айове, в которых участвуют несколько сенаторов-демократов. А 4 февраля Трамп выступает в Конгрессе с посланием о положении дел в стране.