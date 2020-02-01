Москва отказала самолету Бундесвера с гражданами, эвакуированными из Китая, сесть для дозаправки

Москва отказала в посадке немецкому самолету с гражданами Германии и других стран, эвакуированными из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сегодня, 1 февраля. Москва сослалась на «нехватку ресурсов» в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа. Об этом сообщила «Немецкая волна».

Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне сегодня утром. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия разрешила пролет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа.

После оповещения экипажа об отказе в посадке, самолет направился в Хельсинки, откуда, после дозаправки, вылетел во Франкфурт-на-Майне.

По информации издания Bild am Sonntag (BamS), немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу России 30 января. Немецкие спецслужбы считают отказ России «надуманной отговоркой».

В интервью информагентству DPA заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йоханн Вадепуль назвал действия российских властей «недружественным актом, который не должен повториться». Отказ самолету немецких ВВС был «очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде», поделился своим мнением представитель правящей коалиции Йоханн Вадепуль.