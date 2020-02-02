Израиль атаковал объекты ХАМАС после провала «сделки века»

Израильская авиация атаковала в секторе Газа военные объекты радикального движения ХАМАС. По словам военных, это было ответом на обстрел территории Израиля. Кроме того, этого на юге страны якобы, были обнаружены связки воздушных шаров со взрывчаткой.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как президент США предложил свой план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестинской автономией. Он предусматривает создание независимого палестинского государства, однако лишь на части территории Западного берега Иордана и в секторе Газа. Иерусалим при этом указан в документе неделимой столицей Израиля.

Дональд Трамп назвал свои предложения «сделкой века». Израильские власти ее поддержали, но глава Палестинской автономии заявил, что никогда не примет эти условия. По данным The Washington Post, администрация Трампа изначально была уверена, что «сделка века» не заинтересует Аббаса, а основной ее целью было стремление поддержать Израиль во время внутриполитического кризиса в стране.